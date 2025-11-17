韓濟州島海岸2個月多次發現「茶葉」毒品　32公斤可供107萬人吸食

▲南韓濟州島海岸近兩個月多次發現藏有毒品。（資料照／達志影像）

記者羅翊宬／編譯

南韓濟州島沿岸從9月底至本月16日，共發現13次以茶葉等包裝偽裝的毒品K他命，總重量達32公斤，若以一次吸食0.03克計算，足以供約107萬人使用。當局因此成立跨部門合作體系，加強防堵和宣導，防止毒品流入民間。

根據韓媒《News1》，南韓警方與海警統計，9月29日首次在濟州城山邑海岸發現20塊磚狀K他命（每塊約1公斤），隨後陸續發現多包以中國烏龍茶包裝為偽裝的K他命。K他命屬於毒品，過量吸食可能造成幻覺、記憶受損等症狀，被列為新型管制毒品。

當局研判，毒品可能沿著從菲律賓東方流向南韓的「黑潮暖流」從東南亞海域漂入。

除了在濟州島外，近期在慶尚北道浦項市也發現3次茶葉包裝毒品，日本對馬島則發現2次，且包裝上皆印有「茶」字，研判毒品主要在漢字文化圈國家流通。

面對毒品頻繁現蹤，濟州島當局17日下午召開「非法毒品防制聯合對策會議」，由安全健康室長主持，參與單位包括道政府各相關部門、濟州警察廳、濟州海警廳、自治警察團、教育廳、中毒預防教育中心、醫藥與衛生團體、地方衛生所等。會中分享海岸毒品發現狀況，討論跨單位聯防、宣導與預防措施，並強化現場應變系統。