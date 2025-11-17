　
評89兄弟上演窩裡反！陳沂：館長「要面子愛膨風」救了自己

▲▼ 館長 。（圖／記者陳以昇攝）

▲館長。（圖／記者陳以昇攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

館長和幾位元老員工的糾紛近日掀起議論，網紅陳沂今（17）日在粉專表示，「館長89兄弟窩裡反，除了無情工商他便當店是最頂的外，還順便證實了他真的沒收到大陸的錢」，直呼館長愛面子愛膨風的個性，意外救了他自己。

陳沂在文中直指，爆料錄音檔裡，館長被問「什麼時候中國的錢才會進來？」他回答道「要看我表現！」間接證實他根本沒有拿對岸的錢，「如此賣力舔只是為了尋求一個機會，還不是拿錢辦事，只是試鏡。」

她就感嘆，館長「真的很缺錢啊，寧願當三姓家奴，錢沒來也先 do 看看」，而那群89兄弟想分一杯羹的心態也在錄音裡一覽無遺。「如果反對館長西進，害他們變成中國健身房拉不到會員，那幹嘛還問中國的錢什麼時候進來？」

接著陳沂指出，館長最典型的性格就是「要面子愛膨風，喜歡眾星拱月」，因此才會高薪養一票兄弟，把企業經營得像堂口。諷刺的是，這個缺點卻在爆料後意外變成他最好的防火牆。

她說，「自己不行，幫老婆找代駕、堅持用最頂的料堅持守法、憑一己之力養整幫89……竟成了重情重義之人！」貼文最後一句更酸，「於是面對硬不起來的3公分，我們也不忍苛責。」

貼文引發討論，「館長早請妳當企業管理顧問，就不會被89拖累」、「兄弟情都是屁，出事各自逃跑」、「他老婆最慘，被丟出來擋子彈」。也有人直嘆，「公私不分令人傻眼」、「以為聰明其實蠢」、「名副其實政治白癡」、「血流成河才是我們想看的。」

11/15 全台詐欺最新數據

445 1 5968 損失金額(元)

