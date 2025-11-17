　
16歲少女遭6男性侵拍片！逃出後收死亡威脅　攔警車求助

▲桃園市一名狼父藉口女兒在外過夜，返家後竟在妻子面前強迫脫去衣褲檢查處女膜是否完整；甚至偷拍另一名女兒自慰等藉機性侵得逞。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲16歲少女遭6名男子性侵2天，脫逃之後持續接到死亡威脅。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者詹雅婷／綜合報導

印度北方邦一名16歲少女今年6月遭6人性侵長達2天，對方還把過程拍攝下來，當局事後逮捕4人，其餘2人逃脫，而她則是持續接到死亡威脅。儘管多次報案，但警方卻未採取任何行動，她只好選擇衝破警戒線，攔下副警監的車陳情求助。

印度時報報導，少女是在6月3日晚間在家中被綁架，直到6月5日才逃出來，期間遭到當地男子在多個地點性侵，且還被威脅恐嚇若把這件事說出去，就會殺害她的家人。事發後，少女向母親吐露這一切的遭遇，且嫌疑人還把性侵過程拍攝下來。

到了上周，副警監奈塔尼（Kalanidhi Naithani）前往庫爾賈警局例行視察時，這名少女突然現身，希望能和奈塔尼交談。儘管現場警員多次勸阻，她仍趁副警監準備離開時，穿越人牆衝向奈塔尼的座車，奈塔尼見狀則是下車與她對話。

少女告訴奈塔尼，她在今年6月遭6名男子性侵長達2天，雖然其中4人已遭逮捕入獄，但仍有2名嫌犯在逃，後來持續收到死亡威脅，多次報案卻石沉大海。奈塔尼聽完少女的陳述之後下令展開調查，並把庫爾賈警局局長調離工作崗位，並指示盡快逮捕其餘在逃嫌犯。

警方表示，當時在場員警並非要阻止少女去見奈塔尼陳情，而是擔心她衝向行駛中的車隊會發生意外才出手制止。

11/15 全台詐欺最新數據

