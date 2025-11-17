快訊／毒蛋流向35家下游名單曝　知名行旅+4.8星鴨肉羹全中了

▲台中市政府公布毒蛋下游，多半流向海線店家。（圖／記者游瓊華翻攝）



記者游瓊華／台中報導

台中市爆發嚴峻食安危機！彰化縣一批高達4萬顆的芬普尼超標毒蛋，悄悄流入台中市面。台中市政府今（13）日公布詳細的雞蛋流向，赫然發現多家網路高評價名店也中鏢，包括在Google上擁有破千則好評、獲評4.7顆星的「梧棲行旅」，以及在地人激推的4.8顆星「鴨肉羹」小吃店全都榜上有名，海線地區的早餐店與小吃店更是重災區，讓民眾憂心忡忡，不知不覺中可能已將毒蛋吃下肚。

▲台中市議員砲轟市府拖了72小時才公布下游，毒蛋恐通通吃下肚。（圖／記者游瓊華攝）



根據市府公布的35家下游名單，受影響店家遍及梧棲、龍井、沙鹿、大肚、清水等區。梧棲區淪陷店家最多，包含梧棲行旅、鴨檳榔、好陽光早午餐、永和豆漿、拉亞漢堡、慢食光早午餐、弘爺中正店等知名連鎖及在地早餐店，甚至連一等香麵館、來來燒臘、明仁二代目章魚燒等餐飲店也受波及。

龍井區則有龍津珠早餐、古早味早餐店、沐軒烘焙坊、12號牛肉麵等業者；沙鹿區的弘爺漢堡皇得店、鼎峰湯包；大肚區的1997雞蛋糕、路口控肉飯；清水區的馬蔥餅、清水阿娟等，幾乎都是民眾日常光顧的店家，影響範圍極廣。

▲台中市民進黨市議員痛批，市府的食安管理失靈。（圖／記者游瓊華攝）



這起事件在台中市議會引爆怒火，市議員蔡耀頡、江肇國、張家銨、陳俞融、陳淑華等人痛批市府食安管理失靈。江肇國等砲轟，毒蛋流竄72小時，市府卻遲遲不公布去向；陳俞融質疑，彰化縣府7日就已通報，為何台中市府9日宣稱「預防性下架」後，還能讓200籃、重達4000台斤的毒蛋暢行無阻地送進台中，怒轟「市府根本是放生模式！」

▲台中市長盧秀燕允諾公布35家下游名單。（圖／記者游瓊華攝）



面對議員砲轟，衛生局長曾梓展解釋，7日下架的是舊批次，9日流入的是由彰化放行、從文雅畜牧場直送龍忠蛋行的新批次問題蛋。他強調，查獲的毒蛋均已要求下架，也承諾會公布完整的35家下游名單，隨後名單公布，赫見集中在海線店家，其中還不乏知名小吃店。