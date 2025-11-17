　
社會 社會焦點 保障人權

73歲翁爆衝釀1死8傷！早餐店老闆外送遇劫　妻女哀痛趕赴殯儀館

記者陳宏瑞、許宥孺／高雄報導

高雄市楠梓區昨（16）日發生一起死亡車禍，一名73歲陳姓男子駕車衝撞一部機車後，又失控撞上待轉區8部機車，造成一名林姓男騎士傷重死亡。據悉，林男與太太都是菲律賓人，於楠梓、大社經營早餐店和東南亞商店，頗受外籍移工捧場，林男的妻女接獲噩耗，今早悲痛趕赴殯儀館認屍並陪同相驗。

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲白色轎車撞向待轉區的8部機車，造成1人送醫不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這起悲劇發生在16日傍晚5點多，73歲陳姓男子駕駛白色轎車，行經楠梓新橋要右轉，先擦撞1部機車後，再撞擊待轉格內8台機車，造成9名騎士、乘客受傷送醫，其中一名林姓傷者傷重不治。

據悉，50歲林姓死者和太太都是菲律賓人，太太與台籍前夫離婚後，再帶著一對兒女嫁給林姓死者，兩人在台灣成家，林姓死者並取得台灣國籍。

▲▼高雄翁爆衝釀1死8傷！死者身份曝　妻女面露哀戚趕赴殯儀館。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲死者與太太在楠梓區經營早餐店，生意還不錯 。（圖／記者陳宏瑞攝）

林男與太太在楠梓區德民路經營一家早餐店，與老婆、繼子和繼女同住在這。據鄰居透露，早餐店大約開了至少20年，生意還不錯，繼子後又在大社區也經營一家東南亞商店，偶爾會將家裡早餐店餐點拿去商店賣，兩家店都專做東南亞客人生意。

林男昨日騎車要外出送餐卻遭遇死劫，家屬已接獲噩耗，林男的妻子和繼女今日上午接獲檢方相驗通知後，母女已駕車前往殯儀館。

▲▼高雄翁爆衝釀1死8傷！死者身份曝　妻女面露哀戚趕赴殯儀館。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲死者繼子在大社經營東南亞商店也兼賣餐點，死者當時疑似就是外出送餐。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲▼高雄翁爆衝釀1死8傷！死者身份曝　妻女面露哀戚趕赴殯儀館。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲妻女面露哀戚趕赴殯儀館。（圖／記者陳宏瑞攝）

11/15 全台詐欺最新數據

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

