中日為台槓上「川普可能斡旋」？　彭博：高市早苗選項有限

▲分析認為，美國總統川普有可能介入斡旋。（圖／達志影像／美聯社）



記者吳美依／綜合報導

《彭博社》等外媒報導，日本首相高市早苗上任不到1個月，便因挺台言論激怒中國，面臨首次重大外交考驗，但恐怕「沒有太多好選項結束中國報復」。專家分析指出，高市不太可能讓步，但若中日關係持續惡化，北京進一步實施制裁，屆時甚至可能引來美國總統川普關注。

日本歷屆領導人避免回應日本「存亡危機事態」的問題，以維持戰略模糊性，高市早苗卻公開將台海危機與日本自衛隊潛在部署掛勾，引發北京強烈反彈。中國外交部發言人毛寧17日再度要求撤回言論，強調在台灣問題上沒有模糊空間，並呼籲日本「停止越線玩火，撤回錯誤言行」。

不過，高市早苗迄今拒絕收回發言。《彭博社》指出，她身為以民族主義立場當選的強勢領導人，若向北京低頭將面臨巨大政治反彈。這導致日本與其最大貿易夥伴陷入僵局，並且看不見緩和跡象。中國官媒已經暗示，若情勢惡化，北京可能實施制裁，並且切斷外交、經濟與軍事溝通管道。

▲北京已呼籲國民避免赴日旅遊。圖為大阪街景。（圖／記者蔡玟君攝）



北京已呼籲國民避免赴日旅遊，理由是「安全風險」。但儘管中國遊客約占日本外國遊客1/4，知情人士表示旅遊業目前尚未出現大規模航班或住宿取消。

高市早苗面臨的真正危險是，北京對日本經濟與企業的施壓力道可能超出預期，其中日本汽車產業高度依賴的關鍵礦物供應鏈，恐怕成為明顯弱點。若北京進一步實施「稀土武器化」，或許還會引起川普的注意，導致局勢更加複雜。

川普曾向高市承諾，「不論妳想要什麼，需要幫忙什麼，只要是我能替日本做的，我們都會在你們身邊。」分析人士認為，依照美國總統的個性，如果中日對立情況持續下去，他確實有可能出面斡旋。

日本《共同社》上周末民調顯示，約49%受訪者認為，日本應該在發生台灣衝突時行使自衛權，另外44%反對。

▲高市早苗與習近平上月會面時握手。（圖／路透）

慶應義塾大學名譽教授添谷芳秀批評，高市早苗似乎試圖取悅一小部分的強硬保守派基層，直批首相發言相當魯莽。不過，前駐中日本外交官宮家邦彦表示，他不預期高市讓步，也不認為首相必須這麼做，「如果中國施壓我們以削弱高市，可能產生反效果」，並指出其支持率已達80%以上。

日本經研機構「伊藤忠總研」首席經濟學家武田淳表示，他不認為高市希望經濟成長為此受挫，但情況不至於惡化到2012年釣魚台危機那麼糟糕，「在對抗美國的同時，又與日本陷入深度爭端，我不認為這符合中國利益。」

印第安納大學東亞國際關係教授里夫（Adam Liff）則表示，日本不太可能改變長期的戰略模糊立場。他解釋，高市所說的「是一種『可能』、而非『會』構成存亡危機事態的情況……『會』和『可能』之間的區別，就是戰略模糊的基礎。」