　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

汐止南港「大塞車」卡死一票人！警查出原因：派人疏導20:40恢復

▲▼台北市南港、新北汐止大塞車。（圖／台北市政府）

▲台北市南港、新北汐止大塞車。（圖／台北市政府，下同）

記者張君豪、閔文昱／台北報導

汐止、南港一帶今（17）日晚間出現罕見大塞車，包含環東大道、經貿二路、南港展覽館周邊全都「動彈不得」，甚至有駕駛受困世貿公園地下停車場近兩小時，苦喊「從B3爬到B1超過一個多小時，還在裡面邁向第二個小時！」引發大批民眾討論。對此，警方也說明大塞車原因了。

多名民眾今天晚間在社群分享親身經歷，直呼「誇張，沒遇過這種狀況」、「環東大道的車流幾乎不動」、「市民大道往南港展覽館塞1小時，轉進經貿二路又塞半小時」、「國三轉環東整個爆掉」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼台北市南港、新北汐止大塞車。（圖／台北市政府）

警方表示，交通壅塞從17時至18時間開始，主因為南港展覽館食品咖啡展撤展，大量廠商車輛湧入，加上下班車潮與雨勢，北市端路口未及時淨空，車流因此一路回堵至汐止。期間南港區也接連發生數起車禍擦撞事故（包含919公車與貨車事故、兩車橫跨兩車道等），使壅塞進一步惡化。

汐止分局指出，獲報後立即與台北市南港分局確認狀況，並派遣橫科所警力前往大同、民權路口疏導；交通分隊也在大同路、南陽街口與大同、新台路口加強勤務，協助加速南港往汐止的車流排出。經多處路口同步疏導後，約於20時40分，本轄至南港區方向車流恢復順暢，但南港周邊仍車多，警方持續注控。

多名民眾分享親身經歷，直呼「誇張，沒遇過這種狀況」、「環東大道的車流幾乎不動」、「市民大道往南港展覽館塞1小時，轉進經貿二路又塞半小時」、「國三轉環東整個爆掉」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
汐止南港「大塞車」卡死一票人！警查出原因
中日關係緊張！日本駐華使館急示警
台灣史上首次將發數百萬份民防手冊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

北部先變天！還會再降溫「全台有感」　一張圖看何時冷到最低點

汐止南港「大塞車」卡死一票人！警查出原因：派人疏導20:40恢復

快訊／冷空氣來了！4縣市「大雨夜襲」越晚越濕冷

館長被爆「便當用料高級」業績飆3倍！Cheap認證真的頂　但1缺點很鳥

快訊／汐止、南港塞爆！駕駛「困停車場2小時」：沒遇過這種狀況

北東濕涼「後天下探13度」　東北季風影響到周五

《斯卡羅》原作陳耀昌醫師辭世　文化部將呈請總統明令褒揚

月花百萬養「啥都不會」3元老？他酸館長：得罪人都李慶元處理

默默陪伴館長10年　PTT狂讚特助小宇「忠心又盡責」：錯怪他了

描手掌腦袋立刻安靜！專家大推「五指呼吸法」舒壓效果超有感

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺

北部先變天！還會再降溫「全台有感」　一張圖看何時冷到最低點

汐止南港「大塞車」卡死一票人！警查出原因：派人疏導20:40恢復

快訊／冷空氣來了！4縣市「大雨夜襲」越晚越濕冷

館長被爆「便當用料高級」業績飆3倍！Cheap認證真的頂　但1缺點很鳥

快訊／汐止、南港塞爆！駕駛「困停車場2小時」：沒遇過這種狀況

北東濕涼「後天下探13度」　東北季風影響到周五

《斯卡羅》原作陳耀昌醫師辭世　文化部將呈請總統明令褒揚

月花百萬養「啥都不會」3元老？他酸館長：得罪人都李慶元處理

默默陪伴館長10年　PTT狂讚特助小宇「忠心又盡責」：錯怪他了

描手掌腦袋立刻安靜！專家大推「五指呼吸法」舒壓效果超有感

北部先變天！還會再降溫「全台有感」　一張圖看何時冷到最低點

周杰倫突喊「要放下一些音樂堅持」　暴躁曬滿地電線：有點受夠了

獨行俠18歲狀元弗拉格締NBA首見紀錄　詹皇菜鳥季也沒辦到過

汐止南港「大塞車」卡死一票人！警查出原因：派人疏導20:40恢復

瑞芳火燒車31歲男慘遭火吻　車內殘留物疑縱火

台灣vivo提撥獲利20%支持公益　攜手遠傳捐助南投縣社會救濟專戶

南投旅遊好康月開辦2月消費登錄額破億　縣府加碼推普發現金專案

陳喬恩喝喜酒穿搭滿分　百萬AP錶搶眼

Angelababy 8歲兒暴風成長！　逛街被野生捕捉「高度超過她肩膀」

日本駐北京使館示警：在華日人務必注意安全　留意可疑人士靠近

【機車變球瓶】轎車衝撞待轉區　7機車如保齡球被撞飛

生活熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

即／汐止、南港塞爆！駕駛卡地下道2小時

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

即／毒蛋流向35家下游名單曝　4.8星鴨肉羹也中了

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

「成吉思汗前主管」挺館長：對員工好、薪資大方

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

更多熱門

相關新聞

連假首日車潮湧現！部分國道路段塞了　上午防9處地雷

連假首日車潮湧現！部分國道路段塞了　上午防9處地雷

今日（9/27）為教師節連續假期首日，國道湧現返鄉和出遊車潮，今天凌晨0時到5時免收費時段出現平日1.6倍的交通量，上午7時過後部分路段更出現壅塞，包括國5南港到石碇、國1中壢到楊梅、國3鶯歌系統到龍潭等路段，高公局也預判上午國道有9處地雷路段，呼籲西部南下趁中午後，國5南下改傍晚後再出發。

端午節放晴「11處省公路易塞」　公路局研判中午湧車潮

端午節放晴「11處省公路易塞」　公路局研判中午湧車潮

端午連假首日最塞「車流爆1.3倍」　高公局公布好走時段

端午連假首日最塞「車流爆1.3倍」　高公局公布好走時段

明天收假「國道11大地雷路段」曝　北上中午前出發

明天收假「國道11大地雷路段」曝　北上中午前出發

中秋國道車多紫爆「下午防5大地雷路段」　國5建議傍晚出發

中秋國道車多紫爆「下午防5大地雷路段」　國5建議傍晚出發

關鍵字：

汐止堵車南港塞車交通壅塞展覽館撤展台北交通

讀者迴響

熱門新聞

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面

即／汐止、南港塞爆！駕駛卡地下道2小時

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

即／毒蛋流向35家下游名單曝　4.8星鴨肉羹也中了

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

快訊／花1400元買大樂透爽抱6.92億　台彩曝「電選包牌」特殊買法

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面