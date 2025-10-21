神木下婚禮新人入住阿里山賓館　專享森林婚禮體驗

▲神木下婚禮新人入住阿里山賓館，高海拔入住體驗，和洋風格房間裝潢開窗可見大自然。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

阿里山日出、雲海、小火車和千年巨木的自然景觀，深受”紐約時報”和”國家地理雜誌”推薦必訪旅行勝地，不少想婚的新人今秋走進魅力阿里山，展開浪漫婚禮旅程！交通部觀光局阿里山國家風景區管理處（以下簡稱阿里山管理處）開創獨具浪漫氛圍神木婚禮今年邁入第19年，於10月19日及20日登場，限額15對，在阿里山香林神木平台隆重舉行，新人除了享有神木證婚儀式、鄒族文化婚禮、婚紗拍攝、茶園手作團茶體驗等遊程，今年特別安排入住阿里山森林遊樂園區至高點阿里山賓館，獨享專屬喜宴、浪漫森林婚禮旅程！

阿里山管理處自辦理阿里山神木下婚禮以來，吸引許多國內外新人報名參加，並獲選為台灣觀光雙年曆國際級活動，成為每對戀人夢想中的婚禮體驗首選！阿里山賓館位於阿里山森林遊樂區至高點，毗鄰神木車站、沼平車站、巨木群步道，也是《國家地理雜誌》推薦小笠原山、祝山觀日，行經的國家級度假酒店，無論前往秘境車站、神木遺跡拍攝婚紗，都不用起早，即可輕鬆、自在穿梭在絕美地景與森林芬多精的住宿體驗，盡享阿里山雲霧飄渺、壯麗雲瀑和夕陽霞光夢幻大景之中！

今年神木下婚禮以浪漫為主軸，更以阿里山浪漫遊程和鄒族體驗為婚禮特色，讓新人在在神木下浪漫的許下諾言，入住2274公尺最高海拔星級酒店阿里山賓館，擁抱豐富的森林生態，在賓館房間陽台，就可置身於扁柏、檜木森林懷抱中，7樓景觀平台，即可將壯麗雲瀑流雲和絢麗晚霞盡收眼前，零死角的觀景視野，觀賞浩瀚星辰、一望無際森林、眺望如夢如畫的鄒族聖山大塔山。

新人更不用特別起早追日出迎曙光，可搭乘賓館安排的接駁車至祝山觀日或在阿里山車站搭小火車到祝山車站觀日，沼平車站搭乘《紐約時報》推薦古老火車穿越森林的愜意山林風光。此外，新人還可獨享專屬喜宴餐飲，今年特別安排在獨具日式景觀庭園設計，阿里山賓館一樓麗景廳，一旁瀑布流水、庭園巨石、周遭森林環繞景致，讓新人沉浸在山林、簡約、優雅又大器的五感森林氛圍！

阿里山神木下婚禮，10月19日的婚禮體驗，融合茶文化，加入蘊含祝福意味的「團茶」手作活動，中午享用鄒族部落特色午餐、體驗鄒族婚禮儀式、「優游吧斯鄒族文化部落」，傍晚時分，入住阿里山賓館，享用特色晚餐前，新人還可以至7樓景觀平台獨享專屬的雲瀑流雲、燦爛夕陽；10月20日在阿里山香林神木平台，展開互許終身的證婚儀式，再順遊至阿里山森林遊樂區絕美地景拍攝婚紗，享受入住阿里山星級雲端之境的專屬喜宴服務、森林音樂派對，以及結合咖啡、茶園、風味餐廳等一連串專屬阿里山特色的婚旅遊程。