2名台灣人闖駐韓美軍基地偷拍　二審獲判緩刑

▲駐韓美軍F-35B匿蹤戰機在烏山空軍基地著陸，準備參與2025烏山飛行秀。（圖／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

來自台灣的60多歲A某、40多歲B某今年5月在未經許可下混入南韓京畿道平澤市駐韓美軍烏山空軍基地（K-55）航空展場，並在飛行秀時非法拍攝多張軍事設施照片，兩人遭美軍多次阻止仍闖入拍攝，最終被逮捕，目前仍被拘禁於外國人保護設施。如今，法院二審宣布維持原判決，判處兩人3年緩刑。

根據《韓聯社》，水原地方法院刑事合議庭第7部今（17）日宣布二審判決，針對台灣籍A某與B某違反《軍事基地及軍事設施保護法》等罪名的案件，裁定檢方上訴理由不足，維持一審所判處的1年6個月有期徒刑、緩刑3年。

法院在二審中表示，兩名被告明知不得進入軍事設施、也不准在基地內拍攝，甚至還曾遭美軍3度阻止進場，但事發當天仍故意混入韓國民眾出入口，在未經許可下進入烏山空軍基地舉行的「2025烏山飛行秀」現場，並用攝影鏡頭拍攝10多張軍事設施與戰機照片，其行為明顯違法，需要受到相應處罰。

部長法官金炳秀同時指出，「幸好被告拍攝的所有照片在調查過程中已全數扣押，未有外流跡象」。加上兩人從5月遭逮捕後已長期處於拘禁狀態，目前仍被安置在外國人保護設施，法院認為兩人已有充分反省機會，因此並不認為原審判決過輕，遂駁回檢方上訴。

據悉，今年5月10日上午10時，A某與B某前往位於京畿道平澤市的駐韓美軍烏山空軍基地（K-55）參與航空展。該場活動中，美軍限制來自中國與台灣等特定國籍的人士進出。兩人在遭到美軍3度制止後，仍混入韓籍民眾隊伍成功進入展場。

檢方調查發現，兩人進入後立即使用相機與望遠鏡頭拍攝戰機和其他軍事設施畫面，因而依《軍事基地及軍事設施保護法》等相關法規起訴。事件引發南韓軍事與司法界關注，相關保全措施也因此成為討論焦點。