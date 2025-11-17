BBC記者爆是中國間諜！　疑「美人計」色誘高官換軍情機密

▲ BBC位於倫敦白城（White City）的辦公室。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國廣播公司（BBC）驚傳涉入國安危機，《每日郵報》15日披露，一名現職BBC記者涉嫌為中國從事間諜活動，面臨英國秘密情報部門調查。他疑似在加入BBC前利用記者身份，鎖定布魯塞爾國際組織高層官員下手，甚至使出「美人計」獲取西方敏感軍事情報。

消息人士透露，這名記者先前任職於其他媒體機構，駐布魯塞爾期間專為敵對國家物色可能成為情報來源的目標，下手對象主要是能接觸機密軍事資訊的國際組織高級官員，手法包括發出「性暗示」誘騙。

目前已有3個機構著手調查此案，英國、美國、加拿大、澳洲及紐西蘭組成的「五眼聯盟」（Five Eyes）情報共享體系也已掌握相關情況，調查人員正釐清該記者可能向中國洩露多少西方安全機構機密。知情人士警告，這名記者滲透安全體系的程度「比最初預期的更加嚴重」。

保守黨影子外交大臣帕特爾（Priti Patel）要求立即徹查此案，以確認BBC是否「正積極危害國安」。她批評，「中國對英國構成威脅，任何企圖破壞我國安全的人都必須接受全面調查。」

帕特爾也指出，此案引發外界對BBC員工背景審查機制的質疑，再度暴露其「管理標準低落」問題。BBC對此拒絕發表評論，被調查的記者也未回應置評請求。