社會 社會焦點 保障人權

台東死亡車禍！84歲騎士左轉遭轎車撞擊　頭部重創送醫不治

▲台東關山分局呼籲用路人提高警覺。（圖／記者楊晨東翻攝）

▲台東關山分局呼籲用路人提高警覺。（圖／記者楊晨東翻攝）

記者楊晨東／台東報導

台東縣池上鄉忠孝路與中東三路17日上午發生一起死亡交通事故，造成一名84歲機車騎士不幸身亡。關山警察分局指出，事故發生後第一時間即派員前往處理，並對家屬表達關懷，同時再次提醒用路人務必依標誌、標線與號誌指示行駛，確保行車安全。

根據警方調查，事故發生於上午9時47分。84歲黃姓男子騎乘機車沿忠孝路南往北行駛，至路口準備左轉進入中東三路時，與一輛由30歲謝姓男子北往南直行的自小客車發生碰撞。謝姓駕駛雙手受到輕微挫傷，意識清楚；黃姓騎士則因衝擊倒地，造成左手骨折與頭部嚴重外傷。救護人員將其緊急送往關山慈濟醫院急救，但仍於中午12時2分宣告不治。

警方表示，謝姓駕駛酒測值為零，雙方皆持有有效駕照；黃姓騎士因傷勢過重無法進行酒測。事故後，池上聯合所立即通報線上警力協助處理，詳細肇事責任仍由關山分局交通小隊進一步釐清。

關山警察分局指出，高齡者因反應較慢、判斷能力下降，涉及交通事故的比例逐年偏高。警方提醒，若騎乘機車遇到未設置左轉專用號誌、或無法一次左轉的路口，應依規定進行「兩段式左轉」，以降低與對向直行車輛碰撞的風險。汽機車行經路口時也務必減速，遵守「慢、看、停」的基本原則，確認安全後再通行。

警方強調，將持續加強取締路口違規行為，強化交通秩序維護，盼避免悲劇再次發生。若用路人能提高警覺並遵守交通規則，才能共同守護道路安全。

11/15 全台詐欺最新數據

