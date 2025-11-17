衝待轉區釀1死8傷！73歲翁涉過失致死罪　移送步出警局全程不語

記者賴文萱、吳世龍／高雄報導

高雄市楠梓區楠梓國小後門16日發生一起驚悚車禍，73歲陳姓男子駕車先是衝撞一輛紅色機車後，失控又撞向待轉區的8台機車，造成9人送醫，其中一名傷者在送醫搶救後宣布不治。陳男今（17）日9時完成相關筆錄後，依過失致死及過失傷害移送，他被問及「知道撞死人了嗎？」、「有要道歉嗎？」，全程低頭，沈默不語。

▲白色轎車撞向待轉區的8部機車，造成1人送醫不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方調查，73歲陳男16日傍晚5點行經楠梓新橋要右轉，先擦撞1部機車後，再撞擊待轉格內8台機車，除汽車駕駛外9名傷者（含乘客一人）分別送醫，陳姓駕駛經酒測，未有飲酒情事。其中一名林姓傷者傳出不幸傷重宣告不治。詳細肇事原因，仍有待後續釐清。

▲▼撞翻待轉區釀1死8傷，高雄73歲翁遭過失致死移送 。（圖／記者吳世龍翻攝）

今（17）日9時許肇事陳男在完成相關調查詢問筆錄，遭警方依過失致死及過失傷害移送，過程中，面對現場媒體追問「知道撞死人了嗎？」、「有要道歉嗎？」陳男頭戴安全帽，全程低頭沈默不回應，被帶上警車移送。另警方已報請橋頭地方檢察署進一步相驗死者死因。

警方表示，該處113年發生A1類0件、A2類4件、A3類7件，114年至今則發生A1類1件、A2類3件、A3類4件，呼籲用路人應隨時注意交通標誌、標線、號誌的指示，並保持專注，減速慢行，以保障自己和他人的安全。