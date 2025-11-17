　
國際

韓高速公路13台車連環追撞！油罐車「失控引燃」　鋼材墜落2人慘死

▲▼南韓尚州永川高速公路17日凌晨發生嚴重連環追撞車禍。（圖／VCG）

▲南韓尚州永川高速公路17日凌晨發生嚴重連環追撞車禍。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓高速公路今（17）日凌晨發生重大連環車禍，一輛載有2.4萬公升C級艙油（Bunker C oil）的26噸油罐車，先是擦撞25噸貨車，後方再遭14噸貨車追撞，引發至少8輛車追撞，造成3輛車起火燃燒。事故波及對向車道，導致對向油罐車與13噸貨車也撞上護欄，造成2人死亡、4人受傷，大量油品更從25公尺高橋墩外洩至農田。

此次事故，共13輛車受到影響。

根據《韓聯社》，該起車禍發生於當地時間17日清晨3時12分，地點位在慶尚北道永川市新寧面、尚州永川高速公路新寧交流道附近（63.7公里處）。當時一輛26噸油罐車行駛在往尚州方向第一車道，右側擦撞同向第二車道的25噸貨車左側貨艙。撞擊後，後方一輛14噸貨車來不及反應，再度從後追撞油罐車。

隨後，後續跟上的2.5噸貨車、轎車、巴士等共8輛車陸續追撞，形成大規模連環追撞事故。油罐車、14噸貨車與2.5噸貨車隨即起火，火勢猛烈。消防單位歷經約2小時30分才在凌晨5時40分全面撲滅火勢。車禍現場一度濃煙直竄天際，情況相當驚險。

▲▼南韓尚州永川高速公路17日凌晨發生嚴重連環追撞車禍，甚至因H型鋼從貨車掉落而波及對向車道。（圖／達志影像）

▲南韓尚州永川高速公路17日凌晨發生嚴重連環追撞車禍，甚至因H型鋼從貨車掉落而波及對向車道。（圖／達志影像）

幸運的是，當時巴士約20名乘客均無人受傷。警方指出，整起事故造成往尚州方向行駛的2.5噸貨車司機，以及對向車道的一名前來避讓的轎車司機，共2人喪命，另有4人受傷接受治療。

事故更在對向造成二次災害。由於其中一輛貨車所裝載的多根H型鋼條被撞落至反方向車道，導致對向轎車、另一輛油罐車與13噸貨車為了閃避物體而先後撞上護欄與擋土牆，形成另一波衝撞事故，兩側車道被迫封閉。

油罐車所運載的C級艙油從25公尺高的橋墩傾洩而下，直接流入下方農田與灌溉水路。現場所見，水路全被黑油覆蓋，大片農地遭污染。永川市府已動員公務人員，使用吸油材、吸附棉等設備進行緊急防災作業，以阻止油汙擴散。

受事故影響，尚州永川高速公路雙向交通全面中斷。事故後有大量車輛卡在高速公路上超過5個小時動彈不得。警方在東軍威交流道至永川方向（往釜山）5公里路段，以及釜山往尚州方向3.9公里處實施交通管制，指示後續車輛改道。

警方透露，初步確認肇事油罐車司機當時並無酒駕，所載C級艙油雖易燃，但未達爆炸危險。警方將持續釐清各車輛的具體行駛狀況與現場證據，調查完整事故原因與確切傷亡情況。

11/15 全台詐欺最新數據

午後降雨機率增！　最冷時間曝
快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲
快訊／毒蛋管制中竟流入市場！縣府認錯將懲處
神秘阿伯連2次偷塞錢　老闆夫妻嚇爛求停
停售多年！麥當勞「經典品項」回來了　首波12間門市試賣
柯旻豪最慘判7年！吳季穎「第1名」還獲緩刑
快訊／水淹煙波飯店！11泡水車住客怒轟5大失職　將提集體訴訟
快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

日本今派官員赴北京協商「台灣有事」

日本今派官員赴北京協商「台灣有事」

為避免緊張情勢升溫，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰今（17）日啟程前往北京，預計明（18）日會晤中國外交部亞洲司司長劉勁松。

中國籲勿赴日旅遊衝擊大？　日航空業者：機票訂位都沒受影響

中國籲勿赴日旅遊衝擊大？　日航空業者：機票訂位都沒受影響

沖繩學者憂一旦開戰　日本將被毀滅

沖繩學者憂一旦開戰　日本將被毀滅

即／高雄男暴衝車禍！1人傷重不治

即／高雄男暴衝車禍！1人傷重不治

高雄男暴衝9傷　3秒掃倒8車畫面曝

高雄男暴衝9傷　3秒掃倒8車畫面曝

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

Energy阿弟突當眾親密女星　鏡頭一掃...老婆「爆氣反應」全放送！

她在日本機場被「捏奶頭」　判決出爐

放冷凍也會壞！食藥署曝最易踩雷4錯誤

想60歲退休月領5萬！專家精算：做到「勞退自提」1招達標

34歲男車禍自行就醫突身亡！高大成曝可能原因

即／SBL裕隆打假球撈2473 萬　10球員判決出爐

健身房5400萬合資契約曝　「館長只出300萬」還用借的

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

