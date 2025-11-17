日韓關係恐再生變？南韓突暫停「日韓海上訓練」　疑糾結爭議領土

▲南韓海軍兩棲攻擊艦去年11月7日抵達日本神奈川縣橫須賀基地。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓海軍本月原定與日本海上自衛隊共同進行海上聯合搜救訓練，因雙方在戰機中途加油與飛行路線爭議上意見不合，南韓已正式通知日方暫時延後。此舉也延伸至南韓軍樂隊退出日方音樂活動，雙方均強調希望不影響整體日韓關係與周邊安全合作。

根據南韓《韓聯社》，南韓海軍已向日方表達暫停本月聯合搜救演練的意願。這項演練從1999年以來至2017年共舉行10次，原定今年重啟，被視為日韓兩國防衛合作的象徵。但日方因南韓特種飛行隊「黑鷹直升機」疑似飛越獨島（日本稱竹島）附近，拒絕為南韓空軍戰機提供中途加油支援，成為暫停演練的主要原因。

據悉，目前獨島由南韓實際控制，然而日方長年以來卻在教科書與官方文件宣稱擁有領土主權，將之稱為「竹島」，在行政區劃上列入島根縣。

日媒《讀賣新聞》指出，聯合演練的主要目的是讓雙方艦艇協調搜救流程。然而，2018年南韓驅逐艦向日本海上自衛隊反潛機（海上巡邏機）進行火器管制雷達照射後，雙方合作暫停多年。此次原計畫重新舉行演練，被視為日韓防衛合作的象徵。

日本防衛省幹部則坦言，南韓暫時延後演練，主要是與空軍戰機的加油爭議與敏感飛行路線有關。

▲日本在審議通過的小學社會教科書，強調竹島（獨島）為日本固有領土，將竹島劃入日本領土，並標示出專屬經濟海域。（圖／達志影像／newscom）

此外，南韓軍樂隊原定參加13至15日在東京舉辦的「自衛隊音樂節」，也已決定不出席。日方防衛官員推測，南韓此舉可能是出於對國內敏感輿論的考量。對此，日本防衛大臣小泉進次郎14日在記者會強調，此次事件不會造成日韓關係疏遠，合作與交流仍將持續。

南韓政府官員也表示，期望事態能夠平息。

報導指出，雙方仍致力於維持良好關係，主要因北韓（朝鮮）持續研發核武與導彈，以及在軍事合作上攜手俄羅斯，讓東北亞安全環境日益複雜。過去，南韓在尹錫悅政府下，去年6月已同意重啟防衛交流，而今年6月就任南韓總統的李在明也持續推動雙邊合作。