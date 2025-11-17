　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

50年老店「龍忠蛋行」今開門　老闆親回：想換蛋、退錢都接受

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲龍忠蛋行今天開門，業者說，消費者想要換蛋或退錢，都會接受。（圖／民眾提供）

記者白珈陽／台中報導

彰化文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼超標遭移動管制，台中梧棲龍忠蛋行遭查出9日曾進貨，近日有民眾從新聞得知有問題蛋，昨天想前往店家退蛋但撲空；蛋行業者今天（17日）表示，因昨天仍有許多事情在處理，所以沒開門，沒有不給退蛋，想要換蛋、退錢都會接受。

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，5日起遭移動管制，台中市食安處10日前往梧棲區龍忠蛋行稽查，發現該業者9日自文雅畜牧場進貨的籃蛋有疑慮，當場啟動抽驗程序。檢驗結果於14日晚間出爐，證實籃蛋中含有芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）0.05 ppm，超過殘留容許量的0.01 ppm。

[廣告]請繼續往下閱讀...

有顧客昨天前往店家想退蛋，但店家未營業，沒有開門，顧客說，只好自行吸收。今天龍忠蛋行開門，業者向媒體表示，昨天是星期天，還有很多事情要處理，「沒有不給換蛋」，他經營蛋行50多年，跟許多常客、鄰居都有往來，要換蛋或退錢都會接受。業者強調，「現在的蛋都是安全的。」

▲▼ 。（圖／民眾提供）

▲業者說，現在的蛋都是安全的。（圖／民眾提供）

今天也有先前買蛋的民眾前往蛋行換蛋，民眾表示，他在15日向蛋行買蛋，看了新聞後原本想退蛋，因老闆態度不錯，認為他們也是受害者，所以選擇換蛋、不是退款。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／兒接母親男友電話：你媽死了！2人生死未卜　警緊急協尋中
獨／《英雄聯盟》冠軍戰隊TLN傳倒閉　員工爆料「薪水常遲發」
林安可加盟西武倒數　薪資＋入札金總額估約400萬美元
來自台灣！性感網美高檔餐廳「吃霸王餐」被抓　想肉償抵餐費
73歲翁暴衝1死8傷　多次違規曾害死人
快訊／毒蛋流向名單　35家早餐店、餐廳公布
獨／竹檢被控「揭弊保護」做半套　吹哨者傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

點亮餐桌上的永續健康！佳格攜手博幼培訓在地種子教師　深化偏鄉兒少營養教育

50年老店「龍忠蛋行」今開門　老闆親回：想換蛋、退錢都接受

快訊／毒蛋流向35家下游名單曝　知名行旅+4.8星鴨肉羹全中了

台北男嘆「墾丁條件好卻很難玩」！網曝關鍵：法規嚴格難開發

「外送運價公式」再闖關　交通部預告修法可收等待費、樓層費

待轉區塞滿機車！日人驚呼「像牆壁」　網一看炸鍋：3/4騎士違規

流量密碼！精誠中學女師化身埃及豔后登場 　網封：變裝女王

丹丹漢堡「高雄1分店」11月底結束營業！在地人不捨：沒辦法接受

快訊／丹丹漢堡高雄大社店「11月底熄燈」！業者發公告確定了

必勝客再貼文「章魚燒珍重再見」　達美樂秒回應：外帶5折優惠

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

點亮餐桌上的永續健康！佳格攜手博幼培訓在地種子教師　深化偏鄉兒少營養教育

50年老店「龍忠蛋行」今開門　老闆親回：想換蛋、退錢都接受

快訊／毒蛋流向35家下游名單曝　知名行旅+4.8星鴨肉羹全中了

台北男嘆「墾丁條件好卻很難玩」！網曝關鍵：法規嚴格難開發

「外送運價公式」再闖關　交通部預告修法可收等待費、樓層費

待轉區塞滿機車！日人驚呼「像牆壁」　網一看炸鍋：3/4騎士違規

流量密碼！精誠中學女師化身埃及豔后登場 　網封：變裝女王

丹丹漢堡「高雄1分店」11月底結束營業！在地人不捨：沒辦法接受

快訊／丹丹漢堡高雄大社店「11月底熄燈」！業者發公告確定了

必勝客再貼文「章魚燒珍重再見」　達美樂秒回應：外帶5折優惠

台南機車行遭「機車衝撞」！大門受損柴犬濺血　警拘1嫌到案

普發萬元宏匯廣場滿3千送200　統一時代百貨滿額送6800

肚臍橙採收季登場　成功分局啟動護果勤務守護農民心血

「4年前病逝」竟現蹤西班牙！厄瓜多大毒梟詐死　狼狽落網畫面曝光

快訊／兒接母親男友電話：你媽死了！2人生死未卜　警緊急協尋中

被李玉璽狠虧「身高不高」！　黃號當眾直球反擊8字

上千員工嗨翻東港安泰家庭日　美食、魔術、抽獎掀溫馨嘉年華

獨／《英雄聯盟》冠軍戰隊TLN傳倒閉　員工爆料「薪水常遲發」

法國狀元快攻暴扣「驚悚重摔」　老鷹末節狂飆47分逆轉太陽

台東縣府3年還清56億債務歸零　後續研議「還稅於民」普發現金

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

生活熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

健身房5400萬合資契約曝　「館長只出300萬」還用借的

放冷凍也會壞！食藥署曝最易踩雷4錯誤

更多熱門

相關新聞

即／毒蛋流向35家下游名單曝　4.8星鴨肉羹也中了

即／毒蛋流向35家下游名單曝　4.8星鴨肉羹也中了

台中市爆發嚴峻食安危機！彰化縣一批高達4萬顆的芬普尼超標毒蛋，悄悄流入台中市面。台中市政府今（13）日公布詳細的雞蛋流向，赫然發現多家網路高評價名店也中鏢，包括在Google上擁有破千則好評、獲評4.7顆星的「梧棲行旅」，以及在地人激推的4.8顆星「鴨肉羹」小吃店全都榜上有名。

精誠中學女師化身埃及豔后登場 　網封：變裝女王

精誠中學女師化身埃及豔后登場 　網封：變裝女王

與柴犬玩「濺血破相」！28歲女臉頰遭咬穿送醫急救

與柴犬玩「濺血破相」！28歲女臉頰遭咬穿送醫急救

89猴半夜炸街！住戶噴滅火器遭多人拿球棒打趴

89猴半夜炸街！住戶噴滅火器遭多人拿球棒打趴

台中「老舊小行政區」翻身　懷舊建築改建案賣上6字頭

台中「老舊小行政區」翻身　懷舊建築改建案賣上6字頭

關鍵字：

芬普尼雞蛋彰化台中退蛋龍忠蛋行

讀者迴響

熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

麥當勞奶昔大哥「紫色絨毛包」11/19開賣

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面