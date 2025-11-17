「一國兩區」讓兩岸有共同政治基礎　蕭旭岑：台獨完全走不下去

▲國民黨副主席蕭旭岑。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨主席鄭麗文上任後，積極發展中國的關係，繼國民黨副主席蕭旭岑訪中，另一位國民黨副主席張榮恭也代表黨主席鄭麗文赴中，均獲中共中央台辦主任宋濤接見。蕭旭岑今（17日）接受專訪表示，自己協助鄭麗文讓黨務平穩下來，只有回到憲法，「包含一國兩區的規定才能確保跟大陸有共同的政治基礎。」台獨路線已經完全走不下去。

蕭旭岑說，根據相關民調顯示，鄭麗文主張兩岸對話與和解，美國在臺協會（AIT）台北辦事處長谷立言見鄭麗文也呼籲兩岸溝通，國民黨代表主流民意，只要站在主流民意上就可以抬頭挺胸。

對於鄭麗文赴馬場町追思共諜吳石惹議，不僅綠營開罵，連黨內都有不滿的聲浪，蕭旭岑說，秋祭行之有年，前總統馬英九、陳水扁等前總統都參加過，為何鄭麗文就要被扣那麼多帽子？總統蔡英文時期更把吳石列國家人權名單。

蕭旭岑說，對岸拍了「沉默的榮耀」才讓吳石被挑出來，但鄭麗文出席秋祭是跟白色恐怖的受者與家屬致意，這才是重點，228也有所謂的共諜啊！難道這樣也不用紀念228嗎？大家不要模糊焦點，鄭麗文去秋祭是要跟受難者與家屬道歉，這不僅是內部和解，更是兩岸和解的一大步，很開心經過一周，黨內很多聲音跟討論都回到正軌了。

蕭旭岑表示，自己很佩服鄭麗文的勇氣，勇於面對歷史、面對家屬，這一周以來已經有沉澱，希望不要停留在過去、歷史的漩渦。

蕭旭岑也說，最近鄭麗文密集見了很多駐華使節，代表他們對鄭麗文的兩岸路線是很有興趣的，包括美國、日本、德國、新加坡，也都對鄭麗文提出的兩岸和平是很有興趣的，會感到安心，蔡正元跟陳學聖是愛深責切，希望國民黨不要被帶歪，而這周聲音討論回到正軌了，有助於黨內同志了解鄭麗文的走向，國際情勢快速改變，國民黨新團隊展現兩岸和解的決心跟魄力，可以穩定台灣主流民意的心，就是希望兩岸不要打仗。

蕭旭岑認為，民眾厭倦整天搞台獨，青鳥到處飛、黑熊到處跑，這個路線已經證明是完全走不下去了。

至於AIT昨日的聲明與鄭麗文先前發出的新聞稿內容不同，AIT未提訪問華府及改變兩岸現況需問兩岸人民意願等，蕭旭岑說，谷立言見鄭麗文過程非常正面，雙方各自發表臉書文，本來就會擷取各自重點。他強調，美國當然有邀請鄭麗文訪美，AIT、國民黨各自強調谷立言與鄭麗文的重點，在外交上很常見，也非重點。