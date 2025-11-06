　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

打造企業品牌金字塔　王正坤醫師長榮大學博士班開課

▲藝群集團董事長王正坤醫師於長榮大學博士班授課，從品牌金字塔解析企業打造品牌的關鍵。（記者林東良翻攝，下同）

▲藝群集團董事長王正坤醫師於長榮大學博士班授課，從品牌金字塔解析企業打造品牌的關鍵。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

長榮大學經營管理博士班為強化學生在品牌經營與企業策略的專業視野，特別邀請藝群醫學美容集團董事長、知名醫美產業領導者王正坤醫師，於博士班開設「品牌管理專題研討」課程，透過每週授課方式，引導學生將企管理論與產業實務結合，培養打造品牌的核心能力。

課程中，王正坤醫師以「品牌金字塔」（Brand Pyramid）為核心架構，並以統一超商 CITY CAFE 為經典案例，剖析其如何從平價入門咖啡，逐步建立品牌形象、打造消費者忠誠度，最終在2023年達成約170億元營收，超越星巴克149億元的成績，成為台灣零售品牌成功升級的代表。

▲藝群集團董事長王正坤醫師於長榮大學博士班授課，從品牌金字塔解析企業打造品牌的關鍵。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師指出，品牌金字塔最終成果即為「品牌共鳴」（Brand Resonance）。品牌建構從底層的品牌凸顯開始，經由功能性價值（穩定供應、品質可靠、價格合理）與情感價值（情感連結、體驗記憶）逐層累積，最終達到消費者的行為忠誠、心理依附、社群感與主動參與，才能走出低價競爭，形成品牌溢價。

▲藝群集團董事長王正坤醫師於長榮大學博士班授課，從品牌金字塔解析企業打造品牌的關鍵。（記者林東良翻攝，下同）

以 CITY CAFE 為例，統一超商透過遍佈全台的據點與標準化設備，使消費者「隨時買得到」，建立日常接觸頻率與使用黏著度；並以風味創新、品項延伸與精品線升級，提升客群廣度與單杯價值。同時，依靠 OPEN POINT 會員生態與行動 App 數據經營，提高回購率與品牌忠誠度，形成完整的品牌循環，成為典範案例。

▲藝群集團董事長王正坤醫師於長榮大學博士班授課，從品牌金字塔解析企業打造品牌的關鍵。（記者林東良翻攝，下同）

身兼企管博士、皮膚科專科醫師與台灣美容醫療促進協會理事長的王正坤醫師，長年在長榮大學博士班教授品牌管理與供應鏈管理，也在成功大學 EMBA 擔任連鎖品牌經營管理講師，並於成大醫院教授美容醫學逾二十年。目前旗下藝群醫美集團擁有 Dr.藝群保養品公司及全臺21家醫美診所。

▲藝群集團董事長王正坤醫師於長榮大學博士班授課，從品牌金字塔解析企業打造品牌的關鍵。（記者林東良翻攝，下同）

王正坤醫師表示，未來將持續在學界與產業界之間搭建橋梁，協助更多企業透過品牌金字塔路徑，建立自身品牌價值、複製成功模式，邁向更高附加價值的競爭格局。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

11/04 全台詐欺最新數據

更多新聞
418 1 8920 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
19歲男大生喪母...40歲女師惜惜「竟滾床8次」下場曝
山本由伸落選金手套獎！　球迷抱不平：有誰能做到這種程度
車站撿到96.6萬真相曝！　警拘11人
快訊／台中3首長拔官！　盧秀燕鞠躬道歉：做不好要檢討改進
快訊／中度磁暴警示！明起影響33小時　導航無線電恐中斷
快訊／台北港失聯3人找到了　遭漁網纏繞無生命跡象
快訊／南韓火力發電廠坍塌！　多人被埋
快訊／富邦悍將重大異動！陳金鋒辭總教練　領隊也換人
太子集團陳志也被騙！部屬A走9億消失　3親信接管台灣資產
謝侑芯閨蜜飛大馬「太平間擲硬幣」！現場照曝：不放過任何人

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

議員郭定緯籲嘉義市府升級育兒補助　推童萌卡減輕壓力

台南市議員陳怡珍總質詢　五大民生議題全面點名市府

民眾臨櫃匯款理由千百種　台東警攜手金融行員成功阻詐

打造企業品牌金字塔　王正坤醫師長榮大學博士班開課

台東馬偕中西醫結合復能治療　病人見證擺脫言語與肢體障礙

台南社會局辦理防救災聯合演練　170名社福機構代表實地觀摩強化應變

南投露營嘉年華11/8國姓登場　現場註冊即獲折抵消費點數

台南原民知識擂台賽熱鬧登場　建興國中、崇明國小奪冠

高溫救災防熱傷害！　南消添購86台高效能降溫風扇強化現場後勤照護

聽歌了解原民野菜文化！《十菜一湯》專輯發布　6大族群長者獻唱

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

太子集團詐騙洗錢　9名被告5萬至70萬交保　

南方澳進安宮媽祖像黃金、珊瑚被偷光　損失恐逾3千萬

黃明志曾合作黃明志.謝侑芯　看到命案很震驚：太可怕了

太子集團爆乳助理15萬交保

雪碧深夜發聲

議員郭定緯籲嘉義市府升級育兒補助　推童萌卡減輕壓力

台南市議員陳怡珍總質詢　五大民生議題全面點名市府

民眾臨櫃匯款理由千百種　台東警攜手金融行員成功阻詐

打造企業品牌金字塔　王正坤醫師長榮大學博士班開課

台東馬偕中西醫結合復能治療　病人見證擺脫言語與肢體障礙

台南社會局辦理防救災聯合演練　170名社福機構代表實地觀摩強化應變

南投露營嘉年華11/8國姓登場　現場註冊即獲折抵消費點數

台南原民知識擂台賽熱鬧登場　建興國中、崇明國小奪冠

高溫救災防熱傷害！　南消添購86台高效能降溫風扇強化現場後勤照護

聽歌了解原民野菜文化！《十菜一湯》專輯發布　6大族群長者獻唱

議員郭定緯籲嘉義市府升級育兒補助　推童萌卡減輕壓力

股利二代健保新制=變相加稅？ 專家教你一招避開

19歲男大生喪母...40歲高中女師惜惜竟滾床8次　引爆三角戀結局曝

隔壁就是九孔池現撈上桌！隱藏版食堂坐擁東北角海景搖滾區

啦啦隊E級女神天母吃飯穿超辣！胸前「水滴形鏤空」被看光 下半身全透視

藍白推停砍公教年金　行政院：退撫基金將承受雙重負擔

槓龜金曲崩潰落淚！　ANGIE安吉失落：不要再宣傳了

台南市議員陳怡珍總質詢　五大民生議題全面點名市府

莫蘭特持續低迷　火箭湯普森28分10籃板7助攻全能秀率隊5連勝

美醫院離譜烏龍！　寄信通知521名病患「你已經死了」

【自己走去洗澡的狗】賣力爬階梯就定位超可愛XD

地方熱門新聞

黃明志演唱被除名！金門縣府開第一槍

8連霸代表病逝　盡職到最後一刻

弱勢三胞胎兄妹同時考取大學　獲慈濟獎學金肯定

桃園南門市場大火　凌濤要求市府三大應變

中央普發1萬　桃園推出「百倍奉還」活動

台南東區健身公寓火警住警器及時示警成功防止災害擴大

麻豆新樓醫院手扶梯改建電梯病人就醫更安全便利

五股27戶「合力自拆」違建　助污水接管

中台世界博物館雲裳萬象活動邀親子一起穿越盛唐

公園上空違法首例　高雄男被檢舉挨罰

發展南桃園　市議員吳嘉和爭設客運營運中心

高溫救災防熱傷害！南消添購86台高效能降溫風扇強化現場後勤照護

日管處參加ITF台北國際旅展推微笑遊程

兆品嘉義推出「甲子藝宿」專案，融合文化與住宿體

更多熱門

相關新聞

嬌蘭、蘭蔻聖誕限定彩妝系列搶先看

嬌蘭、蘭蔻聖誕限定彩妝系列搶先看

聖誕節倒數計時，各大彩妝品牌紛紛祭出聖誕限定，除了彩妝設計優美吸睛，更是處處是細節，彩妝控絕對要收！

基隆在地企業捐2輛災情勘查車

基隆在地企業捐2輛災情勘查車

嘉藥粧品系攜手30家知名企業釋出300職缺助學生接軌國際職場

嘉藥粧品系攜手30家知名企業釋出300職缺助學生接軌國際職場

「名間好物」產業實體店面開幕

「名間好物」產業實體店面開幕

館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

館長10億產值公司「全沒了」：台灣人反中反個屁

關鍵字：

企業品牌金字塔王正坤長榮大學博士班開課

讀者迴響

熱門新聞

人妻下班後解鎖黑人　綠帽夫氣炸怒告

陪黃明志投案　15年正牌女友曝光

快訊／鳳凰凌晨生成上看中颱　全台變天時間曝

謝侑芯過世數日「OnlyFans突更新」！曾月收7位數

普發現金170萬人預先登記　遭列警示戶等4情形無法入帳

準鳳凰路徑北修轉彎　3天爆發增強

黃明志女友「沒戴口罩」被拍　曾說有結婚打算

墨西哥女總統「當街遭強吻襲胸」畫面曝

股利年領逾2萬就要繳補充保費！存股族哀號

即／台南柳營高鐵橋下驚見雙屍！情侶車內身亡

黃明志私下約妹話術被挖！來台約砲AV女優

快訊／郭台銘母親郭初永真辭世　享嵩壽百歲

黃明志女友「越南林志玲」照片曝！　他做一事被酸可憐

轉大人ETF　黃士修傻眼：沒文化真可怕

菲律賓預測　鳳凰8日增強為「超級颱風」

更多

最夯影音

更多
王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生

王子偷嚐禁粿傳裸照外流　二度道歉無法止血　超硬後台蕭敬騰老婆爆封殺放生
太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

太子集團「台北101」豪奢招待所曝！　爆乳助理交保

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

舒華下廚「全憑感覺」讓銀赫突反省　東海「狂吃水煮蛋」:等下出去吃！XD

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

苗栗忠烈祠樹下驚見7根金條、12萬鈔票　超詭異畫面曝光

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

B2選啦啦隊「沒禁愛，但不能有醜聞」　「心虛的會退出」認已斷聯王子

熱門快報

金馬62特別報導

金馬62特別報導

影迷最期待的年度盛事，典禮盛況即時掌握！一睹入圍者風采、分享得獎者喜悅

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

新手保暖湯品一步到味！

新手保暖湯品一步到味！

「文里補習班」開課啦！今天來冬令進補！一起製作暖呼呼又營養的麻油薑絲菇菇湯

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面