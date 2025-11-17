來自台灣！網美紐約高檔餐廳「吃霸王餐」被抓　想肉償抵餐費

▲Pei Chung多次在高檔餐廳吃霸王餐。（圖／翻攝自IG）

記者詹雅婷／綜合報導

美國警方近期逮捕34歲布魯克林女子Pei Chung，她多次在紐約高檔餐廳消費，包括米其林餐廳，但屢次吃霸王餐拒絕付錢，不但曾提出用照片及部落格文章來抵餐費，甚至試圖向服務人員提議以性服務來代替付錢。打開此人的LinkedIn，她自稱1990年在台灣出生，畢業於國立高雄師範大學。

假冒美食部落客 在高檔餐廳吃霸王餐

紐約郵報報導，Pei Chung是紐約布魯克林居民，住在威廉斯堡（Williamsburg）一棟豪華濱海大樓，經常透過社群平台Instagram炫耀名牌，例如Prada高跟鞋、Louis Vuitton包款等，但她至今已被逮捕至少5次，原因是在光顧高檔餐廳Peter Luger與Francie等店家之後，拒絕付帳，還在部落格上炫耀這些「偷來的」餐點。

據信餐廳Meadowsweet就是受害店家之一，消息人士透露，Pei Chung會盛裝打扮現身，走進知名餐廳消費數百美元，營造出餐廳雇用她的假象，並在Instagram發布照片，但她吃霸王餐不付錢，且所有的卡都被拒。

想用部落客文章抵餐費 遭上銬逮捕

警方與消息人士透露，Pei Chung在10月22日來到Francie餐廳享用餐點，但卻沒有支付總計188美元（約新台幣5850元）的餐費，想要透過交換的方式抵銷餐費。餐廳老闆溫特曼（John Winterman）指出，她走進店裡的樣子就像是餐廳聘請她當部落客一樣，「我那時說，『那是我們必須事先商定同意的事情，而我們並沒有這樣做，所以我需要妳付帳』」，但她的卡卻刷不過。

據信Pei Chung多次返回餐廳點餐，但皆因未結清帳單被拒絕提供服務，到了11月7日晚間，她再度點了83.83美元（約新台幣2600元）的餐點，但拒絕付款。警方獲報到場之後，把她上銬逮捕帶走。

結帳消失45分鐘 提議「肉償」

在過去這段時間，Pei Chung還曾進入Lavender Lake餐廳消費97美元（約新台幣3000元）之後，未付款便離開，也曾造訪Peter Luger餐廳消費146美元（約新台幣4540元）後拒絕付錢，並在前往Motorino Pizza餐廳消費135美元（約新台幣4200元）之後不付錢。

根據Peter Luger餐廳經理萊昂納多（Jeckson Leonardo）的說法，在要結帳的時候，Pei Chung消失長達45分鐘，結果被發現躲在洗手間，「當她出來要結帳的時候，她還問服務人員是否願意替她付錢，她會用其他方式來償還」，也就是試圖以性服務來支付牛排的費用。最終餐廳選擇報警處理。

自稱在台灣出生

打開Pei Chung的Instagram，她有1.4萬名粉絲追蹤，她平時除了經常分享美食以及名牌產品的照片，也會發布性感的自拍照。另外，從Instagram連結到她的LinkedIn，可見她自稱來自台灣，1990年出生，畢業於國立高雄師範大學。

