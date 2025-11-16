薑母鴨、羊肉爐滾久一點「酒精會揮發？」蘇怡寧：恐殘留到75%

▲天氣一冷，很多人會吃薑母鴨補一下。（示意圖／記者周宸亘攝）



網搜小組／劉維榛報導

天氣一轉涼，台灣人的「進補魂」就會自動覺醒，賣薑母鴨、羊肉爐的店都客滿！不過，婦產科醫師蘇怡寧解釋，鴨肉、羊肉、薑片、麻油、中藥材都不是問題，酒精才是關鍵，許多人仍以為火滾久一點「酒精就會揮發」，這觀念是錯的，尤其越大火、越濃郁的湯，越難煮到真正的零酒精。

蘇怡寧在臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》表示，每年到了這時候，總會被問「孕婦吃薑母鴨、羊肉爐可以嗎？」他表示，能理解天氣一轉涼，所有台灣人補湯的DNA就會自動開啟，首先從食材來看，羊肉、鴨肉、薑都不是問題，「真正的主角是酒精！」

很多人有一種錯誤觀念，以為火滾久一點，酒精就會揮發了，因此認為吃一點沒有關係。蘇怡寧不厭其煩再次替大家複習，「到底食物加酒去料理之後，到底酒精會不會完全揮發？」

根據食品科學的烹調研究顯示，不管是開蓋煮關蓋煮或煮到像火山噴發，酒精都很難完全蒸發，殘留量從25%到75%都有可能，越大火、越濃郁的湯，越難煮到真正的零。

蘇怡寧也換句話說，如果把羊肉爐、薑母鴨端起來聞，還有那種溫暖又刺鼻的酒味，那就代表「裡面一定還有酒精，真的不用自己麻醉自己說這裡面沒有酒精了！」

蘇怡寧強調，酒精對於孕媽咪的風險是在「酒精穿過胎盤的速度非常快，對胎兒神經系統就是不友善」，ACOG（美國婦產科醫學會）及AAP（美國兒科醫學會）都已明確指出，孕期沒有任何安全劑量的酒精，所以重點就是酒精。

底下網友熱議，「這時候就會聽到老人們說：我們以前還不是這樣也沒事」、「要買到沒有加酒的薑母鴨跟羊肉爐，超難的」、「類似的內容以前看過，所以特地買了內容物沒有酒精的醬油，用來烹飪小孩的食物」、「我竟然被老闆話術相信了！還好當初只吃了肉肉」、「我懷孕有吃，就是不加酒，麻油只有一點點，身體都沒事，但我覺得還是要以個人體質」。

留言之中，還有網友追問「那麻油呢？長輩也會說麻油雞不要吃」、「裡面的中藥材對孕婦沒有影響嗎？」蘇怡寧回應，問題都是酒，麻油是無辜的；中藥材部分「沒有研究顯示有影響」。

有網友也熱心提醒，「外食真的要注意，很多東西默默含有酒類成分的，只是含量多少而已，千層蛋糕的蛋液加酒去腥、蛋黃酥的蛋黃泡酒或噴酒去腥、可頌外層的亮糖衣也有看過用酒漬糖水的、果乾類麵包也有果乾泡酒的，很多陷阱啊」。