打造企業品牌金字塔　王正坤醫師長榮大學博士班開課

▲藝群集團董事長王正坤醫師於長榮大學博士班授課，從品牌金字塔解析企業打造品牌的關鍵。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

長榮大學經營管理博士班為強化學生在品牌經營與企業策略的專業視野，特別邀請藝群醫學美容集團董事長、知名醫美產業領導者王正坤醫師，於博士班開設「品牌管理專題研討」課程，透過每週授課方式，引導學生將企管理論與產業實務結合，培養打造品牌的核心能力。

課程中，王正坤醫師以「品牌金字塔」（Brand Pyramid）為核心架構，並以統一超商 CITY CAFE 為經典案例，剖析其如何從平價入門咖啡，逐步建立品牌形象、打造消費者忠誠度，最終在2023年達成約170億元營收，超越星巴克149億元的成績，成為台灣零售品牌成功升級的代表。

王正坤醫師指出，品牌金字塔最終成果即為「品牌共鳴」（Brand Resonance）。品牌建構從底層的品牌凸顯開始，經由功能性價值（穩定供應、品質可靠、價格合理）與情感價值（情感連結、體驗記憶）逐層累積，最終達到消費者的行為忠誠、心理依附、社群感與主動參與，才能走出低價競爭，形成品牌溢價。

以 CITY CAFE 為例，統一超商透過遍佈全台的據點與標準化設備，使消費者「隨時買得到」，建立日常接觸頻率與使用黏著度；並以風味創新、品項延伸與精品線升級，提升客群廣度與單杯價值。同時，依靠 OPEN POINT 會員生態與行動 App 數據經營，提高回購率與品牌忠誠度，形成完整的品牌循環，成為典範案例。

身兼企管博士、皮膚科專科醫師與台灣美容醫療促進協會理事長的王正坤醫師，長年在長榮大學博士班教授品牌管理與供應鏈管理，也在成功大學 EMBA 擔任連鎖品牌經營管理講師，並於成大醫院教授美容醫學逾二十年。目前旗下藝群醫美集團擁有 Dr.藝群保養品公司及全臺21家醫美診所。

王正坤醫師表示，未來將持續在學界與產業界之間搭建橋梁，協助更多企業透過品牌金字塔路徑，建立自身品牌價值、複製成功模式，邁向更高附加價值的競爭格局。