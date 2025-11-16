　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

墨西哥數千人街頭示威！示威者推倒國家宮圍欄　警動用催淚瓦斯

▲▼ 墨西哥15日發起大規模示威。（圖／路透）

▲墨西哥數千人街頭示威，抗議暴力事件頻傳。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥多地15日發起大規模示威，數千人走上街頭抗議日益嚴重的暴力事件，在首都墨西哥城，示威者推倒總統薛恩鮑姆居住辦公的國家宮（National Palace）周邊金屬圍欄，警民衝突爆發，鎮暴警察對抗議群眾動用催淚瓦斯，最終造成約120名警民受傷，20人被捕。

路透、法新社、BBC等報導，此次抗議活動由自稱「墨西哥Z世代」的組織發起，聲稱代表受夠暴力、貪腐濫權的墨西哥青年，抗議浪潮蔓延至全國多個城市，包括西部米卻肯州在內的各地都出現示威活動。特別是在西部米卻肯州，當地民眾對11月1日烏魯阿潘市長卡洛斯曼索（Carlos Manzo）遭當眾槍殺一事表達憤怒。

▲▼ 墨西哥15日發起大規模示威。（圖／路透）

▲▼ 墨西哥15日發起大規模示威。（圖／路透）

在墨西哥城，數千人遊行穿越數條街道與大道之後，抵達索卡洛廣場（Zocalo），也就是國家宮所在地。當蒙面示威者推倒保護國家宮的金屬圍欄時，現場緊張情勢隨即升溫，鎮暴警察動用催淚瓦斯與煙霧彈驅散人群。示威者推踹圍欄，還有人朝員警丟擲石頭。 

墨西哥城部分示威民眾把矛頭指向總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的政黨，也有人要求政府加強打擊犯罪力道，憤怒呼喊「卡洛斯沒有死，是政府殺了他」。

不過薛恩鮑姆政府針對示威活動提出質疑，並稱這場示威是由右翼政治反對派資助策劃。薛恩鮑姆擔任總統第一年的支持度保持在70%以上，並在打擊芬太尼販運方面取得進展，但因為未能阻止暴力事件受到批評。

▲▼ 墨西哥15日發起大規模示威。（圖／路透）

▲▼ 墨西哥15日發起大規模示威。（圖／路透）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/14 全台詐欺最新數據

更多新聞
456 1 7674 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
《星光》女星遭家暴「在車上大哭」！近況照曝：不知該怎麼過
快訊／謝侑芯遺體今火化　骨灰將運回台灣
新北離奇車禍！　2人雙亡
17歲巨乳少女變身「普丁情婦」！多次進出官邸　拿到豪宅當分手
官方呼籲避免前往日本　陸網友曬「退機票紀錄」響應
逛日本藥妝店！台灣阿姨刷卡碎念「選啥幣別」　全店齊喊1句

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

烏克蘭炸毀西伯利亞鐵路　阻斷北韓武器供應俄羅斯

快訊／謝侑芯遺體今火化　骨灰將運回台灣

墨西哥數千人街頭示威！示威者推倒國家宮圍欄　警動用催淚瓦斯

北韓疑部署1500噸級護衛艦　美韓海上演習期間出海示警

17歲巨乳少女變身「普丁情婦」！多次進出官邸　拿到豪宅當分手費

快訊／東京持刀砍人！40多歲婦人「腹部濺血」倒地　兇手逃逸中

高市早苗言論風波未息　彭博：中國「經濟報復」日本　至少有4招

二度靈魂出竅親揭「死後世界」　女：脫離肉身俯瞰醫師搶救

川普狂掃債券！英特爾、Meta、高盛入列　175筆交易總額上看105億

別再用醋+小蘇打！專家曝水管堵塞「2大妙招」　廚房、浴室大不同

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

82歲豐腴嬤孤獨死變乾屍「只剩一小袋」　忠心白狗餓死共赴黃泉

劉嘉玲直言「男演員不用化妝」！　曝梁朝偉「典禮都素顏」：化了很油

陳美鳳過來人「理解范姜彥豐」　罕談離婚內幕：不能輸了工作

花蓮縣議會檢討撤離疏失！　徐榛蔚「怒關麥克風」坐下拒答

短裙女保險員等紅綠燈被偷拍！他：不小心按到　相機找到20張

烏克蘭炸毀西伯利亞鐵路　阻斷北韓武器供應俄羅斯

快訊／謝侑芯遺體今火化　骨灰將運回台灣

墨西哥數千人街頭示威！示威者推倒國家宮圍欄　警動用催淚瓦斯

北韓疑部署1500噸級護衛艦　美韓海上演習期間出海示警

17歲巨乳少女變身「普丁情婦」！多次進出官邸　拿到豪宅當分手費

快訊／東京持刀砍人！40多歲婦人「腹部濺血」倒地　兇手逃逸中

高市早苗言論風波未息　彭博：中國「經濟報復」日本　至少有4招

二度靈魂出竅親揭「死後世界」　女：脫離肉身俯瞰醫師搶救

川普狂掃債券！英特爾、Meta、高盛入列　175筆交易總額上看105億

別再用醋+小蘇打！專家曝水管堵塞「2大妙招」　廚房、浴室大不同

周倪安：馬英九站在要侵略台灣那一邊　馬家卻幾乎都在美國享受

記得要儲水！　高雄「這區」連2日停水8小時

無照幫女客人「冷凍減脂」害大腿挫傷　醫美店長遭罰30萬+判刑

《星光2》女星遭家暴「在車上大哭」！近況照曝：太多恐懼，不知該怎麼過

臺灣管樂團feat.王裕文薩克斯風奏天籟　明潭花火嘉年華圓滿落幕

館長認誤判形勢　到對岸找機會「表現好中國才給錢」！錄音檔曝

兩岸茶博會開幕　台灣館展位數成長14.3％

更愛5000消費券！妹子曝關鍵差異「普發1萬很無感」　全場吵翻

烏克蘭炸毀西伯利亞鐵路　阻斷北韓武器供應俄羅斯

《上古卷軸6》玩家苦等「七年無期」　總監突爆：可能驚喜登場

【連撞2豪車】女騎士路口撞賓士　失控再撞瑪莎拉蒂慘摔

國際熱門新聞

日本黑熊中彈「假死」！反咬60歲獵人

美國Costco急召回2款熱門商品！

台男赴泰強擄24歲前女友！　暴打逼家屬「不給錢就撕票」

中國籍男子性侵百人　被判無期徒刑

越南淹水只有「日系購物中心」獨自聳立

櫻花妹廁所前「肉體交疊」非裔男！

17歲少女成「普丁情婦」！分手費是豪宅

宏都拉斯大選倒數！兩強喊恢復與台灣邦交

中國官媒：已做好對日實質反制的準備

別再用醋+小蘇打！專家分享水管堵塞「2大妙招」

高市「台灣有事」　前日相石破茂無奈發聲

辦公室不倫　2已婚員工秒遭開除

越南詭異1幕！　人行道大量蚯蚓集體曬死

即／東京1女遭砍倒地！　兇手逃逸中

更多熱門

相關新聞

二度靈魂出竅　女親揭「死後世界」景象

二度靈魂出竅　女親揭「死後世界」景象

最近，一位來自美國維吉尼亞州的婦人黛博拉（Deborah Prum）就公開講述了她2度「死而復生」的震撼體驗，揭開了她在死後世界中所見到的真實光景，這位曾是新罕布夏州達特茅斯醫學院的研究主任，以妻子和母親的身份透露2次「靈魂出竅」的奇特感受。

川普大買債券　175筆交易總額上看105億

川普大買債券　175筆交易總額上看105億

美通報南韓「取消軍售優惠」　徵收研發費

美通報南韓「取消軍售優惠」　徵收研發費

美國智庫分析：川普對委內瑞拉動武機率超過5成

美國智庫分析：川普對委內瑞拉動武機率超過5成

美軍規劃　加薩分拆綠區重建、紅區廢墟

美軍規劃　加薩分拆綠區重建、紅區廢墟

關鍵字：

墨西哥示威薛恩鮑姆北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

快訊／8級強風來了　今變天「明雨最大」地區曝

台人遊義遭公審！部落客「在同團」還原現場

簽專任委託卻「繞過房仲」成交！基隆男挨告結果曝

快訊／國1今晨事故　全線封閉

走鐘獎完整得獎名單曝光

影／劉宇寧演唱會唯一「女嘉賓」曝光

芝麻醬「這樣放」恐變一級致癌物

大師兄揭館長黑料反波及家人　嗆「有不爽針對我就好」否則提告

館長認了「以前手機有影片」：他們急了！就是要錢

下周變天「2天雨最大」　氣溫跳水周三剩14度

快訊／抱妻哭！館長忍淚心疼家人被利用

控館長為維持人設反咬他恐嚇！大師兄：心寒

遭爆找員工睡館嫂！館長昔護妻PO爆乳照被挖

家寧現身走鐘獎？　Andy遭調侃「奶奶過世反被要25萬」台下反應曝光

成年人交友法則其實很簡單

更多

最夯影音

更多
Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人

Andy老師首奪走鐘獎「還沒回本」　哽咽謝家人：媽媽教我不要害人
科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

科技夫妻同年失業 竟釀三口滅門！他21刀殺妻 再抱6月兒雙亡 新手媽才喊：「為寶寶我不能死」心聲曝

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

SJ登大巨蛋...9人齊喊「我們回來了」　銀赫帶「老婆們見家長」希澈：花心鬼XD

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

冠佑守護19歲小玫瑰「男生退散」　見女兒和阿信合唱驕傲比讚

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

9m88否認戀情…章廣辰委屈喊：見光死　認「想當爸」感情現況曝光

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

抽巧克力冒險工廠4人套票

抽巧克力冒險工廠4人套票

即日起至12/8止，下載新聞雲APP，抽巧克力冒險工廠音樂劇套票，一人中獎四人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

金馬預測王！100箱泡麵免費抽

預測影帝、影后與最佳劇情片，動動手、神預測、泡麵整箱送，天天預測、中獎機會大！

抽！樂團祭音樂祭門票

抽！樂團祭音樂祭門票

即日起至12/3止，下載新聞雲APP，抽單人雙日票，一人中獎，兩人同行！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

全家便利商店健康志向新品開箱

全家便利商店健康志向新品開箱

「文里補習班」開課啦！開箱這些食物富含的營養素，以及介紹他們的美味！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面