推翻委內瑞拉？美官員討論「馬杜洛倒台」下場：流放或美國受審

▲美國政府內部已針對馬杜洛下台之後的安排進行討論。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

POLITICO資深外交事務記者圖西（Nahal Toosi）在專欄文章指出，美國川普政府已開始討論委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolas Maduro）下台後的安排，考慮將其流放至土耳其等國，或將其逮捕並在美國受審。

根據一名美國官員及另外兩名知情人士的說法，川普團隊內部正在評估多種針對馬杜洛的方案，一旦馬杜洛政權倒台，其中一個選項是給予馬杜洛及其心腹安全通道，讓他們前往土耳其、俄羅斯、亞塞拜然或古巴等國家。

另一派主張逮捕馬杜洛，並把他帶到美國接受審判，馬杜洛本人已因毒品指控遭美方起訴。有幕僚認為，光是美國軍事行動的威脅就能讓馬杜洛政權內部出現混亂，迫使他失去權力。

圖西指出，川普幕僚開始思考馬杜洛下台後的各種可能性，表明川普並不打算放棄美國在該地區的行動，除此之外，川普幕僚還討論何時以及如何解除對委內瑞拉的制裁，也有人朝著世界銀行和國際貨幣基金組織在重建該國經濟這方面可能扮演的角色做思考，委內瑞拉石油資源的開發利用也是重要因素之一。

官員與知情人士透露，還有人討論過鼓勵私人安全公司為馬杜洛親美繼任者提供初期保護。不過圖西表示，美國政府內部針對後馬杜洛時期的討論並不積極，缺乏協調，只有少部分的人思考過這個問題。

委內瑞拉反對派表示，他們已有計畫應對馬杜洛政權倒台後的國家局勢。但據信美國政府並未把反對派認真納入現行相關規劃。

部分美國前官員及其他人士擔憂，美國政府在馬杜洛下台之後的規劃進展落後，各部門機構之間缺乏有效溝通。馬杜洛政權垮台之後有可能出現更加反美、貪腐的繼任者，委內瑞拉的販毒集團、其他犯罪組織、武裝軍事單位也可能帶來嚴重破壞。

前國務院官員菲利佩蒂（Carrie Filipetti）警告，「如果出現權力真空且無人主導國家，毒品走私和貪腐問題只會更加惡化，嚴重影響川普總統打擊毒品的目標，危及更多美國人生命。」