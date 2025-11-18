美大學國際新生大減17%　簽證卡關、旅行限制成主因

▲美國大學今年秋季迎來新一波國際學生潮，但整體新生人數卻明顯下滑。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國大學今年秋季迎來新一波國際學生潮，但整體新生人數卻明顯下滑。多項最新調查顯示，受到川普政府收緊簽證、延長審查程序與旅遊限制等多重因素影響，美國高等教育機構的新入學國際學生比往年減少17%，不少學校直言，「往後兩年恐怕更辛苦。」

根據BBC報導，國際教育協會（IIE）調查828所美國大專校院發現，有57%的學校回報國際新生減少，96%的學校點名「簽證申請問題」是最主要的阻力，包括延誤、遭拒與程序增加；另有68%指出旅遊限制造成衝擊。

國際招生管理協會（AIRC）執行長哈蒙（Clay Harmon）也坦言，這波下滑是警訊，並憂心2026、2027年可能會面臨更嚴峻的情況。

簽證延誤、社群帳號審查 學生被迫延後赴美

川普政府近年以「國家安全」為由，強化學生簽證審查，包括暫停國際學生的簽證預約、恢復後又要求所有申請人提供社群媒體帳號供審查。

此外，還撤銷超過6000張因違反相關法律（如攻擊、酒駕、支持恐怖主義）的國際學生簽證，導致不少學生無法如期赴美就讀。白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，這些措施旨在強化美國簽證制度，把國安放在首位。

多所學校受訪時透露，簽證等待期過長、申請程序不確定性高，甚至遇到「今年稍早全面暫停核發簽證」等情況，都讓學生卻步。有些院校只好提供彈性，如延後入學，而延後申請的比例比去年增加39%。

印度新生大幅減少 成全美下滑主因

在回報新生減少的學校中，多數提到來自印度的新生減幅最大。報告指出，印度長年是美國最大的國際學生來源國，因此該族群變動對整體影響尤為明顯。

整體來看，報告顯示美國有29%的大學今年招到更多國際新生，14%持平，但超過一半（57%）出現下滑。

若把已在美國就讀多年學生也納入計算，國際學生總數僅下滑1%，但新生減少對大學財務仍是一大警訊。

國際學生貢獻550億美元 美大學仍視為財政命脈

美國商務部與經濟分析局2024年數據顯示，國際學生為美國帶來550億美元（約台幣1.7兆元）經濟貢獻，約占全美大學總入學人數的6%。

許多國際學生沒有資格申請助學金，須支付全額、甚至更高額的學費，因此對於正在面臨本地學生減少、營運成本上升等壓力的大學來說，是非常重要的收入來源。IIE調查也顯示，有84%的大學仍將「招收國際學生」視為優先目標。

川普收緊限制 又喊核發60萬張中國學生簽證

儘管政策收緊，川普近期仍多次強調國際學生的重要性，甚至計畫核發60萬張中國學生簽證，是目前的兩倍以上。

他在接受《福斯新聞》受訪時表示，「外國學生來美國，學費通常是本地學生的兩倍以上。我希望我們的大學系統能蓬勃發展。不是我特別想要他們，但我把這件事當成一門生意。」