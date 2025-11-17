汐止南港「大塞車」卡死一票人！警查出原因：派人疏導20:40恢復

▲台北市南港、新北汐止大塞車。（圖／台北市政府，下同）

記者張君豪、閔文昱／台北報導

汐止、南港一帶今（17）日晚間出現罕見大塞車，包含環東大道、經貿二路、南港展覽館周邊全都「動彈不得」，甚至有駕駛受困世貿公園地下停車場近兩小時，苦喊「從B3爬到B1超過一個多小時，還在裡面邁向第二個小時！」引發大批民眾討論。對此，警方也說明大塞車原因了。

多名民眾今天晚間在社群分享親身經歷，直呼「誇張，沒遇過這種狀況」、「環東大道的車流幾乎不動」、「市民大道往南港展覽館塞1小時，轉進經貿二路又塞半小時」、「國三轉環東整個爆掉」。

警方表示，交通壅塞從17時至18時間開始，主因為南港展覽館食品咖啡展撤展，大量廠商車輛湧入，加上下班車潮與雨勢，北市端路口未及時淨空，車流因此一路回堵至汐止。期間南港區也接連發生數起車禍擦撞事故（包含919公車與貨車事故、兩車橫跨兩車道等），使壅塞進一步惡化。

汐止分局指出，獲報後立即與台北市南港分局確認狀況，並派遣橫科所警力前往大同、民權路口疏導；交通分隊也在大同路、南陽街口與大同、新台路口加強勤務，協助加速南港往汐止的車流排出。經多處路口同步疏導後，約於20時40分，本轄至南港區方向車流恢復順暢，但南港周邊仍車多，警方持續注控。

