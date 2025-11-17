　
生活

與柴犬玩「濺血破相」！28歲女臉頰遭咬穿...撕裂4cm送醫急救

▲與柴犬玩下一秒濺血！28歲台中女臉頰遭咬穿撕裂4cm送醫急救 。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中一名28歲OL，臉頰遭愛犬咬穿，釀撕裂4cm傷口，所幸送醫急救治療後重展笑顏 。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華／台中報導

溫馨的寵物互動竟成驚悚瞬間！台中一名從事行銷工作的28歲胡小姐，日前在家與寵物柴犬玩耍時，毛小孩情緒突然失控，猛然朝她臉部撲咬，當場造成她右臉頰皮膚與肌肉撕裂、血流如注。家屬見狀嚇壞，緊急將她送往衛福部豐原醫院急診。所幸在外科與皮膚科團隊的跨科合作下，不僅成功搶救她險些破相的臉蛋，更保住了她的笑容。

豐原醫院外科醫師陳明澤指出，患者抵達急診時，右臉頰外側約4公分長、深達肌層的撕裂傷，伴隨皮膚缺損與犬齒穿透痕，傷口邊緣不整，團隊立即啟動急救流程，進行大量沖洗、清創、去除壞死汙染組織、局部止血、靜脈抗生素預防感染及施打破傷風疫苗，考量傷口深度與臉部張力特性，採用美容縫合法重建形態。

陳明澤進一步表示，為加速組織修復，採用「PRP（自體血小板血漿）增生療法」，利用濃縮血小板中的生長因子促進傷口癒合。陳明澤解釋，PRP能刺激細胞增生與膠原蛋白再生，提升修復速度，是咬傷重建的重要輔助方式，患者後續亦接受高壓氧治療，促進組織氧合，有效減少腫脹、疼痛與感染機率。

皮膚科主任吳育欣表示，臉部咬傷後常留下嚴重的不規則疤痕及色素沉澱，因此術後治療同樣關鍵，並建議越早介入越好，此次為患者安排肉毒桿菌素注射及雷射治療，並搭配使用抗疤凝膠，目前患者皮膚再生情況良好，僅需定期追蹤。

與柴犬玩「濺血破相」！28歲女臉頰遭咬穿...撕裂4cm送醫急救

豐原醫院台中柴犬陳明澤

