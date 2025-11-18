中共不滿美對台軍售　國防部：停止威權擴張才是負責任表現

▲國防部副發言人喬福駿少將。（資料照／記者徐文彬攝）

記者蘇靖宸／台北報導

美國批准3.3億美元（約新台幣102億）對台軍售案，中國國防部要美方立即停止武裝台灣的惡劣行徑。對此，國防部副發言人喬福駿少將今（18日）表示，美國是基於《台灣關係法》及「對台六項保證」持續協助我方維持足夠自我防衛力量，國防部也督促中共，停止威權擴張、停止不斷的灰色地帶襲擾，才是做為區域一員負責任表現。

美國14日宣布向台灣出售價值約3.3億美元的軍售項目，內容包括提供F-16戰機、C-130運輸機及IDF經國號戰機的備用零件、維修品項與技術支援，是美國川普第二任期首度對台軍售案。中國國防部發言人張曉剛昨說，美對台出售武器，嚴重違反一個中國原則和中美3個聯合公報，粗暴干涉中國內政，已向美方提出嚴正交涉，立即停止武裝台灣的惡劣行徑，避免衝擊影響兩國兩軍關係發展。

對此，喬福駿18日在國防部記者會上回應，美國政府就空軍非標準航空材料零附件的對台軍售案進行知會國會程序，是基於《台灣關係法》及「對台六項保證」持續協助我方維持足夠自我防衛力量，「我們始終相信以實力衛和平」，國防部也督促中共，停止威權擴張、停止不斷的灰色地帶襲擾，才是做為區域一員負責任表現。

至於近日中日關係緊張，中國在黃海實施實彈演習，媒體關切我國防部有無偵查到「三海連動」（台海、東海及南海）狀況？國防部作計室聯合作戰處副處長許志宏上校表示，共軍於台灣周邊海空域軍事活動狀況，國軍運用聯合情監偵系統，先行研判共軍真實行動意圖，並循戰略溝通管道，適時發布共軍演訓動態暨國軍備戰行動。