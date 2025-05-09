端午連假首日最塞「車流爆1.3倍」　高公局公布好走時段

▲端午連假首日最塞。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者李姿慧／台北報導

端午連假將至，首日交通量為平常1.3倍最塞，預估端午車流約有5成旅遊旅次，3成為返鄉，高公局也公布好走時段，其中南下建議上午6點前或中午後出發，北上提早中午前或上午9點前先走。

今年端午節連假自5月30日到6月1日有3天假期，高公局表示，根據歷次端午節連假國道交通量資料及特性分析，並透過AI科技、交通量旅次大數據分析及問卷調查結果，預估端午節連假交通需求以旅遊旅次，占比約5成，返鄉旅次約3成。

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連假第1、2日為南向尖峰時段，上午5時至中午12時出發占比約6成為最高，第2、3日為北向尖峰時段，以中午12時至傍晚6時出發占比5成最高。

▲高公局科長蔡明哲說明端午疏運。（圖／記者李姿慧攝）

高公局科長蔡明哲表示，今年端午連假交通量最大的一天是連假首日，交通量約121百萬車公里，為平常1.3倍，其中南下約66百萬車公里，雖然不是歷年最高，但因為有3天連假，還是有一定交通量。

高公局也公布好走時段，西部國道部分，5月30日及31日，南向用路人建議早上6時前或中午12時後出發；5月31日及6月1日，中部地區北向用路人建議上午12時前出發，南部地區北向用路人建議上午9時前出發。

國5部分，5月30日及31日，南向用路人建議上午5時前或下午5時後出發；5月31日及6月1日，北向用路人建議上午9時前出發。

此外，高公局也呼籲用路人於連假期間可改搭高鐵、台鐵或國道客運。如用路人仍須自行開車，建議多利用台1、台3、台9、台61、台63、台74等替代道路行駛。

▲國道端午疏運措施。（圖／記者李姿慧攝）

為分散連假期間尖峰時段車流，端午連假期間國道實施單一費率、國3「新竹系統至燕巢系統」單一費率再8折收費及每日0-5時暫停收費等措施。