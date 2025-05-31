　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

端午節放晴「11處省公路易塞」　公路局研判中午湧車潮

▲▼中秋連假收假日，蘇花路廊車流順暢，公路局建議往北方向之用路人可使用蘇花改路段，以節省旅行時間。（圖／記者王兆麟翻攝資料照片，下同）

▲端午節將湧現出遊車潮，11處省公路易塞。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

今日(31日)為端午節，因天氣放晴，預估有大量出遊車流，公路局預估近中午將湧現車潮，省公路有11處易塞路段。

今天是端午連假第2日，天氣良好，公路局預估，近中午將湧現返鄉及出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道之快速公路的北部台64線接國3中和交流道、中部台74線臺中環線接國3之快官及霧峰路段、南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

此外，主要城際道路易塞省公路則包括中部台61線中彰大橋路段，觀光景點周邊道路易塞省公路則有北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段等。公路局建議，用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，減少壅塞於車陣中的時間。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，並鼓勵民眾搭乘公共運輸，公路局協調客運業推出中長程路線6折優惠，並視人潮機動增班，根據統計，昨(30)日西部國道客運共計行駛5,840班次，疏運111,850人，疏運人數較113年同期減少0.9%；東部國道客運路線共計行駛1,613班次，疏運31,517人，疏運人數較113年同期增加0.4%。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

05/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
429 2 8758 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
明起2地變天！　周二鋒面壓境「雷雨襲全台」
快訊／4縣市強風特報　8級陣風吹到明晚
人妻玩很大「撕褲襪銬床上」嬌喊：濕背秀　綠帽夫怒告
丫頭沖繩5天4夜踩雷！　「跟團付3.2萬」菜色整團傻眼
快訊／賈吉開砲！大谷翔平回敬一轟　21轟全壘打王持續領先
三峽翁搶救13天不治！暴衝原因成謎　新北檢將予不起訴
補假以為端午節！大票人「立蛋又曬午時水」愣：今天才是

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

小三風波狂燒！啦啦隊女孩「缺席活動」...本人曝原因：向大家致歉

明起2地先變天　下周二鋒面壓境「雷雨襲全台」

快訊／4縣市「強風特報」　8級陣風吹到明晚

家長怒告！大理幼兒園熬2年勝訴了　園長淚喊：堅守初心

補假以為端午節！大票人糗了「立蛋又曬午時水」　她愣：今天才是

三峽肇事翁今晨過世　院方說明死因：多重器官衰竭

端午節放晴「11處省公路易塞」　公路局研判中午湧車潮

被別人道謝「會怎麼回應？」　一票都回2字：台語好像也是

端午連假前夕！機捷5/29傍晚運量逼近5萬人次

端午節「上午國道防9地雷路段」　南下改中午後出發

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

陳奕求婚成功❤❤❤

【找到了！】懸賞20萬...雷虎無人艇失蹤4天　澳底漁港東方海域尋獲

【怒摔安全帽】剛牽新機車慘被撞倒！男騎士爆炸飆罵女騎士

【紋身的真正用意】妻幫抓癢「佛頭下巴」　位子抓超精準XD

【趁機吃豆腐？】汽車轉彎撞倒女騎士！駕駛竟下車「拍肩秀秀」

林志玲一見孫儷　秒Cos甄嬛行禮

小三風波狂燒！啦啦隊女孩「缺席活動」...本人曝原因：向大家致歉

明起2地先變天　下周二鋒面壓境「雷雨襲全台」

快訊／4縣市「強風特報」　8級陣風吹到明晚

家長怒告！大理幼兒園熬2年勝訴了　園長淚喊：堅守初心

補假以為端午節！大票人糗了「立蛋又曬午時水」　她愣：今天才是

三峽肇事翁今晨過世　院方說明死因：多重器官衰竭

端午節放晴「11處省公路易塞」　公路局研判中午湧車潮

被別人道謝「會怎麼回應？」　一票都回2字：台語好像也是

端午連假前夕！機捷5/29傍晚運量逼近5萬人次

端午節「上午國道防9地雷路段」　南下改中午後出發

驗出大麻成分Haribo軟糖「未輸入台灣」　食藥署清查報驗資料

小三風波狂燒！啦啦隊女孩「缺席活動」...本人曝原因：向大家致歉

低記憶體不再是玩家選擇？AMD架構師稱「8GB對多數玩家已夠用」

住高雄晶英「第3人免費」還享免費早餐　義大天悅家庭房買1送1

徐乃麟遭國手過肩摔畫面曝光　痛到五官扭曲！

Volvo「全新休旅XC70」實車現身！搭載1.5升渦輪油電不吃油可跑200公里

賈吉挑戰成為4割男！布恩盛讚不是夢　時隔84年紀錄有望再現

「地鐵房」號稱步行350m就到家　男買房才知實際要走1公里

明起2地先變天　下周二鋒面壓境「雷雨襲全台」

柯建銘直接喊7/26、8/23罷免投票　王鴻薇：是中選會太上皇？

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

生活熱門新聞

8級強風來了　下波鋒面影響時間曝

端午節吃粽子　醫提醒：別配2種水果

三峽肇事翁多重器官衰竭過世

下波鋒面「卡台灣上空2天」　強降雨轟全台

今端午也是「五毒日」　專家提醒6大禁忌

啦啦隊當富商小三！　民事裁判書疑被挖出

王世均掀「劉畊宏欠700萬」內幕：海水退了才知誰沒穿褲子

帶小五女兒染髮！老師突傳訊「希望染回黑色」　家長傻眼了

好多人都踩雷！晚餐「2習慣」罹胃癌風險飆升

女工中捷坐地板讀書　背影感動13萬人

今天端午節！　5大開財運法曝光

專家3方式教你用「今年最強招財水」

輔大「承翰法庭」揭牌　蔡明忠罕談小兒：發育不健全30年很辛苦

出國「買1物回台」將重罰1萬5！新制6／1上路

更多熱門

相關新聞

端午連假前夕！機捷5/29傍晚運量逼近5萬人次

端午連假前夕！機捷5/29傍晚運量逼近5萬人次

桃園捷運公司30日指出，端午連假前夕(29)日傍晚17:00至19:00，全線進出站總人次達49,856人次，較前一週（5/22）同期的48,229人次增加1,627人次，增幅達3.37%。其中，A1台北車站在短短兩小時內進出站人次即高達12,164人次，單站即佔全線四分之一運量，車站月台湧現返家與出國旅客候車人潮，呈現節前交通熱況。

端午節「上午國道防9地雷路段」　南下改中午後出發

端午節「上午國道防9地雷路段」　南下改中午後出發

端午節「國道18處路段」恐塞　國5北上堵到半夜

端午節「國道18處路段」恐塞　國5北上堵到半夜

明天國道18處地雷路段　國5北上恐塞到午夜

明天國道18處地雷路段　國5北上恐塞到午夜

用心不放假！台電雲林處端午節前強化巡檢穩供不停歇

用心不放假！台電雲林處端午節前強化巡檢穩供不停歇

關鍵字：

交通壅塞端午連假公路局客運業車潮

讀者迴響

熱門新聞

快訊／三峽車禍奪3命！　78歲肇事翁今不治

即／23歲海軍少尉失聯4天！找到人了

男買法拍屋　3年後「天花板掉下3億」

8級強風來了　下波鋒面影響時間曝

不爽愛女交男友　台灣鬼父性侵女兒報復

10億女星復合前夫「照三餐啪啪」　警衛看不下去

端午節吃粽子　醫提醒：別配2種水果

舅舅深情照顧外甥長大！法官動容裁准收養

三峽肇事翁多重器官衰竭過世

建商爆倒閉　買家2400萬頭期款賠光

下波鋒面「卡台灣上空2天」　強降雨轟全台

周杰倫公開找房子！

今端午也是「五毒日」　專家提醒6大禁忌

啦啦隊當富商小三！　民事裁判書疑被挖出

大樂透1.86億一注獨得！獎落這縣市

更多

最夯影音

更多

瘦子直播連線大淵 突驚喊：你後面有車！

【真在地美食？】「跳跳猴」外送掉地上撿起裝沒事！　2女工程師見真相怒告

【行走的人間兵器】71歲婦鬼切逆撞BMW！倒地反控：他撞我的

【嘻嘻→ 不嘻嘻】狗勾高鐵越獄！車長前來"逮捕"

陳奕求婚成功❤❤❤

熱門快報

爽抽東南亞不限航點機票

爽抽東南亞不限航點機票

即日起至6/11止，下載新聞雲APP，抽星宇航空東南亞不限航點機票，一人中獎，兩人同行！

新聞雲APP語音新聞

新聞雲APP語音新聞

一鍵開聽！解放雙手雙眼，隨時隨地掌握新聞，輕鬆接收最新消息！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面