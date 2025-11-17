台中89猴凌晨炸街原因曝！改裝車繞行恐嚇討債　住戶抗議慘遭痛毆

▲趙男等人持球棒圍毆陳姓居民。（圖／截取自Treads）



記者白珈陽／台中報導

台中市趙姓男子等8人今天（17日）凌晨在西屯區寶慶街一帶，駕駛改裝車炸街，甚至對1名抗議噪音的陳姓居民、持球棒圍毆痛打，造成陳男全身多處擦挫傷，送醫治療。警方至今天中午將8人全數拘捕到案，據了解，趙男等人當時並非只是單純飆車，其聚集的理由疑因是討債未果，刻意在附近繞行進行恐嚇，過程中意外碰上有其他居民抗議的插曲，全案警方正深入調查中。

本案發生在今天凌晨1時許，以趙男為首等8人，在台中市西屯區西屯路、寶慶街附近飆車，巨大聲響引起當地1名陳姓居民（45歲）不滿，陳男持滅火器下樓理論抗議，但疑因趙男等人不理會，陳男氣不過，拿起滅火器朝其中1輛改裝車噴灑。

陳男氣不過，拿起滅火器朝其中1輛改裝車噴灑。（圖／截取自Treads）



車主見狀，立刻抄起車內球棒追打陳男，隨後又有多名男子也分持球棒加入圍毆，眼見陳男被打得倒地不起，趙等人隨即開車逃逸。警方至今天中午將趙等人陸續逮捕到案，偵訊後將依傷害、恐嚇及聚眾鬥毆罪嫌移送台中地檢署。

據悉，趙等人的改裝車內，清一色全是男性，不似是在飆車。果不其然，有民眾在網路上指出，，因為欠錢導致對方（趙男）找上門，但因時間太晚，對方一直騷擾，父親只好到警察局報案，未料過不久對方找來多輛改裝車來回行駛，甚至放炮，後來還發生打人事件。

對此，警方除偵辦陳姓居民被害事件，亦不排除趙等8人涉及暴力討債，是否有其他共犯，後續將朝組織犯罪方向擴大偵辦。另外，遭毆的陳男並非債務當事人，僅是一般抗議民眾。

趙等8人落網，警方查獲作案用球棒。（圖／記者白珈陽翻攝）


