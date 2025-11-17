　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

太囂張！台中89猴飆車炸街圍毆居民　警卯起來再拘3煞已8人落網

▲▼ 。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲警方將涉案的趙男等8人全數查緝到案。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市趙姓男子等一夥人，今天（17日）凌晨1時許在西屯區寶慶街口一帶飆車，巨大聲響吵得附近住戶睡不著覺，當地1名陳姓男子上前理論，遭到趙等人持球棒圍毆，導致全身多處受傷；犯嫌案後開車逃逸，警方先是連夜逮獲趙姓主嫌等5人，稍早再循線查獲另3名共犯，全案8名犯嫌將依傷害、聚眾鬥毆等罪嫌移送台中地檢署偵辦。

台中市第六警分局調查，趙男（29歲）為首等人，今天凌晨1時許駕駛改裝車輛在西屯路、寶慶街一帶繞行，因車子排氣管噪音太大，嚴重影響附近居民安寧，陳姓居民（45）歲不滿飆車行為，持滅火器下樓理論、制止。

雙方對峙過程中，陳男使用滅火器噴灑其中1輛改裝車，引發車主不滿，下車持球棒追打，接著對方多名男子也分別拿球棒加入圍毆，直到陳男被打得倒地不起，迅速一哄而散，駕車逃逸。

▲▼ 。（圖／截取自Treads）

▲陳姓居民遭到趙等人持球棒圍毆。（圖／截取自Treads）

警方說，接獲報案後分局啟動快打機制，調派24名警力火速前往現場，僅發現頭部、全身多處擦挫傷的陳男，立即將他送醫，幸無生命危險。

警方在案發地點附近搜查，陸續將趙男、高男（32歲）、周男（20歲）、劉男（23歲）、蔡男（33歲）等5人拘捕到案，並在車內起獲作案球棒；警方今天中午再掌握另有3名犯嫌在逃，於1時30分左右，將王男（32歲）、賴男（20歲）、杜男（29歲）等3人逮捕到案。

警方表示，本案8名犯嫌全部到案，偵訊後將依傷害、恐嚇及聚眾鬥毆罪嫌移送台中地檢署；至於幕後是否有其他共犯，後續將朝組織犯罪方向擴大偵辦。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
「成吉思汗前主管」力挺館長　對員工好、薪資大方：就是太念情了
鄭麗文稱「台灣沒事、日本沒事」！　領導人應保持謹慎與克制
太囂張！台中89猴炸街　拿球棒圍毆居民
台大電機學長現身發雞排！　400人冒雨排隊領
高醫22億買走高雄陳家資產　十全家樂福歇業後大變身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中89猴凌晨炸街原因曝！改裝車繞行恐嚇討債　住戶抗議慘遭痛毆

牧場遭管制後仍離譜出貨「4萬顆芬普尼蛋」　彰檢二度約詢追漏洞

太囂張！台中89猴飆車炸街圍毆居民　警卯起來再拘3煞已8人落網

快訊／衝待轉區釀1死8傷！73歲翁過失致死遭移送　30萬交保

新店轎車擦撞嬰兒車竟落跑　祖孫過馬路險釀意外…警鎖定肇事車

最高檢6千本法律公益桌曆秒殺　阿紫檢察官說故事穿越童話

年薪700萬女副總遭軍人老公背叛　用餐勾上闆娘滾床長達22個月

快訊／遺體找到了！高雄男打給女友兒子：你媽死了　死因待釐清

新北男清晨路倒無呼吸　背部挫傷送醫不治…警調查竟是墜樓

快訊／桃園市府旁驚傳墜樓！男子命危搶救中　身分待調查

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺

台中89猴凌晨炸街原因曝！改裝車繞行恐嚇討債　住戶抗議慘遭痛毆

牧場遭管制後仍離譜出貨「4萬顆芬普尼蛋」　彰檢二度約詢追漏洞

太囂張！台中89猴飆車炸街圍毆居民　警卯起來再拘3煞已8人落網

快訊／衝待轉區釀1死8傷！73歲翁過失致死遭移送　30萬交保

新店轎車擦撞嬰兒車竟落跑　祖孫過馬路險釀意外…警鎖定肇事車

最高檢6千本法律公益桌曆秒殺　阿紫檢察官說故事穿越童話

年薪700萬女副總遭軍人老公背叛　用餐勾上闆娘滾床長達22個月

快訊／遺體找到了！高雄男打給女友兒子：你媽死了　死因待釐清

新北男清晨路倒無呼吸　背部挫傷送醫不治…警調查竟是墜樓

快訊／桃園市府旁驚傳墜樓！男子命危搶救中　身分待調查

一口回到學生時代！酸爽芒果青剉冰只賣30元　台中北屯隱藏老冰店

收養嬌小貓半年都沒有長大　女看獸醫發現「迷你真相」萌翻網

秋天最美風景！武陵農場空拍曝　金黃銀杏林+火紅葉色仙氣噴發

運彩公會捐贈225萬　助台中向上國中發展基層體育

台中89猴凌晨炸街原因曝！改裝車繞行恐嚇討債　住戶抗議慘遭痛毆

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

羅小白合體SJ希澈！　10年前被翻牌爆紅「以為人生巔峰」他再現身留言

館長直播3天「五被恐嚇、六說造謠、日反擊」　共收27萬抖內！

高雄月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產、已掌握不法業者

買房多年慘變「猛鬼大樓」　專家曝避雷3關鍵！

【3秒撞飛8車】73歲翁撞翻待轉區　驚悚畫面曝

社會熱門新聞

凌虐10少女逼賣淫拍片　桃園惡毒應召站獸行曝光

即／SBL裕隆打假球撈2473 萬　10球員判決出爐

即／水淹蘇澳煙波飯店！11泡水車住客怒提集體訴訟

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因

即／遺體找到了！高雄男打給女友兒子：你媽死了

高雄男暴衝9傷　3秒掃倒8車畫面曝

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

妹子幫汽修師傅代駕　送他回家卻慘遭性侵

快訊／兒接母親男友電話：你媽死了！警緊急協尋中

少女滿身傷奔急診　醫驚黑幫介入破淫窟

早餐店老闆外送遇死劫　妻女哀痛趕赴殯儀館

校長之子打假球判4年9月　涉「偽證」被抓包更慘

少女日接7客！　應召站只給1000逼拍片

騎士車禍自行就醫卻突亡　高大成曝原因

更多熱門

相關新聞

龍忠蛋行今開門　老闆親回：想換、退都接受

龍忠蛋行今開門　老闆親回：想換、退都接受

彰化文雅畜牧場雞蛋被驗出芬普尼超標遭移動管制，台中梧棲龍忠蛋行遭查出9日曾進貨，近日有民眾從新聞得知有問題蛋，昨天想前往店家退蛋但撲空；蛋行業者今天（17日）表示，因昨天仍有許多事情在處理，所以沒開門，沒有不給退蛋，想要換蛋、退錢都會接受。

即／毒蛋流向35家下游名單曝　4.8星鴨肉羹也中了

即／毒蛋流向35家下游名單曝　4.8星鴨肉羹也中了

與柴犬玩「濺血破相」！28歲女臉頰遭咬穿送醫急救

與柴犬玩「濺血破相」！28歲女臉頰遭咬穿送醫急救

89猴半夜炸街！住戶噴滅火器遭多人拿球棒打趴

89猴半夜炸街！住戶噴滅火器遭多人拿球棒打趴

台中「老舊小行政區」翻身　懷舊建築改建案賣上6字頭

台中「老舊小行政區」翻身　懷舊建築改建案賣上6字頭

關鍵字：

台中飆車鬥毆警方逮捕暴力事件

讀者迴響

熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面