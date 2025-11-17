　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日韓關係恐再生變？南韓突暫停「日韓海上訓練」　疑糾結爭議領土

▲▼南韓海軍兩棲攻擊艦去年11月7日抵達日本神奈川縣橫須賀基地。（圖／VCG）

▲南韓海軍兩棲攻擊艦去年11月7日抵達日本神奈川縣橫須賀基地。（圖／VCG）

記者羅翊宬／編譯

南韓海軍本月原定與日本海上自衛隊共同進行海上聯合搜救訓練，因雙方在戰機中途加油與飛行路線爭議上意見不合，南韓已正式通知日方暫時延後。此舉也延伸至南韓軍樂隊退出日方音樂活動，雙方均強調希望不影響整體日韓關係與周邊安全合作。

根據南韓《韓聯社》，南韓海軍已向日方表達暫停本月聯合搜救演練的意願。這項演練從1999年以來至2017年共舉行10次，原定今年重啟，被視為日韓兩國防衛合作的象徵。但日方因南韓特種飛行隊「黑鷹直升機」疑似飛越獨島（日本稱竹島）附近，拒絕為南韓空軍戰機提供中途加油支援，成為暫停演練的主要原因。

據悉，目前獨島由南韓實際控制，然而日方長年以來卻在教科書與官方文件宣稱擁有領土主權，將之稱為「竹島」，在行政區劃上列入島根縣。

日媒《讀賣新聞》指出，聯合演練的主要目的是讓雙方艦艇協調搜救流程。然而，2018年南韓驅逐艦向日本海上自衛隊反潛機（海上巡邏機）進行火器管制雷達照射後，雙方合作暫停多年。此次原計畫重新舉行演練，被視為日韓防衛合作的象徵。

日本防衛省幹部則坦言，南韓暫時延後演練，主要是與空軍戰機的加油爭議與敏感飛行路線有關。

▲▼日本在審議通過的小學社會教科書，強調竹島（獨島）為日本固有領土，將竹島劃入日本領土，並標示出專屬經濟海域。（圖／達志影像／newscom）

▲日本在審議通過的小學社會教科書，強調竹島（獨島）為日本固有領土，將竹島劃入日本領土，並標示出專屬經濟海域。（圖／達志影像／newscom）

此外，南韓軍樂隊原定參加13至15日在東京舉辦的「自衛隊音樂節」，也已決定不出席。日方防衛官員推測，南韓此舉可能是出於對國內敏感輿論的考量。對此，日本防衛大臣小泉進次郎14日在記者會強調，此次事件不會造成日韓關係疏遠，合作與交流仍將持續。

南韓政府官員也表示，期望事態能夠平息。

報導指出，雙方仍致力於維持良好關係，主要因北韓（朝鮮）持續研發核武與導彈，以及在軍事合作上攜手俄羅斯，讓東北亞安全環境日益複雜。過去，南韓在尹錫悅政府下，去年6月已同意重啟防衛交流，而今年6月就任南韓總統的李在明也持續推動雙邊合作。

11/15 全台詐欺最新數據

共軍連3日黃海實彈射擊　蘇嘉全：日本非常憤怒

共軍連3日黃海實彈射擊　蘇嘉全：日本非常憤怒

日本首相高市早苗日前在國會質詢中表示，若中國武力犯台，可能構成日本安全法制中的「存亡危機事態」，使日本有理由行使集體自衛權。此番言論引爆北京怒火，共軍更自今（17日）起連3天在黃海中部進行實彈射擊演習，日中關係緊張。對此，台灣日本關係協會會長、前立法院院長蘇嘉全表示，日本各界對中國挑釁都非常憤怒。對中國來講，未必會在國際關係上得到好處。

高齡老婦倒臥農田　「多處撕咬抓傷」慘死！

高齡老婦倒臥農田　「多處撕咬抓傷」慘死！

中日外交全面對撞　高市早苗戳破了中國最深的不安全感

中日外交全面對撞　高市早苗戳破了中國最深的不安全感

韓高速公路13台車連環追撞　失控引燃2人亡

韓高速公路13台車連環追撞　失控引燃2人亡

日本今派官員赴北京協商「台灣有事」

日本今派官員赴北京協商「台灣有事」

關鍵字：

日韓要聞國際軍武南韓日本海上聯合搜救訓練獨島竹島

讀者迴響

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

