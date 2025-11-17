中國夫婦買下美軍B-2轟炸機基地「第一排」　美國眾議員要查

▲圖為美國空軍B-2幽靈匿蹤轟炸機。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國密蘇里州懷特曼空軍基地（Whiteman Air Force Base）是B-2匿蹤轟炸機駐地，這座基地緊鄰一座拖車公園，兩者之間只隔著圍籬，但拖車公園2017年已被一對中國夫妻的空殼公司買下，且其中一人曾任職於與中國政府關係密切的公司。對此，共和黨眾議員艾福特（Mark Alford）13日要求聯邦政府提供機密簡報，說明這筆交易是否有經過審查。

美國保守派媒體「每日傳訊」指出，這座拖車公園由加拿大的中國夫婦胡誠（Cheng Hu，音譯）和艾斯特．梅（Esther Mei）透過空殼公司購得。根據商業文件，除了拖車公園，這對夫妻還買下其他多處接近美軍基地、通用汽車公司（General Motors）生產國防硬體工廠的房產。

已知艾斯特．梅曾在一間外國投資公司上班，但公司與中國政府關係密切。

艾福特在致財政部的信函中提到，「懷特曼空軍基地是B-2匿蹤轟炸機駐地，作為美國核三位一體戰力的一環，在國家防衛中扮演關鍵角色。任何外國勢力可能擁有緊鄰這項核三位一體戰力土地的情況，都令人深感憂心；若地主是潛在中共情治人員，那對國安而言更是嚴重威脅」。

前中情局官員萊特（Bryan Dean Wright）指出，利用海外公民與空殼公司是典型的中國情報操作行動，為中共披上一層合法外衣，一對加拿大來的中國夫婦不可能跑到諾布諾斯特（Knob Noster）買下一塊破舊土地，純粹只是為了投資。

萊特說，理論上，拖車公園可提供中國國家主席習近平多種製造混亂的選項，例如透過特定間諜設備連接當地電網癱瘓懷特曼空軍基地系統，或設置訊號攔截裝置取得基地人員手機數據以便日後進行招募，還可以把攻擊無人機、甚至飛彈藏在附近倉儲空間或看似普通的貨櫃中，正如俄烏戰爭所發生的那樣。

2024年，時任密蘇里州州長帕森（Mike Parson）禁止中俄等黑名單國家企業購買軍事據點鄰近土地。到了今年7月，美國限制中國及其他國外對手購買農地。官方數據顯示，截至2023年，美國農地的外國所有者名單上，中國名列第20名。