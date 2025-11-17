　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

熊害頻傳日本人氣炸！獵人直接開「熊肉料理餐廳」　饕客坐滿狂讚

記者羅翊宬／編譯

日本今年各地爆出多起熊隻出沒與傷人事件，引發社會高度關注。隨著熊害頻傳，埼玉縣秩父市一家鄉土料理餐廳因提供熊肉料理而掀起話題，店內不僅展示熊標本，還推出以黑熊、山豬、鹿肉為主的石器燒烤料理，吸引大批民眾慕名前來。店家希望透過「食用熊肉」方式協助調節熊隻數量。

根據《日本新聞網》，位於埼玉縣秩父市深山中的鄉土料理餐廳「きのこの里 鈴加園」環境清幽，楓紅的壯麗景觀讓整體氛圍更別具山林風味。餐廳使用山川食材製作鄉土料理，其中最吸睛的莫過於入口處迎賓的熊剝製標本，店內座無虛席、一位難求。

許多饕客坦言，正因為近期熊相關新聞頻繁，才更想親自品嚐熊肉。有來自神奈川縣的20多歲遊客表示，「平常根本沒機會吃到熊肉，看到新聞後反而更想嘗試看看。」

除了日本客人，也有中國籍女性第3度造訪，甚至有當天迎來90歲生日的高齡饕客特地前來享用熊肉。來自東京的30多歲男性更專程花3小時來到餐廳，「完全沒有腥味，非常好入口，肉味濃郁，很新鮮。既然不得不奪走熊的性命，讓牠成為盤中飧，也讓我們更心懷感謝。」

埼玉縣秩父市今年共接獲57件熊隻出沒通報，較去年度的37件大幅增加。鈴加園專務鈴木先生身兼獵人，平時也負責在店內解體熊肉。他展示兩天前在附近捕獲到的一頭成年公熊前腳肉，「夏天脂肪較少時肉色偏粉紅，油脂增厚後則會呈現更鮮紅的好肉質」。

店內招牌料理「石器燒」一次端上熊肉、山豬、鹿等多種肉類，搭配川魚鹽燒與新鮮蔬菜，份量十足，每人5500日圓（約新台幣1108元）。鈴木表示，日本山區缺乏人力維護，加上獵人逐年遞減，才會導致野生動物數量快速增加，「有人整理山林、有人獵捕，生態才會平衡。熊與山豬都需要適度消費，否則難以讓數量回到合理範圍。」

日本政界也開始正視「以食調節」的討論。14日在一場自民黨會議上，日本前首相石破茂特別試吃熊肉叉燒，呼籲透過食用方式協助控制熊隻數量。然而，現實是熊肉處理門檻高，不少獵捕後的熊因無法妥善加工，最後只能整隻被迫丟棄，造成資源浪費。

鈴木感嘆，「真的很可惜。我們店幾乎沒有浪費，骨頭能熬湯，獠牙和爪子可以加工成飾品，只要血水處理得好，就完全不會有腥味。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/15 全台詐欺最新數據

更多新聞
445 1 5968 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／4縣市大雨特報　下到明天
「成吉思汗前主管」力挺館長　對員工好、薪資大方：就是太念情了
鄭麗文稱「台灣沒事、日本沒事」！　領導人應保持謹慎與克制
太囂張！台中89猴炸街　拿球棒圍毆居民
台大電機學長現身發雞排！　400人冒雨排隊領
高醫22億買走高雄陳家資產　十全家樂福歇業後大變身

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

俄軍大進展！扎波羅熱又奪2據點　烏軍將領認了：前線告急

巴士撞油罐車起火狂燒！印度朝聖團「45人慘死」認不出　僅1人生還

揭曉今年全球軍力排行！中俄「緊追美國」列第2、3名　台灣也上榜

16歲少女遭6男性侵拍片！逃出後收死亡威脅　攔警車求助

自家後院挖到2500多萬！　他想蓋泳池一鏟「驚見金條」

2901頭牛受困海上58天！土耳其禁船靠港...「糞便+屍體」瀰漫惡臭

BBC記者爆是中國間諜！　疑「美人計」色誘高官換軍情機密

熊害頻傳日本人氣炸！獵人直接開「熊肉料理餐廳」　饕客坐滿狂讚

「4年前病逝」竟現蹤西班牙！厄瓜多大毒梟詐死　狼狽落網畫面曝光

來自台灣！網美紐約高檔餐廳「吃霸王餐」被抓　想肉償抵餐費

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

轎車衝撞「待轉區」！7機車如保齡球慘被撞飛...8傷送醫

81歲母遭預拌車輾斃　女兒回頭目睹情緒潰堤

(無壓標題)3秒掃倒8車畫面曝！高雄男暴衝「保齡球」撞9傷

謝和弦唱〈這不是雪中紅〉：剩我能唱..　力挺范姜彥豐！「唱歌比王子好聽」

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺

俄軍大進展！扎波羅熱又奪2據點　烏軍將領認了：前線告急

巴士撞油罐車起火狂燒！印度朝聖團「45人慘死」認不出　僅1人生還

揭曉今年全球軍力排行！中俄「緊追美國」列第2、3名　台灣也上榜

16歲少女遭6男性侵拍片！逃出後收死亡威脅　攔警車求助

自家後院挖到2500多萬！　他想蓋泳池一鏟「驚見金條」

2901頭牛受困海上58天！土耳其禁船靠港...「糞便+屍體」瀰漫惡臭

BBC記者爆是中國間諜！　疑「美人計」色誘高官換軍情機密

熊害頻傳日本人氣炸！獵人直接開「熊肉料理餐廳」　饕客坐滿狂讚

「4年前病逝」竟現蹤西班牙！厄瓜多大毒梟詐死　狼狽落網畫面曝光

來自台灣！網美紐約高檔餐廳「吃霸王餐」被抓　想肉償抵餐費

台中89猴凌晨炸街原因曝！改裝車繞行恐嚇討債　住戶抗議慘遭痛毆

快訊／4縣市大雨特報　下到明天

羅小白合體SJ希澈！　10年前被翻牌爆紅「以為人生巔峰」他再現身留言

館長直播3天「五被恐嚇、六說造謠、日反擊」　共收27萬抖內！

高雄月世界淪垃圾山！　邱議瑩怒：罰到傾家蕩產、已掌握不法業者

買房多年慘變「猛鬼大樓」　專家曝避雷3關鍵！

市長視察土城員和人本通行改善工程進度　預計年底完工

經濟學人「台灣病」怎解？　前政委拋倡議：企業不加薪就加稅！

牧場遭管制後仍離譜出貨「4萬顆芬普尼蛋」　彰檢二度約詢追漏洞

溫差大「幼兒氣喘」爆高發期！發作年齡逐年下降　兒醫曝症狀警訊

【不要動啦】銀龍魚突然跳缸 飼主急抓回還丟過頭

國際熱門新聞

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

她在日本機場被「捏奶頭」　判決出爐

沖繩學者憂一旦開戰　日本將被毀滅

公審台灣客惹怒兩國！義市長：下周見台灣代表

48.8%日人贊成「台灣有事」行使集體自衛權

披薩老闆髒話飆1星網友　1舉恐遭重罰

經營22年航空公司突倒閉　全航班一夜取消

17歲少女成「普丁情婦」！分手費是豪宅

台灣前駐荷大使：中國出招　日本恐付出極慘痛代價

熊闖入AEON！　顧客、員工疏散

全球最富裕城市排行出爐　台灣5城市名次曝

大馬變態保全「全裸性侵幼貓」後丟下4樓！

北海道巨熊推翻300kg陷阱　驚人畫面曝

別再用醋+小蘇打！專家分享水管堵塞「2大妙招」

更多熱門

相關新聞

揭曉今年全球軍力排行　台灣也上榜！

揭曉今年全球軍力排行　台灣也上榜！

2025年全球軍力排行榜出爐，美國再度奪下世界最強軍力寶座，俄羅斯與中國則緊追在後，南韓、日本躋身前10名。

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

韓濟州島海岸多次發現「茶葉」毒品　32公斤

韓濟州島海岸多次發現「茶葉」毒品　32公斤

日韓關係恐再生變？韓暫停「日韓海上訓練」

日韓關係恐再生變？韓暫停「日韓海上訓練」

共軍連3日黃海實彈射擊　蘇嘉全：日本非常憤怒

共軍連3日黃海實彈射擊　蘇嘉全：日本非常憤怒

關鍵字：

日韓要聞日本熊害亞洲黑熊熊肉鄉土料理埼玉縣秩父市美食

讀者迴響

熱門新聞

快訊／血液腫瘤權威陳耀昌病逝　享壽76歲

冷空氣5支觸鬚　北台濕凍15℃最冷時刻曝

被逼睡館嫂？疑小瑋本人現身「當時我蠢、怕館長」

保住招牌！大氣系學長霸氣喊「雞排你發，錢我出」

朱孝天遭除名F4「台上哽咽淚崩」！激動拿毛巾掩面

大師兄對決館長「過1天風向變了！」　PTT揭敗筆

館長直播曝大師兄借錢「對話截圖」

ATM明天可領普發1萬　小心「4種狀況」恐領失敗

來自台灣！網美吃霸王餐　想肉償抵餐費

宣布發400份雞排　台大電機系學長：捍衛母校

快訊／北北基大雨特報！下到深夜　防瞬間雨勢

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

快訊／11級強風來了　越晚越冷「雨最大」地區曝

欠繳多年管理費！男討電梯磁卡被拒怒告管委會

「當爹養12年」　館長：你們三個要毀掉我！夠了沒？

更多

最夯影音

更多
台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」

台灣E.L.F.超狂應援！利特.銀赫淚崩　大巨蛋首例「60台無人機飛出SJ圖案」
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛一樣

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光　登台全程抖萌翻粉絲

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

「台大男神」夜店狂歡後酒駕　開1500萬法拉利倒車逆向遭逮

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面