熊害頻傳日本人氣炸！獵人直接開「熊肉料理餐廳」　饕客坐滿狂讚

記者羅翊宬／編譯

日本今年各地爆出多起熊隻出沒與傷人事件，引發社會高度關注。隨著熊害頻傳，埼玉縣秩父市一家鄉土料理餐廳因提供熊肉料理而掀起話題，店內不僅展示熊標本，還推出以黑熊、山豬、鹿肉為主的石器燒烤料理，吸引大批民眾慕名前來。店家希望透過「食用熊肉」方式協助調節熊隻數量。

根據《日本新聞網》，位於埼玉縣秩父市深山中的鄉土料理餐廳「きのこの里 鈴加園」環境清幽，楓紅的壯麗景觀讓整體氛圍更別具山林風味。餐廳使用山川食材製作鄉土料理，其中最吸睛的莫過於入口處迎賓的熊剝製標本，店內座無虛席、一位難求。

許多饕客坦言，正因為近期熊相關新聞頻繁，才更想親自品嚐熊肉。有來自神奈川縣的20多歲遊客表示，「平常根本沒機會吃到熊肉，看到新聞後反而更想嘗試看看。」

除了日本客人，也有中國籍女性第3度造訪，甚至有當天迎來90歲生日的高齡饕客特地前來享用熊肉。來自東京的30多歲男性更專程花3小時來到餐廳，「完全沒有腥味，非常好入口，肉味濃郁，很新鮮。既然不得不奪走熊的性命，讓牠成為盤中飧，也讓我們更心懷感謝。」

埼玉縣秩父市今年共接獲57件熊隻出沒通報，較去年度的37件大幅增加。鈴加園專務鈴木先生身兼獵人，平時也負責在店內解體熊肉。他展示兩天前在附近捕獲到的一頭成年公熊前腳肉，「夏天脂肪較少時肉色偏粉紅，油脂增厚後則會呈現更鮮紅的好肉質」。

店內招牌料理「石器燒」一次端上熊肉、山豬、鹿等多種肉類，搭配川魚鹽燒與新鮮蔬菜，份量十足，每人5500日圓（約新台幣1108元）。鈴木表示，日本山區缺乏人力維護，加上獵人逐年遞減，才會導致野生動物數量快速增加，「有人整理山林、有人獵捕，生態才會平衡。熊與山豬都需要適度消費，否則難以讓數量回到合理範圍。」

日本政界也開始正視「以食調節」的討論。14日在一場自民黨會議上，日本前首相石破茂特別試吃熊肉叉燒，呼籲透過食用方式協助控制熊隻數量。然而，現實是熊肉處理門檻高，不少獵捕後的熊因無法妥善加工，最後只能整隻被迫丟棄，造成資源浪費。

鈴木感嘆，「真的很可惜。我們店幾乎沒有浪費，骨頭能熬湯，獠牙和爪子可以加工成飾品，只要血水處理得好，就完全不會有腥味。」