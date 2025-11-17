　
國際

南韓產業告急！10大出口主力「一半被中國超越」　5年後恐全面失守

▲▼南韓與中國,韓中關係,中韓。（圖／CFP）

▲ 中國企業競爭力提升之下，南韓企業5年內恐怕全面潰敗。（圖／VCG）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓企業競爭力面臨嚴峻挑戰，「韓國經濟人協會」最新調查揭露，南韓10大出口主力產業已有半數被中國超車，且專家預估，5年後恐怕全面失守。

根據《韓聯社》，這項針對南韓10大出口產業前1000大企業的調查顯示，62.5%受訪企業認為中國是目前最大競爭對手，遠高於美國的22.5%及日本的9.5%。展望2030年，認為中國將成為最大威脅的比例更攀升至68.5%，美日則略為下降至22.0%及5%，代表今後韓中出口競爭將愈趨激烈。

假設南韓企業競爭力為100，受訪業者評估美國目前競爭力達107.2、中國102.2、日本93.5。但預測到2030年，中國競爭力將提升至112.3，幾乎和美國的112.9並駕齊驅，日本則為95.0。

若將南韓各產業企業競爭力設為100，中國鋼鐵、一般機械、二次電池、顯示器、汽車零組件等5大產業競爭力已領先南韓。雖然南韓目前在半導體、電子電機、造船、石化、生技醫療等領域仍保有優勢，但預估到2030年都將被中國超越。

調查指出，中國憑藉價格競爭力、生產效率及政府支持獲得優勢；美國則在品牌、專業人才、核心技術方面領先。南韓目前僅在品牌力勝過中國，但5年後恐怕連這項優勢都將不保。

南韓企業呼籲政府強化對外風險管控、建立核心人才培育體系，並透過稅制改革及法規鬆綁等，盼能提升南韓商品競爭力。

南韓中國企業競爭出口產業產業升級

