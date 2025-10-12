高雄新人摸黑完婚！「只賠2箱酒打發」氣炸　業者、台電回應了

▲新人在黑暗中舉行婚宴氣炸。（圖／翻攝自爆料公社）

記者陳宏瑞／高雄報導

結婚是人生大事，沒想到竟成「驚奇盛宴」！高雄一對新人4日在前鎮「台鋁晶綺盛宴」舉辦婚禮，卻在進場前驚見現場一片漆黑，原來是突發停電，新娘被迫在又黑又悶的休息室化妝，工作人員則拿手機當手電筒趕工佈置，婚宴現場熱到賓客滿身大汗，搞得全場怨聲載道，新人事後氣憤爆料，晶綺經理竟稱「我們也是受災戶」，只願意賠兩箱紅酒打發，讓新人痛批，「不是錢的問題，是感受被踐踏！」

▲婚宴現場因停電陷入混亂。（圖／翻攝自爆料公社）

台電也火速回應，澄清此次停電「與台電設備無關」，是台鋁公司自有設備故障導致饋線跳脫，僅影響該公司1戶用電，上午11時23分即全面恢復供電。

▲台電強調停電是晶綺會館本身設備出現故障。（圖／台電提供）

據了解，新人是4日上午10點半抵達會場準備婚禮，卻發現全場停電、冷氣全關、音響癱瘓，佈置廠商摸黑施工，新娘只能在沒有冷氣的休息室補妝。一直到11點半才局部恢復供電，但中午開桌時冷氣仍未全開，賓客邊吃邊擦汗，氣氛尷尬。

新人指出，當時晶綺現場完全沒人出面說明，最後還派外籍員工結帳，經理現身時只淡淡說「我也花錢租發電機，是受災戶」、「能做的就是幫你開證明去跟台電求償」，最後只送兩箱紅酒結案，讓新人氣到直呼「這婚我一輩子忘不了！」

晶綺盛宴則發聲明回應，強調此次是「突發性無預警停電」，並非計畫性停電公告範圍，造成部分貴賓活動受影響，公司已第一時間配合台電搶修並展開應變作業，對造成不便「深感抱歉」。