國際

首度證實！史瓦帝尼收美國1.6億　接收「墮落怪物」

▲▼ 史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）。（圖／達志影像／美聯社）

▲圖為史瓦帝尼國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

非洲國家史瓦帝尼（原「史瓦濟蘭王國」）首度證實，針對接收美國大規模驅逐行動的遣返者一事，史瓦帝尼已收到美國510萬美元（約新台幣1.6億元）的款項。據信川普政府和至少5個非洲國家達成秘密協議，要求這些國家依據第三國遣返計畫接受移民。

法新社報導，史瓦帝尼已接收15名男性，首批5人已於7月搭乘美軍包機來到當地，接著第二批是在10月抵達。美方把其中部分的人形容為「墮落怪物」，他們被控犯下性侵兒童、謀殺等罪。

這群被遣返人員被關押在史瓦帝尼戒備森嚴的馬薩帕矯正中心（Matsapha correctional centre），其中一名62歲牙買加籍男子曾在美國服完謀殺罪刑期，並於9月被送回牙買加。

根據人權觀察組織披露的文件，史瓦帝尼同意接收160名被遣返者，交換條件是獲得510萬美元，用於建立邊境和移民管理能力。

財政部長瑞肯伯（Neal Rijkenberg）在國會上證實政府已收到510萬美元的資金，且是在部門詢問之後才得知相關事宜，強調財政部在整個過程中都被蒙在鼓裡。現階段尚不清楚史瓦帝尼派誰與美國簽署協議。瑞肯伯表示，來自美國的資金已轉入史瓦帝尼災害管理機構NDMA帳戶，但強調NDMA無權使用未經撥款的資金。

今年10月，史瓦帝尼政府證實接收從美國遣返的第三國公民。根據史瓦帝尼矯正署的說法，這些人會被安置在矯正設施中，直到能被遣返回母國為止。

11/16 全台詐欺最新數據

首度證實！史瓦帝尼收美國1.6億　接收「墮落怪物」
首度證實！史瓦帝尼收美國1.6億　接收「墮落怪物」

首度證實！史瓦帝尼收美國1.6億　接收「墮落怪物」

美國紐約州一名送餐平台外送員，在網路上發布一名客戶裸體倒在家中的私密影像，影片迅速在網路上走紅獲得百萬點閱，而面臨重罪指控。

關鍵字：

史瓦帝尼移民川普非洲遣返北美要聞

