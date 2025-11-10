超市量販「防颱備貨優惠」一次看！蔬菜、冷凍水餃「買1送1」

▲超市、量販推出防颱優惠，愛買有機青江菜、小白菜等每包28元起。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

鳳凰颱風逼近，超市與量販業者針對防颱採買需求，將民生用品、蔬果肉品等加強備貨，並祭出優惠。全聯除了生鮮及泡麵優惠，大全聯還有麵包5個99元。家樂福指定蔬菜「買1送1」，愛買同步有吃鍋優惠，蔬菜肉品都折扣，還有冷凍水餃「買1送1」。

▲全聯集結蔬果、肉品、美味堂熟食、甜點麵包優惠。（資料圖／記者林育綾攝）

★全聯

全聯全台逾1,200間門市蔬菜備貨量多1倍，即日起至11月13日還有多樣生鮮優惠：「翠玉娃娃菜」單包49元、「有機A級杏鮑菇」單包68元，「雲林土雞骨腿切塊」單盒139元、「冷凍澳洲穀飼牛梅花火鍋肉片」單盒148元。「活凍大白蝦」11月10日至12月4日單盒159元。

水果方面，即日起至11月11日「韓國麝香葡萄」單盒199元（450克）、「日本青森土岐蘋果#46」單粒35元、3粒99元。小時達平台11月10日生鮮食品滿399元享9折、11月20日前指定蝦類任2件送200福利點，全館單筆滿1,000元再贈1,000點。

乾貨部分，「滿漢大餐袋麵三入組」特價134元，「農心辛拉麵／安城湯麵」單包36元、任2包49元，「House佛蒙特咖哩」每盒115元，「山頭火鍋物湯底」任2包312元。

美味堂涼拌菜、雞胸肉、原食系列「任兩件省10元」。甜點方面，We Sweet「乳酪火山布蕾」特價139元；READ BREAD「三重起司麵包」39元，阪急麵包11月8日至11日、11月15日至16日「任兩件68元」。

★大全聯

大全聯針對蔬果、肉品與海鮮備貨增2倍，即日起至11月13日「台灣鮮香菇(小)」單盒79元、「台灣小黃瓜」單盒65元，「韓國麝香葡萄」單盒239元（600克）、「日本青森土岐蘋果#46」單粒35元、3粒99元。

乾貨主打「味味A排骨雞乾麵（123克×4入）」單袋79元，第2件5折。「紅豆食府火鍋湯底」竹笙干貝雞湯、醃篤鮮單包220元，第2件5折。「桂冠燕餃／蝦餃／花枝餃」每包45元。烘焙坊台式甜麵包系列至11月20日止，每個22元，任選「5入特價99元」。

▲家樂福設置防颱專區，還有指定蔬菜買1送1。（圖／資料照）

★家樂福

家樂福備足5倍生鮮貨量，即日起至11月13日多項蔬菜優惠，包括有機紅蘿蔔與黑美人菇每包39元，任選「買2送1」。11月14日至17日期間，履歷櫛瓜500克88元、有機黑美人菇500克99元「買1送1」。11月14日至20日還有美國洋蔥1公斤袋裝55元。

同時設置「防颱專區」，提供防災包、電池、手電筒與乾糧等必需品。11月12日至25日立冬檔期，購買湯底、粉絲、米粉系列單筆滿399元現折15元。

▲愛買量販祭出防颱優惠。（圖／業者提供）

★愛買

愛買全台量販店提升民生與生鮮庫存至平日3倍，即日起還推出「吃鍋優惠」，11月14日前高麗菜每顆80元以下、包心白菜45元、有機金針菇單包15元，兩包25元。而有機青江菜、小白菜每包28元起，玉米筍三包99元。

肉品與海鮮至11月11日，七里香雞肉火鍋片259元、黑豬梅花火鍋片249元、智利鮭魚切片179元、冷凍特大白蝦289元、日本A5和牛櫻花肉片149元。

▲晶鈺手工水餃系列「買1送1」。（圖／業者提供）

冷凍食品同檔期桂冠火鍋料49元、美之園凍豆腐33元、晶鈺手工水餃系列「買1送1」每包約95元，灣仔碼頭小籠包149元。泡麵系列拉麵道複合杯83元、滿漢大餐碗麵100元、大補帖碗麵51元。