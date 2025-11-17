　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

美財長：盼感恩節前與中國敲定稀土供應協議

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）

記者張靖榕／綜合報導

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）16日表示，華府希望能在本月底感恩節前，與中國敲定確保稀土供應的協議。此協議源於美國總統川普與中國國家主席習近平10月底在南韓會晤時達成的共識，北京當時表示，將把部分關鍵礦產的出口限制延後一年實施。

法新社報導，中國在稀土開採與加工領域占據全球主導地位，而稀土是汽車、電子業與國防科技的關鍵材料。貝森特在福斯新聞節目《週日早晨談未來》（Sunday Morning Futures）受訪時說，目前尚未完成協議，「我們希望能在感恩節前完成」。他強調，基於川普與習近平的會談內容，他「有信心」北京會履行承諾。

貝森特也警告，一旦中國反悔，美國仍有「許多手段」可予以報復。他指出，依照雙方協議，稀土供應應回到4月4日之前的自由流通狀態。中國此前因不滿川普全面加徵關稅，對部分稀土產品施加出口限制並要求許可，使供應鏈吃緊。

除了稀土議題，川普與習近平的協議也涵蓋農產品採購。北京承諾在年底前採購至少1200萬噸美國大豆，並在明年再購買2500萬噸。貝森特指出，中國先前為反制美國關稅而停止採購美國大豆，「讓我們偉大的大豆農民成為談判籌碼」，但現階段「問題已獲得解決」。

關鍵字：

美國財政部長感恩節中國稀土北美要聞

