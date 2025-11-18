　
國際

美大學國際新生大減17%　簽證卡關、旅行限制成主因

▲▼美國政府正考慮對來自中國大陸的留學生實行更嚴厲的背景調查與限制。（圖／路透）

▲美國大學今年秋季迎來新一波國際學生潮，但整體新生人數卻明顯下滑。（圖／路透）

記者張方瑀／綜合報導

美國大學今年秋季迎來新一波國際學生潮，但整體新生人數卻明顯下滑。多項最新調查顯示，受到川普政府收緊簽證、延長審查程序與旅遊限制等多重因素影響，美國高等教育機構的新入學國際學生比往年減少17%，不少學校直言，「往後兩年恐怕更辛苦。」

根據BBC報導，國際教育協會（IIE）調查828所美國大專校院發現，有57%的學校回報國際新生減少，96%的學校點名「簽證申請問題」是最主要的阻力，包括延誤、遭拒與程序增加；另有68%指出旅遊限制造成衝擊。

國際招生管理協會（AIRC）執行長哈蒙（Clay Harmon）也坦言，這波下滑是警訊，並憂心2026、2027年可能會面臨更嚴峻的情況。

簽證延誤、社群帳號審查　學生被迫延後赴美

川普政府近年以「國家安全」為由，強化學生簽證審查，包括暫停國際學生的簽證預約、恢復後又要求所有申請人提供社群媒體帳號供審查。

此外，還撤銷超過6000張因違反相關法律（如攻擊、酒駕、支持恐怖主義）的國際學生簽證，導致不少學生無法如期赴美就讀。白宮發言人凱利（Anna Kelly）表示，這些措施旨在強化美國簽證制度，把國安放在首位。

多所學校受訪時透露，簽證等待期過長、申請程序不確定性高，甚至遇到「今年稍早全面暫停核發簽證」等情況，都讓學生卻步。有些院校只好提供彈性，如延後入學，而延後申請的比例比去年增加39%。

印度新生大幅減少　成全美下滑主因

在回報新生減少的學校中，多數提到來自印度的新生減幅最大。報告指出，印度長年是美國最大的國際學生來源國，因此該族群變動對整體影響尤為明顯。

整體來看，報告顯示美國有29%的大學今年招到更多國際新生，14%持平，但超過一半（57%）出現下滑。

若把已在美國就讀多年學生也納入計算，國際學生總數僅下滑1%，但新生減少對大學財務仍是一大警訊。

國際學生貢獻550億美元　美大學仍視為財政命脈

美國商務部與經濟分析局2024年數據顯示，國際學生為美國帶來550億美元（約台幣1.7兆元）經濟貢獻，約占全美大學總入學人數的6%。

許多國際學生沒有資格申請助學金，須支付全額、甚至更高額的學費，因此對於正在面臨本地學生減少、營運成本上升等壓力的大學來說，是非常重要的收入來源。IIE調查也顯示，有84%的大學仍將「招收國際學生」視為優先目標。

川普收緊限制　又喊核發60萬張中國學生簽證

儘管政策收緊，川普近期仍多次強調國際學生的重要性，甚至計畫核發60萬張中國學生簽證，是目前的兩倍以上。

他在接受《福斯新聞》受訪時表示，「外國學生來美國，學費通常是本地學生的兩倍以上。我希望我們的大學系統能蓬勃發展。不是我特別想要他們，但我把這件事當成一門生意。」

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

美大學國際新生大減17%　簽證卡關、旅行限制成主因

Kpop獵魔女團夯曲Golden遭禁　英教會幼兒園理由引爭議

