日銀行送新員工「每人4萬」旅遊金　鼓勵入職前出國玩一趟

▲佐賀共榮銀行補助準員工每人4萬元，目的是鼓勵員工入職前「出國長見識」。（示意圖／VCG）

記者柯沛辰／綜合報導

日本佐賀共榮銀行11日宣布，計劃為明年即將入職的9名新進員工提供每人20萬日圓（約新台幣4萬元）的旅遊補助，鼓勵他們入職前來一趟海外旅遊，與當地人交流，以拓展視野、培養多元價值觀，學習如何適應陌生環境，促進自我成長。

綜合日媒報導，佐賀共榮銀行將為明年春季即將入職的7名大學應屆畢業生、2名高中畢業生，提供每人20萬日圓的補助。

該行人資部表示，此舉是為鼓勵新進員工在陌生國家和地區「旅行」和「結識人脈」，以拓展視野，並藉此培養豐富的價值觀和靈活的思考方式，以促進個人成長。

人資部表示，會建議新進員工前往東南亞、印度等地進行海外旅行，以提升社交能力。為此，人資部將協助規劃旅遊內容及「旅遊任務」，同時給出相關建議，以鼓勵新進員工跟當地人交流互動，並在明年4月1日的入職儀式上發表心得。

人資部副總經理木下俊彥表示，「我們希望員工透過接觸各種不同的文化，獲得新的發現和感悟，從而受到啟發，並不斷成長。這就是我們發起這項計劃的初衷。」

另外，銀行還將提供額外的4500日圓（約新台幣900元），用於購買書籍，幫助新進員工增強想像力和思維靈活性。

木下俊彥說，他堅信「快樂的員工能為客戶提供更好的服務」，也期盼透過幫助員工成長實現善的循環，讓此舉成為未來求職者考量公司的標準之一。