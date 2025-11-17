巴士撞油罐車起火狂燒！印度朝聖團「45人慘死」認不出　僅1人生還

▲ 巴士與油罐車相撞燃起大火。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

沙烏地阿拉伯驚傳重大車禍，一輛載著印度朝聖者的巴士17日凌晨行駛在麥加前往麥地那的高速公路上，與一輛柴油油罐車發生猛烈撞擊，瞬間起火燃燒，造成45人不幸罹難，僅有1人生還。

#SaudiArabia #Accident #IndianPilgrims

Unbearable Tragedy on the Medina–Mecca Highway



A horrifying accident in Saudi Arabia has taken the lives of 42 Indian pilgrims, many from Telangana, after their bus collided with a tanker. These were people on a sacred journey and in… pic.twitter.com/64ryRCJmoL — Jeetendra Rana (@rana_9064) November 17, 2025

#BREAKING Heart-wrenching scene on Mecca-Medina Highway near Jeddah bus with 42 Indian Umrah pilgrims collides with tanker bridge in flames! Video reveals the tragedy with many from Hyderabad among the victims.

Our Embassy in Riyadh providing all possible assistance #SaudiArabia pic.twitter.com/UU5bS8GKE5 — Manakdeep Singh Kharaud (@Iam_MKharaud) November 17, 2025

綜合《海灣新聞》等外媒，意外發生在當地時間17日凌晨約1點半，地點位於距離麥地那約160公里的穆夫里哈特（Mufrihat）附近路段。罹難者多為印度公民，他們剛完成朝聖之旅，從麥加返回麥地那途中遭遇不測。據印度媒體報導，發生撞擊時車上許多乘客正在睡覺，因此來不及逃生。

印度警察局長薩賈納爾（VC Sajjanar）證實，「已有45人死亡，僅有一名倖存者，正在醫院接受治療。」巴士在撞擊後完全燒毀，也令救援人員辨認罹難者身分變得極為困難。

印度總理莫迪發文表達哀悼之意，「對麥地那發生的涉及印度公民的意外深感悲痛，我的心與失去摯愛的家屬同在」，並承諾印度駐利雅德大使館及駐吉達領事館將提供一切必要協助。

事發後沙烏地民防部門和警方迅速趕抵現場救援，印度駐吉達領事館已成立24小時控制中心，德里泰倫加納邦代表處也設立應變中心，持續與印度駐沙國大使館保持聯絡，協助確認有多少來自該邦的朝聖者受到影響。