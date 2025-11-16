　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

薑母鴨、羊肉爐滾久一點「酒精會揮發？」蘇怡寧：恐殘留到75%

▲▼薑母鴨,火鍋,補湯,中藥,進補。（圖／記者周宸亘攝）

▲天氣一冷，很多人會吃薑母鴨補一下。（示意圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／劉維榛報導

天氣一轉涼，台灣人的「進補魂」就會自動覺醒，賣薑母鴨、羊肉爐的店都客滿！不過，婦產科醫師蘇怡寧解釋，鴨肉、羊肉、薑片、麻油、中藥材都不是問題，酒精才是關鍵，許多人仍以為火滾久一點「酒精就會揮發」，這觀念是錯的，尤其越大火、越濃郁的湯，越難煮到真正的零酒精。

蘇怡寧在臉書粉專《蘇怡寧醫師愛碎念》表示，每年到了這時候，總會被問「孕婦吃薑母鴨、羊肉爐可以嗎？」他表示，能理解天氣一轉涼，所有台灣人補湯的DNA就會自動開啟，首先從食材來看，羊肉、鴨肉、薑都不是問題，「真正的主角是酒精！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

很多人有一種錯誤觀念，以為火滾久一點，酒精就會揮發了，因此認為吃一點沒有關係。蘇怡寧不厭其煩再次替大家複習，「到底食物加酒去料理之後，到底酒精會不會完全揮發？」

根據食品科學的烹調研究顯示，不管是開蓋煮關蓋煮或煮到像火山噴發，酒精都很難完全蒸發，殘留量從25%到75%都有可能，越大火、越濃郁的湯，越難煮到真正的零。

蘇怡寧也換句話說，如果把羊肉爐、薑母鴨端起來聞，還有那種溫暖又刺鼻的酒味，那就代表「裡面一定還有酒精，真的不用自己麻醉自己說這裡面沒有酒精了！」

蘇怡寧強調，酒精對於孕媽咪的風險是在「酒精穿過胎盤的速度非常快，對胎兒神經系統就是不友善」，ACOG（美國婦產科醫學會）及AAP（美國兒科醫學會）都已明確指出，孕期沒有任何安全劑量的酒精，所以重點就是酒精。

底下網友熱議，「這時候就會聽到老人們說：我們以前還不是這樣也沒事」、「要買到沒有加酒的薑母鴨跟羊肉爐，超難的」、「類似的內容以前看過，所以特地買了內容物沒有酒精的醬油，用來烹飪小孩的食物」、「我竟然被老闆話術相信了！還好當初只吃了肉肉」、「我懷孕有吃，就是不加酒，麻油只有一點點，身體都沒事，但我覺得還是要以個人體質」。

留言之中，還有網友追問「那麻油呢？長輩也會說麻油雞不要吃」、「裡面的中藥材對孕婦沒有影響嗎？」蘇怡寧回應，問題都是酒，麻油是無辜的；中藥材部分「沒有研究顯示有影響」。

有網友也熱心提醒，「外食真的要注意，很多東西默默含有酒類成分的，只是含量多少而已，千層蛋糕的蛋液加酒去腥、蛋黃酥的蛋黃泡酒或噴酒去腥、可頌外層的亮糖衣也有看過用酒漬糖水的、果乾類麵包也有果乾泡酒的，很多陷阱啊」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
美國大使館遭黑幫攻擊！　陸戰隊開火反擊
16人點5披薩！她曝歐洲文化「台灣遊客錯在1事」：難怪老闆會
健身房5400萬「館長只出300萬」合資契約曝！總監：300
快訊／32歲女墜路中亡　父驚見慘劇心碎痛哭
到醫院還先拿午餐！34歲男車禍3小時離奇亡　父悲：兒壯得跟牛

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

生日驚喜竟是鹽酥雞！2倍薪男友：妳跟親友吃過大餐了...她果斷分手

16人點5披薩！她曝歐洲文化「台灣遊客錯在1事」：難怪老闆會生氣

台中蛋行賣芬普尼蛋…老闆稱「畜牧場說合格」　顧客想退蛋撲空

薑母鴨、羊肉爐滾久一點「酒精會揮發？」蘇怡寧：恐殘留到75%

健身房5400萬「館長只出300萬」合資契約曝！總監：300萬我借他的

漢神周年慶壓軸挑戰30.5億　大立百貨「花普發」抽萬元購物金

「爆餡反而更雷！」古早紅豆餅完勝　一票人曝1靈魂口感：才好吃

Andy走鐘獎台下「1畫面被捕捉」　大票粉絲感動：他終於有錢了

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

記得要儲水！　高雄「7路段」連2日停水8小時

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

生日驚喜竟是鹽酥雞！2倍薪男友：妳跟親友吃過大餐了...她果斷分手

16人點5披薩！她曝歐洲文化「台灣遊客錯在1事」：難怪老闆會生氣

台中蛋行賣芬普尼蛋…老闆稱「畜牧場說合格」　顧客想退蛋撲空

薑母鴨、羊肉爐滾久一點「酒精會揮發？」蘇怡寧：恐殘留到75%

健身房5400萬「館長只出300萬」合資契約曝！總監：300萬我借他的

漢神周年慶壓軸挑戰30.5億　大立百貨「花普發」抽萬元購物金

「爆餡反而更雷！」古早紅豆餅完勝　一票人曝1靈魂口感：才好吃

Andy走鐘獎台下「1畫面被捕捉」　大票粉絲感動：他終於有錢了

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

記得要儲水！　高雄「7路段」連2日停水8小時

衛福部將成立「兒童及家庭署」　石崇良：整合健康促進、保護等業務

被指維安特勤隊自費出國訓練　保一總隊秀數據反駁：持續編預算

陸男模「腳踏2富婆」　46歲阿姨「以為遇真愛」傻借3800萬元

轎車向右鬼切肇逃！短裙女騎士慘摔「頭著地」　重傷進ICU搶命

生日驚喜竟是鹽酥雞！2倍薪男友：妳跟親友吃過大餐了...她果斷分手

南消關廟分隊獲企業捐贈山域救援器材　強化救災能量打造韌性家園

日本鹿兒島櫻島火山「連續噴發」！噴煙衝飛4400公尺　40航班停飛

香港僑福地產300億貸款協商添變數　彭博：台板信銀行融資評估中

美駐海地大使館遇襲！疑遭黑幫攻擊　陸戰隊開火反擊

灌5分也贏不了！韓職聯隊領先被追平　冬盟苦戰日本社會人5比5收場

【7個月連9起】旅客拒下車失控攻擊、咆哮！　副站長「嘴角身體擦挫傷」台鐵：協助提告

生活熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人：真的不應該

台灣阿姨日本刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

快訊／抱妻哭！館長忍淚心疼家人被利用

控館長為維持人設反咬他恐嚇！大師兄：心寒

2026馬年「4生肖犯太歲」！屬兔當心大破財

館長認「表現好中國才會給錢」！錄音檔流出

更多熱門

相關新聞

立冬天熱吃補易上火！改吃溫潤食材更好

立冬天熱吃補易上火！改吃溫潤食材更好

今天是立冬雖然氣溫偏高，但節氣的意涵不變，立冬的重點是讓身體慢慢從秋天的外放轉入冬天的內藏，以「養中求和」為原則，避免躁熱與虛火，讓整個冬季都能保持平衡與安穩。

美國爆「李斯特菌群聚」！醫曝4族群風險高

美國爆「李斯特菌群聚」！醫曝4族群風險高

反對高鐵寧靜車廂！蘇怡寧嘆：變相歧視兒童

反對高鐵寧靜車廂！蘇怡寧嘆：變相歧視兒童

小孩「在寧靜車廂尖叫」他斥責　醫喊難過

小孩「在寧靜車廂尖叫」他斥責　醫喊難過

蘇怡寧「一人一信給總統」！曝家長心聲

蘇怡寧「一人一信給總統」！曝家長心聲

關鍵字：

蘇怡寧冬天進補薑母鴨羊肉爐酒精揮發滾久一點

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台大大氣系學生放鴿子「沒發雞排」　400人苦等：失望

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

義大利「1人可吃完整個披薩」　當地人：真的不應該

快訊／國1今晨事故　全線封閉

台灣阿姨日本刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

走鐘獎完整得獎名單曝光

韓男星拍攝到一半突然昏倒！救護隊緊急CPR

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面