連假首日車潮湧現！部分國道路段塞了　上午防9處地雷

▲國1中壢路段湧現南下車潮。（圖／翻攝高速公路1968網頁）

記者李姿慧／台北報導

今日（9/27）為教師節連續假期首日，國道湧現返鄉和出遊車潮，今天凌晨0時到5時免收費時段出現平日1.6倍的交通量，上午7時過後部分路段更出現壅塞，包括國5南港到石碇、國1中壢到楊梅、國3鶯歌系統到龍潭等路段，高公局也預判上午國道有9處地雷路段，呼籲西部南下趁中午後，國5南下改傍晚後再出發。

教師節連假開跑，今天首日上午7時後就出現南下車潮，包括國1南下中壢到楊梅、湖口服務區到竹北；國3南下土城到樹林、鶯歌系統到龍潭、寶山休息站到寶山；國3北上木柵到南港系統、香山到茄苳；以及國5南下南港到石碇等路段已出現塞車。

根據高公局統計，今天凌晨0時到5時國道免收費時段，平均交通量為6.4百萬車公里，為平日年平均4.0百萬車公里之1.6倍；另截至今上午7時，交通量為12百萬車公里預估，今日交通量為116百萬車公里。

高公局表示，今天各地大多為多雲到晴，預期有大量出遊車潮，預判今日上午有9處重點壅塞路段，包括國1南向高架機場系統-楊梅端、楊梅-頭份、彰化系統-埔鹽系統，北向圓山-大華系統；國3南向中和-關西、快官-霧峰、草屯-名間；國5南向南港系統-頭城；國10東向鼎金系統-燕巢系統等路段。

高公局建議，民眾可多利用大眾運輸工具，如欲開車西部國道南向用路人儘量於12時後出發，國5南向用路人建議17時後出發，節省寶貴時間。

今日相關疏導措施包括0-12時國5石碇、坪林及5-12時國1平鎮系統、埔鹽系統南入匝道封閉，單一費率、差別費率、開放路肩、替代道路、匝道儀控及暫停施工等。