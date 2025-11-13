　
地方 地方焦點

新北警攜手全聯推防詐標語　瑞芳分局落實生活化宣導

▲新北警攜手全聯推防詐標語。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲抬頭就能防詐！全聯門市貼心提醒，瑞芳警讓防詐融入日常。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／新北報導

行動支付成為民眾日常不可或缺的工具，但詐騙集團也趁勢滲入生活，以冒名客服、偽造條碼繳費等手法誘導付款，威脅民眾財產安全。為有效防範新型詐騙，新北市警察局超前部署，攜手全聯福利中心製作防詐文宣，讓提醒標語走入最貼近日常的購物情境，打造「全民防詐」的生活化環境。瑞芳警分局同步響應，率先於轄區內的「全聯瑞芳店」與「全聯貢寮延平店」完成標語張貼，並由員警親赴現場協助設置，將識詐提醒巧妙融入結帳動線中。

瑞芳警分局配合新北市警局政策，積極推動與轄內超商合作，目前已於「全聯瑞芳店」與「全聯貢寮延平店」完成宣導標語張貼，並由員警親自到場協助設置，使防詐訊息直接融入民眾的日常消費場景。

瑞芳警分局指出，此次防詐措施特別重視生活化推動，將反詐觀念深入民眾最常使用的商業空間，是一項兼具策略性與實效的作法。局長方仰寧強調，防詐不是口號，而是要真正融入生活。民眾在結帳時只要抬頭一看，就能多一分警覺、少一分損失，這正是警方努力的核心價值。

瑞芳警分局強調，未來將持續依循政府打詐與識詐政策方向，深化與地方商家的合作網絡，以更貼近社區的方式推動防詐教育，讓「每一次消費」都成為守護財產安全的第一道防線。

從筆盒飛進飯店房間！利百代打造夢幻親子主題房開箱

