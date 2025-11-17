50年老店「龍忠蛋行」今開門　老闆親回：想換蛋、退錢都接受

▲龍忠蛋行今天開門，業者說，消費者想要換蛋或退錢，都會接受。（圖／民眾提供）



記者白珈陽／台中報導

彰化文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼超標遭移動管制，台中梧棲龍忠蛋行遭查出9日曾進貨，近日有民眾從新聞得知有問題蛋，昨天想前往店家退蛋但撲空；蛋行業者今天（17日）表示，因昨天仍有許多事情在處理，所以沒開門，沒有不給退蛋，想要換蛋、退錢都會接受。

彰化文雅畜牧場雞蛋芬普尼超標，5日起遭移動管制，台中市食安處10日前往梧棲區龍忠蛋行稽查，發現該業者9日自文雅畜牧場進貨的籃蛋有疑慮，當場啟動抽驗程序。檢驗結果於14日晚間出爐，證實籃蛋中含有芬普尼代謝物（Fipronil-sulfone）0.05 ppm，超過殘留容許量的0.01 ppm。

有顧客昨天前往店家想退蛋，但店家未營業，沒有開門，顧客說，只好自行吸收。今天龍忠蛋行開門，業者向媒體表示，昨天是星期天，還有很多事情要處理，「沒有不給換蛋」，他經營蛋行50多年，跟許多常客、鄰居都有往來，要換蛋或退錢都會接受。業者強調，「現在的蛋都是安全的。」

▲業者說，現在的蛋都是安全的。（圖／民眾提供）



今天也有先前買蛋的民眾前往蛋行換蛋，民眾表示，他在15日向蛋行買蛋，看了新聞後原本想退蛋，因老闆態度不錯，認為他們也是受害者，所以選擇換蛋、不是退款。