太囂張！台中89猴飆車炸街圍毆居民　警卯起來再拘3煞已8人落網

▲警方將涉案的趙男等8人全數查緝到案。（圖／記者白珈陽翻攝）



記者白珈陽／台中報導

台中市趙姓男子等一夥人，今天（17日）凌晨1時許在西屯區寶慶街口一帶飆車，巨大聲響吵得附近住戶睡不著覺，當地1名陳姓男子上前理論，遭到趙等人持球棒圍毆，導致全身多處受傷；犯嫌案後開車逃逸，警方先是連夜逮獲趙姓主嫌等5人，稍早再循線查獲另3名共犯，全案8名犯嫌將依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市第六警分局調查，趙男（29歲）為首等人，今天凌晨1時許駕駛改裝車輛在西屯路、寶慶街一帶繞行，因車子排氣管噪音太大，嚴重影響附近居民安寧，陳姓居民（45）歲不滿飆車行為，持滅火器下樓理論、制止。

雙方對峙過程中，陳男使用滅火器噴灑其中1輛改裝車，引發車主不滿，下車持球棒追打，接著對方多名男子也分別拿球棒加入圍毆，直到陳男被打得倒地不起，迅速一哄而散，駕車逃逸。

▲陳姓居民遭到趙等人持球棒圍毆。（圖／截取自Treads）



警方說，接獲報案後分局啟動快打機制，調派24名警力火速前往現場，僅發現頭部、全身多處擦挫傷的陳男，立即將他送醫，幸無生命危險。

警方在案發地點附近搜查，陸續將趙男、高男（32歲）、周男（20歲）、劉男（23歲）、蔡男（33歲）等5人拘捕到案，並在車內起獲作案球棒；警方今天中午再掌握另有3名犯嫌在逃，於1時30分左右，將王男（32歲）、賴男（20歲）、杜男（29歲）等3人逮捕到案。

警方表示，本案8名犯嫌全部到案，偵訊後將依傷害、恐嚇及聚眾鬥毆罪嫌移送台中地檢署；至於幕後是否有其他共犯，後續將朝組織犯罪方向擴大偵辦。