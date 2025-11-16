　
二度靈魂出竅親揭「死後世界」　女：脫離肉身俯瞰醫師搶救

黛博拉透露她早產時情況危急，一度靈魂出竅旁觀醫生在手術檯搶救她。（示意圖，photoAC）

▲黛博拉透露她早產時情況危急，一度靈魂出竅旁觀醫生在手術檯搶救她。（示意圖，photoAC）

圖文／鏡週刊

人死後的世界究竟是何模樣，一直以來是人類探索的千古之謎。偶爾會有從鬼門關走一遭的人會分享自身驚心動魄的經歷。最近，一位來自美國維吉尼亞州的婦人黛博拉（Deborah Prum）就公開講述了她2度「死而復生」的震撼體驗，揭開了她在死後世界中所見到的真實光景，這位曾是新罕布夏州達特茅斯醫學院的研究主任，以妻子和母親的身份透露2次「靈魂出竅」的奇特感受。

綜合外媒報導，黛博拉第一次遭遇靈魂出竅發生在1980年代中期，當時她懷著大兒子早產，情況危急，出現高血壓、低血球數，甚至癲癇發作，在緊急搶救中，她意識到自己彷彿脫離了肉身，進入一種完全沒有痛苦和情感的超然狀態。「我從醫院天花板上向下俯瞰，看著醫生們為了搶救我和孩子而全力以赴」。這次衝擊性的瀕死體驗讓她難以啟齒，除了丈夫，她對這次「靈魂出竅」守口如瓶，不知道該如何理解或與人分享。

時隔20多年後，她與丈夫遭遇一場差點奪命的車禍，那場嚴重的車禍將她的意識帶到一片耀眼的黃色光域，自己化為一團「純粹能量」，超脫了凡俗肉身，她回想當下瞬間：「車禍的衝擊讓我的自我意識瞬間消融，隨之而來的是一股難以言喻的安寧，內心深處感受到全然的安穩和無盡的踏實」。更令人百思不解的是，她記得當時有一位素昧平生的男子緊握她的手，協助她保持鎮靜，直到醫護人員抵達，但這個神秘的援手卻從未被她、丈夫或醫護人員找到。

對於這兩次如夢似幻的瀕死經驗，黛博拉堅信不疑強調正因為她兩度踏入鬼門關，才徹底相信這些現象的真實性，並坦言要是這些沒有發生在她身上，她恐怕會抱持懷疑態度。


