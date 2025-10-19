30對佳偶明潭畔集團結禮　獲紫南宮金戒指+文武廟生育紅包

▲30對新人身著龍鳳掛於日月潭文武廟參與集團婚禮。（圖／民眾提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府17日於日月潭文武廟舉辦「第48屆集團結婚—日月潭婚禮」，30對新人身著傳統龍鳳掛，在湖光山色與月老見證下許下終身承諾、完成浪漫又隆重的證婚儀式，同時每對新人更獲得竹山紫南宮金戒指、文武廟方兩年內每胎1萬2000元「生育紅包」等加碼好禮。

今年的南投縣集團婚禮首次以「新中式」為主題，融合古典文化與現代美學：30對新人身著華麗中式禮服，在文武廟莊嚴的氛圍中一字排開，彷彿穿越時空、回到古代婚禮盛典現場，吸引許多民眾與遊客駐足拍照，直呼「太壯觀、太浪漫了！」

縣府民政處指出，本次集團結婚共有19組在地居民報名，也吸引11組外縣市民眾參加，顯見活動的高人氣；參與新人除享有穿著新中式禮服、專業新娘妝髮與婚紗攝影，縣府也貼心準備超過10項在地好禮與小家電，並特別由紫南宮贈送取自神明身上金牌製作的金戒指，作為帶來平安、富貴與永恆幸福的祝福禮。

另文武廟董事長張德林為鼓勵新人們早生貴子，當場宣布若於兩年內懷孕生子，即可獲得每胎1萬2000元紅包，引發全場新人們一陣驚喜歡呼；儀式結束後，縣府亦安排新人與家人前往埔里元首館御膳房享用婚宴。

縣長許淑華表示，縣府今年也同步擴大單身聯誼活動，與集團結婚活動形成「一條龍幸福服務」，而日月潭不僅是國際知名的觀光勝地，更是情侶與夫妻心中的浪漫地標，今年特別安排新人換上典雅的新中式禮服，讓婚禮在傳統文化底蘊中展現現代美感，也象徵該縣推動文化觀光與幸福城市的創新與用心，因活動反應熱烈，未來將持續擴大辦理。