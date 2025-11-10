全聯說明蛋品管理流程「有多道程序」　芬普尼超標蛋全數下架

▲市售雞蛋驗出芬普尼違規，已要求下架。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者林育綾／綜合報導

彰化縣衛生局配合抽驗雞蛋，檢出市售雞蛋有農藥「芬普尼」殘留超標，流向多個縣市的全聯、楓康等超市。全聯昨9日聲明依規定下架，今（10）日再度對外說明蛋品流程，強調「有多道程序把關」仍遇上問題產品，此事件已依規定下架相關批號商品，消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。

▲全聯說明門市蛋品上架及管理流程。（示意圖／記者林育綾攝）

市售雞蛋「農藥芬普尼」殘留超標，共15萬顆、9品項，流向9個縣市，包括全聯、楓康等超市。全聯昨日聲明，收到通知後，全聯、大全聯即依規定下架相關批號商品，消費者憑發票可辦理退貨。但衛生局再次稽查發現，鳳山大全聯並未依指示「主動積極通知消費者」，將對此開罰；全聯對此澄清，門市因假日接獲通知，內部正配合清查資料，並沒有「未積極通知消費者」的情形。

針對外界疑慮，全聯今10日也再度說明「蛋品管理流程」，首先會要求供應商於新品上架前，須提供符合標準之檢驗報告作為進貨依據；此外，平日則依年度計畫針，對不同品類及供應商商品辦理例行性檢驗；再者如遇到各地方政府機關至門市執行抽驗時，公司亦同步進行平行送驗。

全聯表示，此次事件在管理上「已有多道程序把關」，但仍遇到問題商品，故門市依規定第一時間即全數下架相關批號商品，並全力協助消費者辦理退貨。消費者憑原交易完整發票，至當時購物的分店，會全力協助辦理退貨。後續全聯仍持續檢視流程與作業環節，確保消費者可以安心選購。