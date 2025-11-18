　
川普被追問「淫魔電郵」怒炸　空軍一號上嗆女記者：閉嘴，小豬

川普在空軍一號上，罵女記者「小豬」。（翻攝The White House YouTube頻道）

▲川普在空軍一號上，罵女記者「小豬」。（翻攝The White House YouTube頻道）

圖文／鏡週刊

美國總統川普（Donald Trump）再度跟媒體槓上。週末從華府飛海湖莊園途中，在空軍一號上被記者問到已故「淫魔富豪」艾普斯坦（Jeffrey Epstein）的電郵內容時，他明顯不悅，甚至對著一名女記者嗆：「閉嘴，小豬！」（Quiet, Piggy）火藥味濃。

艾普斯坦電郵藏了什麼？　讓川普炸鍋？

根據《People》報導，事情發生於11月14日，當時川普在空軍一號上接受簡短訪問。由於民主黨籍眾議院監督委員會日前公開了3封艾普斯坦的電子郵件，內容提到川普，外界質疑，川普是否對艾普斯坦生前的性犯罪知情，甚至有所關聯？

電子郵件中，艾普斯坦與女友兼共謀吉絲蓮麥斯威爾（Ghislaine Maxwell）通訊，描述川普是「那隻從沒吠過的狗」，暗示川普即便有接觸，卻始終未被捲入，並指某位匿名的受害者，曾在他家與川普共處好幾小時。另一封郵件中，艾普斯坦對傳記作家麥可沃夫（Michael Wolff）寫道，川普曾企圖撇清關係，還稱「他當然知道那些女孩的事」，暗指川普要求麥斯威爾「停止」在海湖莊園物色女孩。

對於電郵內容，川普照慣例全面否認：「我什麼都不知道，如果是真的，他們很久以前就會宣布了。」他重申：「我和艾普斯坦多年來關係都非常糟。」不過，當《彭博社》女記者追問：「電郵裡有沒有對你不利的東西？」時，川普瞬間暴怒，指著對方臉罵：「閉嘴、閉嘴，小豬！」

川普（左起）與妻子梅蘭妮亞曾在公開場合與艾普斯坦、麥斯威爾合影。（翻攝X@LePapillonBlu2）

▲川普（左起）與妻子梅蘭妮亞曾在公開場合與艾普斯坦、麥斯威爾合影。（翻攝X@LePapillonBlu2）

罵人「小豬」不是第一次？　兩天後又罵記者「爛」

事實上，川普以前就曾用「小豬」罵人，2016年總統大選時，前環球小姐艾莉西亞馬查多（Alicia Machado）曾指控川普對她嘲笑體重、叫她「小豬小姐」（Miss Piggy）、「女傭小姐」（Miss Housekeeping），讓她一直記得。

尷尬的事還沒結束，兩天後，川普被問到《福斯新聞》前主持人卡爾森（Tucker Carlson）訪問極右派播客主持人尼克富恩特斯（Nick Fuentes）時，一名記者試圖追問，他又不耐煩開罵：「你讓我把話講完好嗎？你是最爛的！」

他更在確認對方身分後補刀：「你是《彭博》的吧？最爛的！我不知道他們為什麼要留你？」接著大力稱讚卡爾森：「他多次說我好話，我覺得他很好。我跟他做過一次訪問，有3億次觀看。」


