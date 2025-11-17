　
全聯合作台南百年中藥鋪　新推「十全大補湯」200元內上桌

▲▼全聯旗下品牌「美味堂」與台南百年中藥老舖「博仁堂」合作，新推3款藥膳湯。（圖／業者提供）

▲全聯旗下品牌「美味堂」與台南百年中藥老舖「博仁堂」合作，新推3款藥膳湯。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

冷空氣逐漸南下，全聯旗下品牌「美味堂」與台南百年中藥老舖「博仁堂」合作，新推3款藥膳湯，首推「十全大補雞」，此外還有「廣式清煲雞」、「南洋肉骨茶」，搭配中藥材熬煮，即日起至11月20日特價189元，不到200元就輕鬆端上鍋，滋補暖胃。

台南百年中藥老舖「博仁堂」以傳統草本融入現代養生理念，如今與全聯美味堂合作，不必遠赴台南排隊，在家就能輕鬆享用米其林必比登推薦的暖補好湯。首選「十全大補雞」嚴選土雞肉塊，與黃耆、紅棗、枸杞、當歸等藥材一同熬煮，雞肉結實Q彈，濃郁的雞高湯襯托出藥材的芳香。

「廣式清煲雞」以紅棗、黃耆、淮山、玉竹等藥材與白木耳慢火熬煮，湯頭清鮮甘甜，肉質鮮嫩，四季都適合飲用。「南洋肉骨茶」以當歸、肉桂、川芎、八角等中藥材，搭配胡椒、蒜頭細火慢熬，3款藥膳湯皆為特價189元。

美味堂暢銷品還包括：金華干貝燉雞、豬肚四神湯、藥膳羊肉爐⋯等暖湯品項，年年賣出超過百萬份數量，其中更以金華干貝燉雞、鹿茸烏骨雞最受喜愛。

網友進補首選的「鹿茸烏骨雞」全雞料理滋補養生，特價299元。藥膳控不能錯過「藥膳羊肉爐」藥膳濃郁，湯頭甘甜，特價179元，即日起至11月27日搭配搭配翠玉娃娃菜，合購價208元。

而喜歡麻油香氣，推薦「麻油猴頭菇」嚴選猴頭菇、暖薑、麻油等食材，經慢火細燉，打造養生補氣、暖胃的湯品，特價149元。補氣養身推「暖湯 黃耆紅棗枸杞燉雞湯」特價279元。

▲▼7-ELEVEN火鍋季。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN打造個人化迷你火鍋專區。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 全台4,000間門市打造「饗喫鍋」火鍋專區，主打「單人開鍋自由」，與知名品牌、在地農場獨家開發各式小份量火鍋料、肉品、海鮮、蔬菜，近百項商品，方便「隨時加料、自由選配」。12月10日起「饗喫鍋」專區買指定商品滿599元，還可用89元加購「火鍋食材造型毛毯」。

其中個人鍋推薦「麻神藤椒酸菜鍋」、「發起人胡椒豬肚鍋」、「TATAS剝皮辣椒雞鍋」、「太和殿麻辣鍋」及「林聰明沙鍋魚薯薯鍋」等品牌聯名。湯品部分「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨湯」與「膳馨古早味蒜子雞湯」同步上架。

今年更首度推出一次可用完份量的99元立式夾鏈袋「牛五花肉片」、「豬梅花肉片」，半個月即熱銷近萬包，還有免解凍可入鍋或微波即食的「煮時光招牌貢丸」、「煮時光芋頭貢丸」、「美威鮭魚干貝海鮮丸」等，搭配大甲農會合作的芋頭真空包、椒香麻辣風味的老油條，個人鍋物立即升級。

★家樂福

家樂福「火鍋趴」集結超過100款湯底與湯品，包括人氣「青花驕麻辣鍋」、「海底撈」、「阿進師」、「寧記」、「這一鍋」、「石二鍋」等名店湯底，打造最強辛香系陣容。

新登場的「食下有約花雕豬軟骨鍋」與「緊來酸酸菜快樂豬」風味獨特，「金門圓頭高粱酒糟酸白菜」更以金門契作白菜醃製40天入味。

即日起至11月25日，家樂福常溫湯底、粉絲、米粉系列，每滿399元現折15元；桂冠系列滿299元現折30元；會員消費再享70元加購葡萄王康普茶優惠。

關鍵字：

全聯藥膳湯麻油進補火鍋

