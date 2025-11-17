巴士撞油罐車起火狂燒！印度朝聖團「45人慘死」認不出　僅1人生還

▲ 巴士與油罐車相撞燃起大火。（圖／翻攝自X）
記者陳宛貞／綜合外電報導
沙烏地阿拉伯驚傳重大車禍，一輛載著印度朝聖者的巴士17日凌晨行駛在麥加前往麥地那的高速公路上，與一輛柴油油罐車發生猛烈撞擊，瞬間起火燃燒，造成45人不幸罹難，僅有1人生還。
#SaudiArabia #Accident #IndianPilgrims— Jeetendra Rana (@rana_9064) November 17, 2025
Unbearable Tragedy on the Medina–Mecca Highway
A horrifying accident in Saudi Arabia has taken the lives of 42 Indian pilgrims, many from Telangana, after their bus collided with a tanker. These were people on a sacred journey and in… pic.twitter.com/64ryRCJmoL
#BREAKING Heart-wrenching scene on Mecca-Medina Highway near Jeddah bus with 42 Indian Umrah pilgrims collides with tanker bridge in flames! Video reveals the tragedy with many from Hyderabad among the victims.— Manakdeep Singh Kharaud (@Iam_MKharaud) November 17, 2025
Our Embassy in Riyadh providing all possible assistance #SaudiArabia pic.twitter.com/UU5bS8GKE5
綜合《海灣新聞》等外媒，意外發生在當地時間17日凌晨約1點半，地點位於距離麥地那約160公里的穆夫里哈特（Mufrihat）附近路段。罹難者多為印度公民，他們剛完成朝聖之旅，從麥加返回麥地那途中遭遇不測。據印度媒體報導，發生撞擊時車上許多乘客正在睡覺，因此來不及逃生。
印度警察局長薩賈納爾（VC Sajjanar）證實，「已有45人死亡，僅有一名倖存者，正在醫院接受治療。」巴士在撞擊後完全燒毀，也令救援人員辨認罹難者身分變得極為困難。
印度總理莫迪發文表達哀悼之意，「對麥地那發生的涉及印度公民的意外深感悲痛，我的心與失去摯愛的家屬同在」，並承諾印度駐利雅德大使館及駐吉達領事館將提供一切必要協助。
事發後沙烏地民防部門和警方迅速趕抵現場救援，印度駐吉達領事館已成立24小時控制中心，德里泰倫加納邦代表處也設立應變中心，持續與印度駐沙國大使館保持聯絡，協助確認有多少來自該邦的朝聖者受到影響。
讀者迴響