社會 社會焦點 保障人權

高雄新人摸黑完婚！「只賠2箱酒打發」氣炸　業者、台電回應了

▲▼驚奇婚禮 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲新人在黑暗中舉行婚宴氣炸。（圖／翻攝自爆料公社）

記者陳宏瑞／高雄報導

結婚是人生大事，沒想到竟成「驚奇盛宴」！高雄一對新人4日在前鎮「台鋁晶綺盛宴」舉辦婚禮，卻在進場前驚見現場一片漆黑，原來是突發停電，新娘被迫在又黑又悶的休息室化妝，工作人員則拿手機當手電筒趕工佈置，婚宴現場熱到賓客滿身大汗，搞得全場怨聲載道，新人事後氣憤爆料，晶綺經理竟稱「我們也是受災戶」，只願意賠兩箱紅酒打發，讓新人痛批，「不是錢的問題，是感受被踐踏！」

▲▼驚奇婚禮 。（圖／翻攝自爆料公社）

▲婚宴現場因停電陷入混亂。（圖／翻攝自爆料公社）

台電也火速回應，澄清此次停電「與台電設備無關」，是台鋁公司自有設備故障導致饋線跳脫，僅影響該公司1戶用電，上午11時23分即全面恢復供電。

▲▼驚奇婚禮 。（圖／台電提供）

▲台電強調停電是晶綺會館本身設備出現故障。（圖／台電提供）

據了解，新人是4日上午10點半抵達會場準備婚禮，卻發現全場停電、冷氣全關、音響癱瘓，佈置廠商摸黑施工，新娘只能在沒有冷氣的休息室補妝。一直到11點半才局部恢復供電，但中午開桌時冷氣仍未全開，賓客邊吃邊擦汗，氣氛尷尬。

新人指出，當時晶綺現場完全沒人出面說明，最後還派外籍員工結帳，經理現身時只淡淡說「我也花錢租發電機，是受災戶」、「能做的就是幫你開證明去跟台電求償」，最後只送兩箱紅酒結案，讓新人氣到直呼「這婚我一輩子忘不了！」

晶綺盛宴則發聲明回應，強調此次是「突發性無預警停電」，並非計畫性停電公告範圍，造成部分貴賓活動受影響，公司已第一時間配合台電搶修並展開應變作業，對造成不便「深感抱歉」。

10/11 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

「一進災區我就掉淚」花蓮正妹醫師返鄉救災！見殘破景象眼眶紅

碧潭釣客驚見男子載浮載沉　警消下艇救起已死亡

5億高中生遺產誰分？夏男「發財夢掰了」　賴母恐只能拿200萬

翻車瞬間曝！大貨車失控對向波及4車　沙鹿向上路單向封閉逾2hrs

台中女騎士深夜撞路緣摔車！加油站員工聞巨響報案　送醫不治

女騎士困車底畫面曝！彰化小客車、機車路口碰撞　送醫傷重不治

通緝犯拘留室自殘原因曝光！被逮時攻擊警　裝病求送醫想逃

花蓮百歲阿公罹難！女兒自責「先拉身障兒上屋頂」…轉身已來不及

國1彰化路段17分鐘接連2車禍　共6車追撞1人送醫

中火遭市府抓包數值超標結局逆轉

中火遭市府抓包數值超標結局逆轉

台電台中火力發電廠日前遭台中市政府稽查時，測出放流水「化學需氧量測驗值」高達421mg/L，遠超標準4倍之多，遭罰36萬元。台電認為自設儀器從未超過40mg/L，中市府認為環保局檢測最準確沒問題，雙方鬧上法院。法院則勘驗影像，抓包環保局人員取樣時，手指跟水桶綁帶反覆接觸水樣，無法排除污染可能性，判台電勝訴，台中市政府應撤銷罰款36萬元的處分。

金門金城鎮348戶半夜突停電！「鹽塵害」釀禍

金門金城鎮348戶半夜突停電！「鹽塵害」釀禍

動員180人　雲林電力演練逼真登場

動員180人　雲林電力演練逼真登場

台電力挺災區　受災戶9至10月免收電費

台電力挺災區　受災戶9至10月免收電費

興達計畫承商員工疑輕生　台電：該承商負責附屬設施工程「與火警事故無關」

興達計畫承商員工疑輕生　台電：該承商負責附屬設施工程「與火警事故無關」

