地方 地方焦點

花蓮秋季集團結婚！45對新人踏上紅毯　7位懷孕新娘雙喜臨門

▲▼花蓮縣今年秋季集團結婚於遠雄悅來大飯店隆重登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲花蓮縣今年秋季集團結婚於遠雄悅來大飯店隆重登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣114年秋季集團結婚19日於遠雄悅來大飯店隆重登場，在湛藍的太平洋、溫柔的山嵐映襯下，由花蓮縣長徐榛蔚證婚，偕同男方、女方主婚人立法委員傅崐萁、立法委員鄭天財及眾多貴賓，共同為45對新人獻上最誠摯的祝福，見證愛的永恆時刻。

縣長徐榛蔚祝福新人「家庭幸福」、「百年好合」，人海茫茫中覓得另一半，相當珍貴，婚姻需要不斷學習與成長，期勉新人們互相扶持同甘共苦，攜手共同面對人生的挑戰，也叮嚀新人開創人生，也要「早生貴子」，讓婚姻圓滿精彩。

▲▼花蓮縣今年秋季集團結婚於遠雄悅來大飯店隆重登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

立委傅崐萁祝福新人「夫妻同心」、「永浴愛河」，夫妻間因情感力量結合，讓彼此有依靠，遇到到困難，可以一起商量，共同解決人生的挑戰，只要心手相連、相互敬愛，夫妻同心能讓所有困難迎刃而解，祝福新人開創美好幸福的人生。

▲▼花蓮縣今年秋季集團結婚於遠雄悅來大飯店隆重登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

秋風輕拂，大地換上金黃色彩，帶來屬於秋季的浪漫。114年花蓮縣秋季集團結婚於10月19、20日在遠雄悅來大飯店舉行。花蓮縣政府辦理集團結婚迄今邁入第36屆，活動以「繁花盛開．百花齊放 花見幸福．愛戀花蓮」為主題，浪漫花海圍繞證婚會場，每一刻都如詩如畫。

▲▼花蓮縣今年秋季集團結婚於遠雄悅來大飯店隆重登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

悠揚的弦樂流淌於空氣中，新人攜手踏上紅毯，開啟愛與幸福的篇章。隨著節奏響起，典禮由充滿張力的街舞演出揭開序幕，瞬間點燃現場熱力。在眾多親友的祝福下，徐榛蔚與新人雙方的主婚人、介紹人，以及新人代表共同簽署結婚證書，兩人的愛情在眾人祝福中化為永恆的誓約。

花蓮縣政府精心準備55吋液晶電視成家禮，由新人代表從縣長徐榛蔚手上接下這份充滿祝福的禮物。典禮的壓軸由縣長徐榛蔚與立法委員傅崐萁以及新人代表共同開啟「幸福禮物盒」，象徵新人開啟一段新生活，並將承諾、幸福與祝福傳遞給彼此及親友，展開一段圓滿的人生旅程。特別的是，今年有7對新人新娘帶著身孕來參加，其中一位新娘已懷孕34週，真是雙喜臨門。

▲▼花蓮縣今年秋季集團結婚於遠雄悅來大飯店隆重登場。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

▲縣長徐榛蔚與新人雙方的主婚人、介紹人，以及新人代表共同簽署結婚證書。

隆重的證婚儀式結束後，晚宴隨即登場，活動中特別安排遠雄悅來大飯店豪華海景套房住宿券、英倫西餐廳自助晚餐餐券等豐富好禮，為新人們在浪漫氛圍中增添驚喜與喜悅。

▲▼ 。（圖／記者王兆麟攝）

▲花蓮縣政府精心準備55吋液晶電視成家禮。

活動不僅為新人打造難忘的婚禮體驗，也贈送新人多項精美伴手禮，更透過活動融合在地觀光與文化資源，特別規劃半日遊程，讓新人走訪花蓮著名景點，細品在地美食與人文風情，留下雋永回憶。

今日參與集團結婚貴賓包括男方、女方介紹人花蓮縣後備指揮部上校指揮官鄧宏年、壽豐鄉長曾淑懿，縣議會副議長徐雪玉、縣議員李正文、林源富、吳東昇、楊華美、林品仰、遠雄悅來總經理沈建劭、花蓮佛教會會旭法師等共同為45對新人獻上最誠摯的祝福，見證愛的永恆時刻。
 

