中秋國道車多紫爆「下午防5大地雷路段」　國5建議傍晚出發

▲國1北向12.3公里處發生2輛小客車追撞事故，占用中線及內線車道，影響車流。（圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今天是中秋節，國道車流增多，上午11時在國1北向汐止系統至汐止一度「紫爆」，時速僅19公里；高速公路局預判，下午重點壅塞路段包括國1北向苗栗-湖口、國5北向宜蘭-坪林等5路段，利用國5南向的用路人建議下午5時之後出發。

高公局預估，中秋節國道預估交通量可達100百萬車公里，為平日年平均 92百萬車公里的1.1倍。今日上午發生3起追撞事故，影響整體車流順暢，在國1南向37公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用中線及外線車道。

[廣告]請繼續往下閱讀...

上午10時13分，國3南向360.2公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內側、中線及路肩車道。上午11時24分，在國1北向12.3公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用中線及內線車道，造成回堵1公里。

▲國3南向360.2公里處發生2輛小客車追撞事故，佔用內側、中線及路肩車道。（圖／高公局提供）

高公局預判今下午重點壅塞路段，包括國1北向苗栗-湖口、南屯-后里，國3北向關西-大溪、草屯-霧峰，及國5北向宜蘭-坪林等路段。建議用路人利用高1968App、1968網站或收聽警廣，掌握即時路況，利用國5南向用路人，儘量於下午5時後出發，以節省行車時間。

高公局呼籲用路人，開車出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶並注意車前狀況，切勿超速、疲勞或分心駕駛。今天天氣雖較昨日緩和，用路人行駛國道仍應保持安全行車距離，以因應突發狀況。