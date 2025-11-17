曾打傷修杰楷！竹聯幫陳亞豪涉吸收未成年暴力討債　檢方起訴14人

▲竹聯幫麒麟堂中山分會長陳亞豪涉暴力討債遭起訴。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者黃哲民、劉人豪／台北報導

曾在北市忠孝錢櫃毆打藝人修杰楷和王柏傑，以及出拳攻擊攝影記者的竹聯幫麒麟堂中山分會長陳亞豪，因涉嫌吸收未成年加入幫派並率眾暴力討債，新北地檢署依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌，起訴陳男及其小弟共14人。

陳亞豪喜歡以暴力解決事情，在外打架惹事生非糾紛不斷，在幫派僅是外圍成員不受重視，後來才會加入統促黨，並先後擔任統促黨總裁張安樂身邊隨扈，後來加入統促黨台南清芳黨部，並任職該黨部主委林國信身邊機要，2024年1月時林國信因違反《選罷法》、《反滲透法》遭移送台北地檢署裁定10萬元交保時，陳亞豪不滿林男步出地檢署時遭媒體拍攝、怒嗆「幹你拍我大哥」當場痛毆電視台攝影記者。

2024年3月6日凌晨，當時陳亞豪與統促黨成員羅羣升準備從錢櫃忠孝店離開，巧遇修杰楷和王柏傑、設計師Sam，陳、羅2人聲稱認識王柏傑，當時在電梯口是要打招呼，但陳認為Sam當時看他很不禮貌「感覺在嗆我」，於是在走廊大打出手，甚至作勢拿起滅火器要攻擊對方，修杰楷眼角被打傷、王柏傑則被打到頭破血流，Sam身上也有多處擦挫傷，王柏傑坦承透過朋友曾與陳亞豪見過一次面，但並不相熟。



檢警查出，陳亞豪擔任中山分會會長後，吸收小弟後再讓小弟各自吸收未成年成員，稱「這個月誰收5個年輕人進來紅包一萬」，再帶著小弟以圍毆、電擊棒、辣椒水等手段暴力討債。檢方偵結後，依組織犯罪防制條例、恐嚇取財等罪嫌，將陳亞豪與旗下13名小弟起訴。

