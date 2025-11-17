　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

揭曉今年全球軍力排行！中俄「緊追美國」列第2、3名　台灣也上榜

▲▼「陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮」。（圖／記者許靖騏攝）

▲中華民國陸軍裝甲第五八四旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮。（圖／記者許靖騏攝）

記者羅翊宬／綜合報導

2025年全球軍力排行榜出爐，美國再度奪下世界最強軍力寶座，俄羅斯與中國則緊追在後，南韓、日本躋身前10名。軍事評比網站「全球火力」（Global Fire Power）今年從145個國家中評選，美國在軍力指數以0.0774拔得頭籌；台灣與去年相同維持第22名。雖然專家指出排名有限制，但依舊反映各國軍事資源與戰力整體概況。

根據《商業內幕》，全球火力每年透過超過60項指標評比世界各國軍事實力，涵蓋軍隊規模、財政能力、後勤保障到地理環境等，並以內部公式計算「軍力指數」（PowerIndex）。此排名會考量不同發展程度的國家，讓高科技小國與人口大國能有相對公平的比較基準。

在今年最新報告中，美國以接近滿分「0分」的0.0774穩居世界第一，特別在多項軍事資產稱霸全球，包括潛艦數量、軍機、戰鬥機、運輸機、攻擊直升機與加油機等類別。美國在基礎建設及能源資源方面同樣具壓倒性優勢，例如機場、鐵路、公路、港口數量，以及原油、天然氣產量均名列榜首。

不過，美國在外債規模、近海巡邏能力及巡防艦數量等項目則表現較弱。

▲▼「王海大隊」為解放軍空軍歷史上首次換裝殲-20隱身戰機的作戰部隊。（圖／翻攝自新華社）

▲「王海大隊」為解放軍空軍歷史上首次換裝殲-20隱身戰機的作戰部隊。（圖／翻攝自新華社）

俄羅斯與中國則以0.0788並列第二與第三名，兩者分差極小。俄羅斯在軍機、直升機、戰車方面穩居全球前段，其自走砲、牽引式火炮、多管火箭系統與水雷作戰艦隊更拿下世界第一；加上天然氣儲量全球最多，使其整體軍力維持強勢。不過，俄羅斯在直升機運輸艦隊項目敬陪末座。

中國作為全球人口第二大國，在總人口、可動員人口、現役軍人與勞動力等方面均位於前段班。其艦艇數量、購買力、煤炭產量與儲量等項目也拿下全球第一。但中國在外債、石油與天然氣消耗量等指標表現較弱，拖累部分評分。

亞洲其他國家中，印度與南韓同樣擠進前5名，分別為第4、5名。南韓後備軍力全球第2、現役軍人數量第9，具備相當規模的軍事量能。日本則以0.1839排名第8，在潛艦、特種任務軍機、直升機、驅逐艦與商船船隊規模等領域皆名列前5，不過因自衛隊受憲法限制無法執行軍事攻擊，航空母艦與巡邏艦等項目也稍嫌落後。

今年前10名還包括英國（第6名）、法國（第7名）、土耳其（第9名）與義大利（第10名）。南美洲方面，巴西以第11名成為軍事實力最強的國家；巴基斯坦與印尼則分別為第12、13名。至於德國、以色列與伊朗則位列14到16名。正與俄羅斯交戰的烏克蘭則排第20名，擁有超過200萬軍事人員，是歐洲規模最大的軍隊。

▲▼北韓10日舉行勞動黨建黨80周年閱兵典禮，首度亮相最新研發的「火星-20型」洲際彈道飛彈。（圖／朝中社）

▲北韓10日舉行勞動黨建黨80周年閱兵典禮，首度亮相最新研發的「火星-20型」洲際彈道飛彈。（圖／朝中社）

另外，台灣軍力指數為0.3988，維持在第22名。全球火力官網指出，台灣在多項金融實力指標名列世界前10，其軍力水準接近波蘭、加拿大與越南等國家。

至於擁有核武的北韓（朝鮮），則僅排第34名。全球火力指出，儘管北韓擁有核武，但北韓官方公布的軍事實力卻不為人所知，且未獲外界證實，而北韓軍隊投入參與俄軍在烏克蘭的侵略行動，已成為東歐衝突中一個引人注目的進展。

《商業內幕》提醒，全球火力排行雖具參考性，但因軍事資訊往往不透明，加上各國武器品質、實戰經驗與指揮系統等難以量化，因此仍有其侷限，更多是觀察國際軍事實力的輔助指標。

11/15 全台詐欺最新數據

快訊／4縣市大雨特報　下到明天
「成吉思汗前主管」力挺館長　對員工好、薪資大方：就是太念情了
鄭麗文稱「台灣沒事、日本沒事」！　領導人應保持謹慎與克制
太囂張！台中89猴炸街　拿球棒圍毆居民
台大電機學長現身發雞排！　400人冒雨排隊領
高醫22億買走高雄陳家資產　十全家樂福歇業後大變身

日韓要聞國際軍武北美要聞2025年全球軍力排行全球火力

