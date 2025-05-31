端午節放晴「11處省公路易塞」　公路局研判中午湧車潮

▲端午節將湧現出遊車潮，11處省公路易塞。（圖／資料照片）

記者李姿慧／台北報導

今日(31日)為端午節，因天氣放晴，預估有大量出遊車流，公路局預估近中午將湧現車潮，省公路有11處易塞路段。

今天是端午連假第2日，天氣良好，公路局預估，近中午將湧現返鄉及出遊車潮，省道易壅塞路段包含銜接國道之快速公路的北部台64線接國3中和交流道、中部台74線臺中環線接國3之快官及霧峰路段、南部台86線接國1仁德系統及歸仁交流道、台18線接國3中埔交流道等。

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此外，主要城際道路易塞省公路則包括中部台61線中彰大橋路段，觀光景點周邊道路易塞省公路則有北部台2線和台2乙線關渡至淡水路段、台2線萬里至大武崙路段、台2線福隆路段、台3線大溪路段，中部台21線日月潭路段，南部台3線古坑至梅山路段等。公路局建議，用路人出發前先行查詢周邊交通狀況，減少壅塞於車陣中的時間。

為疏運民眾返鄉及外出乘車需求，並鼓勵民眾搭乘公共運輸，公路局協調客運業推出中長程路線6折優惠，並視人潮機動增班，根據統計，昨(30)日西部國道客運共計行駛5,840班次，疏運111,850人，疏運人數較113年同期減少0.9%；東部國道客運路線共計行駛1,613班次，疏運31,517人，疏運人數較113年同期增加0.4%。