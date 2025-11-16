墨西哥數千人街頭示威！示威者推倒國家宮圍欄　警動用催淚瓦斯

▲墨西哥數千人街頭示威，抗議暴力事件頻傳。（示意圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

墨西哥多地15日發起大規模示威，數千人走上街頭抗議日益嚴重的暴力事件，在首都墨西哥城，示威者推倒總統薛恩鮑姆居住辦公的國家宮（National Palace）周邊金屬圍欄，警民衝突爆發，鎮暴警察對抗議群眾動用催淚瓦斯，最終造成約120名警民受傷，20人被捕。

路透、法新社、BBC等報導，此次抗議活動由自稱「墨西哥Z世代」的組織發起，聲稱代表受夠暴力、貪腐濫權的墨西哥青年，抗議浪潮蔓延至全國多個城市，包括西部米卻肯州在內的各地都出現示威活動。特別是在西部米卻肯州，當地民眾對11月1日烏魯阿潘市長卡洛斯曼索（Carlos Manzo）遭當眾槍殺一事表達憤怒。

在墨西哥城，數千人遊行穿越數條街道與大道之後，抵達索卡洛廣場（Zocalo），也就是國家宮所在地。當蒙面示威者推倒保護國家宮的金屬圍欄時，現場緊張情勢隨即升溫，鎮暴警察動用催淚瓦斯與煙霧彈驅散人群。示威者推踹圍欄，還有人朝員警丟擲石頭。

墨西哥城部分示威民眾把矛頭指向總統薛恩鮑姆（Claudia Sheinbaum）的政黨，也有人要求政府加強打擊犯罪力道，憤怒呼喊「卡洛斯沒有死，是政府殺了他」。

不過薛恩鮑姆政府針對示威活動提出質疑，並稱這場示威是由右翼政治反對派資助策劃。薛恩鮑姆擔任總統第一年的支持度保持在70%以上，並在打擊芬太尼販運方面取得進展，但因為未能阻止暴力事件受到批評。