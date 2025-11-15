　
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

超商超市「火鍋季優惠」來了！單人也能開鍋、99元肉片隨時買

▲▼7-ELEVEN火鍋季。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN打造個人化迷你火鍋專區，1到2人隨時開鍋。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

氣溫漸降，越來越多人想吃鍋，各大通路搶攻冒煙商機，7-ELEVEN 以「饗喫鍋」打造個人化迷你火鍋專區，主打單人開鍋自由，還有99元肉片包，一到兩人也能隨時吃火鍋。OKmart推出升級版「XL鍋物」川味麻辣燙與石頭鍋；家樂福則集結百款名店湯底開跑「火鍋趴」，還有限時加購優惠。

▲▼7-ELEVEN火鍋季。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN火鍋季主打「單人開鍋自由」。（圖／業者提供）

★7-ELEVEN

7-ELEVEN 全台4,000間門市打造「饗喫鍋」火鍋專區，主打「單人開鍋自由」，與知名品牌、在地農場獨家開發各式小份量火鍋料、肉品、海鮮、蔬菜，近百項商品，方便「隨時加料、自由選配」。12月10日起「饗喫鍋」專區買定商品滿599元，還可用89元加購「火鍋食材造型毛毯」。

▼買火鍋商品，還可用89元加購「火鍋食材造型毛毯」。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN火鍋季。（圖／業者提供）

其中個人鍋推薦「麻神藤椒酸菜鍋」、「發起人胡椒豬肚鍋」、「TATAS剝皮辣椒雞鍋」、「太和殿麻辣鍋」及「林聰明沙鍋魚薯薯鍋」等品牌聯名。湯品部分「元進莊薑母鴨」、「莊松榮藥燉排骨湯」與「膳馨古早味蒜子雞湯」同步上架。

▲▼7-ELEVEN火鍋季。（圖／業者提供）

▲一到兩人就能開鍋。（圖／業者提供）

▲▼7-ELEVEN火鍋季。（圖／業者提供）

▲7-ELEVEN火鍋專區新品。（圖／業者提供）

今年更首度推出一次可用完份量的99元立式夾鏈袋「牛五花肉片」、「豬梅花肉片」，半個月即熱銷近萬包，還有免解凍可入鍋或微波即食的「煮時光招牌貢丸」、「煮時光芋頭貢丸」、「美威鮭魚干貝海鮮丸」等，搭配大甲農會合作的芋頭真空包、椒香麻辣風味的老油條，個人鍋物立即升級。

★OKmart

OKmart 則以「立冬吃鍋免訂位」為主題，推出「重量級XL鍋物」系列。包括「川味麻辣燙」濃厚麻辣湯底，香氣層層堆疊，多款鍋料搭配滑嫩配菜，香辣過癮。「經典石頭鍋」遵循石頭火鍋工序，蒜頭、洋蔥乾鍋爆香後再加入高湯慢熬，湯頭鮮香濃醇、底味厚實。

▲▼OKmart推出「重量級XL鍋物」系列。（圖／業者提供）

▲OKmart推出「重量級XL鍋物」系列。（圖／業者提供）

除了鍋物「麻辣風味泡麵」及「吃鍋配料」也成為人氣選項，消費者在天涼時，更偏好帶勁辣度與濃厚湯底的泡麵風味，推薦「素飄香麻辣燙風味麵」、「隨緣麻辣燙湯麵」等。

★家樂福

家樂福「火鍋趴」集結超過100款湯底與湯品，包括人氣「青花驕麻辣鍋」、「海底撈」、「阿進師」、「寧記」、「這一鍋」、「石二鍋」等名店湯底，打造最強辛香系陣容。

▲▼家樂福火鍋季。（圖／業者提供）

▲家樂福「火鍋趴」集結超過100款湯底與湯品。（圖／業者提供）

新登場的「食下有約花雕豬軟骨鍋」與「緊來酸酸菜快樂豬」風味獨特，「金門圓頭高粱酒糟酸白菜」更以金門契作白菜醃製40天入味。

即日起至11月25日，家樂福常溫湯底、粉絲、米粉系列，每滿399元現折15元；桂冠系列滿299元現折30元；會員消費再享70元加購葡萄王康普茶優惠。

11/12 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

