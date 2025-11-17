韓高速公路13台車連環追撞！油罐車「失控引燃」　鋼材墜落2人慘死

▲南韓尚州永川高速公路17日凌晨發生嚴重連環追撞車禍。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓高速公路今（17）日凌晨發生重大連環車禍，一輛載有2.4萬公升C級艙油（Bunker C oil）的26噸油罐車，先是擦撞25噸貨車，後方再遭14噸貨車追撞，引發至少8輛車追撞，造成3輛車起火燃燒。事故波及對向車道，導致對向油罐車與13噸貨車也撞上護欄，造成2人死亡、4人受傷，大量油品更從25公尺高橋墩外洩至農田。

此次事故，共13輛車受到影響。

根據《韓聯社》，該起車禍發生於當地時間17日清晨3時12分，地點位在慶尚北道永川市新寧面、尚州永川高速公路新寧交流道附近（63.7公里處）。當時一輛26噸油罐車行駛在往尚州方向第一車道，右側擦撞同向第二車道的25噸貨車左側貨艙。撞擊後，後方一輛14噸貨車來不及反應，再度從後追撞油罐車。

隨後，後續跟上的2.5噸貨車、轎車、巴士等共8輛車陸續追撞，形成大規模連環追撞事故。油罐車、14噸貨車與2.5噸貨車隨即起火，火勢猛烈。消防單位歷經約2小時30分才在凌晨5時40分全面撲滅火勢。車禍現場一度濃煙直竄天際，情況相當驚險。

▲南韓尚州永川高速公路17日凌晨發生嚴重連環追撞車禍，甚至因H型鋼從貨車掉落而波及對向車道。（圖／達志影像）

幸運的是，當時巴士約20名乘客均無人受傷。警方指出，整起事故造成往尚州方向行駛的2.5噸貨車司機，以及對向車道的一名前來避讓的轎車司機，共2人喪命，另有4人受傷接受治療。

事故更在對向造成二次災害。由於其中一輛貨車所裝載的多根H型鋼條被撞落至反方向車道，導致對向轎車、另一輛油罐車與13噸貨車為了閃避物體而先後撞上護欄與擋土牆，形成另一波衝撞事故，兩側車道被迫封閉。

油罐車所運載的C級艙油從25公尺高的橋墩傾洩而下，直接流入下方農田與灌溉水路。現場所見，水路全被黑油覆蓋，大片農地遭污染。永川市府已動員公務人員，使用吸油材、吸附棉等設備進行緊急防災作業，以阻止油汙擴散。

受事故影響，尚州永川高速公路雙向交通全面中斷。事故後有大量車輛卡在高速公路上超過5個小時動彈不得。警方在東軍威交流道至永川方向（往釜山）5公里路段，以及釜山往尚州方向3.9公里處實施交通管制，指示後續車輛改道。

警方透露，初步確認肇事油罐車司機當時並無酒駕，所載C級艙油雖易燃，但未達爆炸危險。警方將持續釐清各車輛的具體行駛狀況與現場證據，調查完整事故原因與確切傷亡情況。