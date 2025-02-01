明天收假「國道11大地雷路段」曝　北上中午前出發

▲初四下午，國3北向65.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內2線車道（圖／高公局提供）

記者洪巧藍／台北報導

大年初四高速公路出現北返車潮，接著明天就是初五收假日，將再有一波北返。高公局預判明（2）日包含北向的國1、國3、國5等共有11路段為重點壅塞路段。建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發。

高公局表示，今日大年初四，截至17時，國道交通量為86.9百萬車公里，仍在預期之範圍內。預估今日交通量為136百萬車公里。下午國道壅塞路段包括國1南向大華系統-汐止；國1北向大林-斗南、北斗至員林、頭屋至頭份、新竹系統至湖口；國3北向西湖服務區至西濱、茄苳至寶山；國5北向宜蘭至頭城；國6東草屯休息站至霧峰系統，其餘路段行車大致正常。

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今日下午國道發生部分事故導致車輛回堵影響整體車流甚鉅。高公局說明，包含12時27分於國3北向236.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道，於下午12時33分排除，造成後方車流回堵5公里 ；15時35分於國1北向164.6公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外線車道，於下午15時47分排除，造成後方車流回堵8公里；16時19分於國3北向65.9公里處發生2輛小客車追撞事故，占用內2線車道，於下午16時21分排除，造成後方車流回堵4公里。

▲國3北向236.7公里處發生2輛小客車追撞事故，占用外側車道。（圖／高公局提供）

高公局表示，明日（2/2）為春節連續假期初五，預估國道交通量為120百萬車公里，為平日年平均（92百萬車公里）的1.3倍，其中北向交通量預估達69百萬車公里，為平日年平均的1.5倍。

高公局預判明日重點壅塞路段為國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

建議西部國道北向用路人，南部地區於9時前出發，中部地區於12時前出發；國5北向用路人建議於9時前出發，以節省寶貴時間。

▲春節連假疏導措施，初五收假日重點壅塞路段與時段。（圖／高公局提供）

明日國道交通疏導措施包括：10-18時封閉國1仁德、虎尾北向入口及國1王田雙向入口；12-24時封閉國1埔鹽系統、國3西濱北向入口；13-18時實施國5蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制。另有單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等措施。

高公局呼籲民眾，出門務必養足精神，做好車況檢查，繫妥安全帶，不依賴輔助駕駛，隨時注意車前狀況、保持安全距離。